Мы на пути к кардинальному решению войны - Буданов

Глава Офиса президента сказал, от кого будут зависеть результаты мирного процесса.

Буданов сделал заявление о завершении войны / Коллаж: Главред, фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны, УНИАН

Что говорит Буданов:

Украина на пути к кардинальному решению войны

Сейчас некорректно говорить о скором мире

Результаты мирного процесса зависят от РФ

Украина находится на пути к кардинальному решению войны. Об этом во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

В то же время он добавил, что сейчас некорректно говорить о скором мире.

"Максимально интересный вопрос — где мы находимся сейчас. Я хочу надеяться, что мы все же на пути к кардинальному решению нашей войны, которая, еще раз хотел бы всем напомнить, является самой кровавой и ужасной войной на территории Европы после завершения Второй мировой. И точно одной из самых кровавых за всю послевоенную историю мира... Нельзя сказать, что вот завтра наступит мир гарантированно. Если кто-то так говорит — это точно неправда. Но прилагается очень много усилий", — сказал Буданов.

Смотрите видео с заявлением Кирилла Буданова:

Буданов сделал заявление о завершении войны / фото: скриншот

Он заверил, что в настоящее время ведется ключевая работа со стороны Украины, США и других партнеров.

"Нравится это кому-то или не нравится, но это движение есть. Оно действительно существует, и мы действительно продвигаемся", — сказал глава ОП.

Буданов отметил, что результаты мирного процесса будут зависеть и от позиции РФ. Состояние переговорных усилий он считает осторожно позитивным.

"Мы движемся. И сдержанный оптимизм — это тот термин, который я бы использовал для четкого определения этой ситуации", — подчеркнул он.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что Украине нужен справедливый мир, которого можно достичь только в сотрудничестве с партнерами.

Когда завершится активная фаза войны — мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду заявил, что президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине. По его словам, ключевые события в переговорном процессе могут произойти уже в ближайшие недели.

"Скорее всего, Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса. Трамп от этого не отступит. По моему мнению, он стремится завершить эту историю как можно быстрее - потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира", - предположил Клочок.

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters, что якобы Украина, а не Россия, препятствует заключению мирного соглашения. Трамп также сообщил, что не исключает встречи с президентом Зеленским на экономическом форуме в Давосе.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что урегулирование войны России против Украины сейчас близко как никогда. Он отметил, что завершающие шаги будут самыми сложными.

Кроме этого, ранее Путин заявил, что Россия якобы заинтересована в скорейшем достижении мира в Украине и готова вернуться к обсуждению своей "системы безопасности" и отношений с Европой. Он утверждает, что Москва предлагала "рациональные" решения для урегулирования войны, но Киев и Запад к этому якобы не готовы.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

