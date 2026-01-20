Укр
Федоров назвал новую стратегическую цель Украины в войне - что предполагается

Юрий Берендий
20 января 2026, 18:39
Министр обороны Украины Михаил Федоров обозначил стратегию усиления давления на Россию и назвал аспекты, которые могут заставить РФ прекратить войну.
Федоров назвал новую стратегическую цель Украины в войне - что предполагается
Федоров назвал новую стратегическую цель Украины в войне / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха, УНИАН

О чем сказал Федоров:

  • Минобороны должно перейти к системному управлению
  • Стратегическая цель Украины также заключается в том, чтобы уничтожать по 50 тысяч россиян в месяц

Министр обороны Украины Михаил Федоров получил от президента Зеленского задание сформировать эффективную систему противодействия России в небе и на земле. Кроме того, Украина должна усилить асимметричные удары и кибероперации против экономики страны-агрессора, чтобы цена продолжения войны стала для нее слишком высокой. Такая стратегия может заставить Россию пойти на мир. Об этом во время общения со СМИ сообщил новый министр обороны Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, государство параллельно должно наращивать военное и технологическое давление. Среди ключевых шагов реализации этой стратегии Федоров назвал реформирование управления в оборонном секторе и введение четких, измеримых показателей эффективности.

По его словам, Министерство обороны должно отойти от узкой функции закупок и перейти к полноценному системному управлению, координации процессов и гражданскому контролю, где главным критерием работы станет результативность.

Федоров подчеркнул, что управленческая модель должна формироваться вокруг людей, способных достигать четко определенных результатов. Те, кто не показывает измеримой эффективности, не должны оставаться в системе.

Отдельно министр остановился на военном аспекте этой стратегии, отметив, что одним из приоритетов является планомерное увеличение потерь российских войск.

"Вторая стратегическая цель — убивать 50 тысяч россиян в месяц. В прошлом месяце убили 35 тысяч — все эти потери верифицированы на видео. Если достигнем показателя в 50 тысяч, то увидим, что будет с врагом", — сказал он.

Федоров также отметил, что, по оценкам Украины, Россия рассматривает человеческий ресурс как расходный, однако трудности с его пополнением уже становятся все более ощутимыми. По его мнению, именно последовательное военное и технологическое давление способно подорвать способность РФ продолжать войну.

Когда может закончиться война — прогноз эксперта

Как писал Главред, вероятность объявления перемирия или полного прекращения войны в 2026 году есть, однако до марта этого года такие сценарии вряд ли могут быть реализованы. Об этом сообщил военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"И Трамп при этом никаких резких движений в отношении РФ делать не будет. А вот что будет после марта, я сейчас не возьмусь прогнозировать", - резюмирует он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 января Россия осуществила масштабную воздушную атаку по территории Украины, использовав крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники. Кроме этого, российские войска нанесли удар по Украине противокорабельной ракетой "Циркон". О специфике этого удара рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В то же время, как сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, российская атака оказалась менее мощной, чем ожидалось накануне.

В Москве заявили, что любые предложения по урегулированию войны в Украине являются для России неприемлемыми. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Другие новости:

О персоне: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Минобороны Украины Михаил Федоров
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
