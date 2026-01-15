Осталось закрыть сделку: в США заявили о последнем этапе окончания войны

Американский чиновник настроен позитивно перед самым трудным этапом.

https://glavred.info/war/ostalos-zakryt-sdelku-v-ssha-zayavili-o-poslednem-etape-okonchaniya-voyny-10732532.html Ссылка скопирована

Украина должна пройти самый сложный этап перед окончанием войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/V_Zelenskiy_official

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что урегулирование войны страны-агрессора России против Украины сейчас близко "как никогда". Об этом он заявил во время выступления на мероприятии Президентского фонда имени Рональда Рейгана.

Уитакер отметил, что завершающие шаги для окончания войны будут самыми сложными, однако у него "есть хорошее предчувствие".

"В футболе последний ярд в красной зоне - самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима и здесь. Последний ярд будет непростым", - подчеркнул он. видео дня

Что осталось сделать для достижения мира

Посол США отметил, что на столе уже есть реальное предложение и переговоры подходят к решающей стадии. Впереди у Украины самый трудный, последний шаг.

"Я думаю, что сейчас мы так близки, как никогда. Осталось, по сути, закрыть сделку", - добавил он.

Новость дополняется...

Больше новостей:

О персоне: Мэттью Уитакер Мэттью Джордж Уитакер – американский юрист, политик и дипломат. Посол США в НАТО (с апреля 2025). Член Республиканской партии. Мэттью Уитакер родился 29 октября 1969 года. Учился в Университете Айовы, где получил степень бакалавра в области коммуникаций, а впоследствии – степень магистра делового администрирования и доктора юридических наук в Бизнес-колледже Типпи и Юридическом колледже Университета Айовы. В 2002 году Уитакер был кандидатом от Республиканской партии на должность казначея штата Айова, но проиграл. С 2004 по 2009 год занимал должность прокурора США Южного округа Айовы, где был известен агрессивным преследованием наркоторговцев. Уитакер баллотировался на первичных выборах Республиканской партии Айовы в Сенат США в 2014 году. Позже он писал статьи и выступал в ток-шоу на радио и кабельных новостных каналах как исполнительный директор Фонда ответственности и гражданского доверия (FACT), консервативной группы, защищающей интересы граждан. С февраля 2019 года был старшим советником в офисе заместителя генерального прокурора, но уже 2 марта 2019 года подал в отставку. В дальнейшем был гостем новостных и аналитических программ, в частности как сотрудник CNN, и был связан с юридической фирмой Graves Garrett. В августе 2019 года он стал управляющим директором Axiom Strategies и Clout Public Affairs. В ноябре 2024 года Дональд Трамп объявил Уитакера кандидатом на должность посла США в НАТО в своей второй администрации. 1 апреля 2025 года Сенат утвердил его кандидатуру 52 голосами против 45, а через два дня он принял присягу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред