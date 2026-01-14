Укр
Связи с Илоном Маском и не только - что известно о новом министре обороны Федорове

Юрий Берендий
14 января 2026, 12:50
Верховная Рада назначила Михаила Федорова новым министром обороны Украины — рассказываем главное о самом молодом главе Минобороны в истории.
Что известно о новом министре обороны Михаиле Федорове / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Что известно о Михаиле Федорове
  • Каковы основные достижения Федорова
  • Что связывает Федорова с Илоном Маском и почему именно Федоров стал министром обороны

Сегодня, 14 января, Верховная Рада по представлению президента Украины Владимира Зеленского со второй попытки назначила Михаила Федорова новым министром обороны Украины вместо Дениса Шмыгаля.

Главред собрал главное, что стоит знать о новом министре обороны Михаиле Федорове.

После голосования в Раде и официального назначения Михаил Федоров стал шестым главой Министерства обороны при президентстве Владимира Зеленского. В то же время в 34 года Федоров является самым молодым министром обороны среди всех своих предшественников.

Михаил Федоров родился 21 января 1991 года в Васильевке Запорожской области.

Высшее образование получил в Запорожском национальном университете по направлениям социологии и управления, а также учился в Высшей политической школе и Йельской школе менеджмента.

Свою профессиональную деятельность он начал как студенческий мэр Запорожья, впоследствии основал диджитал-агентство SMMSTUDIO и позже возглавил цифровое направление избирательной кампании Владимира Зеленского в 2019 году.

После победы Зеленского на выборах Федоров был избран народным депутатом от партии "Слуга народа" и возглавил вновь созданное Министерство цифровой трансформации.

С августа 2019 года Федоров занимал должность вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины, а с июля 2025 года стал первым вице-премьер-министром, отвечая также за инновации, образование, науку и технологии.

До назначения в Министерство обороны его профессиональная деятельность была сосредоточена преимущественно в сфере цифровых технологий.

Федоров принадлежит к числу немногих чиновников, которые работают в команде Зеленского с начала его политической деятельности в 2019 году, и является единственным министром, сохранившим свою должность на протяжении всех правительственных ротаций.

Основные достижения Федорова

На протяжении многих лет Михаил Федоров воплощал президентское видение концепции "государства в смартфоне", направленной на сокращение бюрократии и упрощение взаимодействия граждан с государством. Запуск приложения "Дія" в 2020 году стал ключевым шагом в этом направлении, ведь ряд государственных сервисов перевели непосредственно в мобильные телефоны украинцев. Именно под его руководством было создано "Дія" и реализована масштабная цифровая трансформация государственных услуг.

Возглавляемое Федоровым министерство также запустило ряд стратегических инициатив, среди которых развитие производства дронов и реформы в сфере образования. Он сыграл определяющую роль в создании платформы Brave1, которая объединила усилия Минцифры и Министерства обороны для развития военных технологий.

"Brave1 — это межотраслевой проект — совместная инициатива Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, Совета национальной безопасности и обороны, Минцифры, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства экономики. Его цель — стимулирование и поддержка развития компаний, работающих в направлении оборонных технологий. Это платформа для объединения государственных и частных инициатив по разработке инновационных решений в интересах сил обороны и безопасности, которая поможет Украине получить технологическое преимущество над врагом и приблизит победу", – отмечал Федоров в интервью Укринформу.

Кроме того, под руководством Федорова в 2020 году заработала национальная онлайн-платформа цифровой грамотности "Дія.Цифрова освіта". В 2022 году был введен специальный правовой режим для ИТ-сектора "Дія.City", а также стартовала программа "єПідтримка", благодаря которой миллионы граждан смогли получить государственную помощь и одновременно поддержать Вооруженные силы Украины. В 2025 году на портале "Дія" появился государственный ИИ-агент "Дія.AI", предназначенный для предоставления консультаций и доступа к услугам.

Отдельным направлением стала реализация проекта "Мрія" — национальной цифровой образовательной платформы и приложения для учеников, учителей и родителей, призванного перевести учебный процесс в современный цифровой формат. Сейчас к "Мрії" уже подключились более 2,5 тысячи школ, а ее функционал планируют и дальше расширять. В Минцифры также сообщали о постепенной интеграции инструментов на базе искусственного интеллекта и внедрении первых элементов геймификации в приложении.

Федоров и Илон Маск

Политические перестановки и назначение Михаила Федорова на должность министра обороны происходят в условиях осложнения ситуации на фронте и на фоне важных мирных переговоров с Соединенными Штатами. Вашингтон пытается найти путь к завершению полномасштабной войны России, даже если это предполагает сложные компромиссы в отношении украинских интересов. В то же время Федоров, в отличие от многих ведущих украинских чиновников и военных руководителей, непосредственно в таких переговорах не участвовал.

Зато он сыграл ключевую роль в коммуникации с глобальными технологическими компаниями. Именно Федоров стал главным контактным лицом Украины во взаимодействии с американским миллиардером Илоном Маском, владельцем SpaceX, который впоследствии на короткий период присоединился ко второй администрации Дональда Трампа.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Маск оперативно откликнулся на обращение Федорова о предоставлении терминалов Starlink, которые впоследствии стали критически важными для оборонных возможностей Украины.

Несмотря на резонансные и противоречивые высказывания Маска, которые иногда перекликались с российскими нарративами, Федоров неоднократно подчеркивал, что Илон Маск является одним из крупнейших частных доноров будущей победы Украины, и сообщал, что постоянно поддерживает с ним связь и доносит информацию о событиях в Украине и российской агрессии.

"Я стараюсь донести нашу позицию, немного больше рассказывать об Украине, пока есть обратная связь и есть помощь. И я очень осторожно отношусь к нашим отношениям, стараюсь показывать, что мы максимально эффективные партнеры", - рассказывал министр в интервью Радио Свобода в 2023 году.

Почему именно Федоров стал министром обороны

Президент Владимир Зеленский 2 января предложил кандидатуру Михаила Федорова на пост министра обороны Украины, подчеркнув, что ключевой задачей для него станет наращивание и более эффективное использование беспилотных систем в период войны.

Он отметил, что Федоров уже привлечен к разработке и внедрению военных технологий.

Президент также подчеркивал, что дальнейшие решения Министерства обороны после назначения Федорова будут базироваться на принципе технологичности, которая должна компенсировать численное превосходство российских войск в наступательных действиях и ударах. По его словам, наработки Минцифры как центра инноваций должны быть распространены на всю систему Минобороны — от развития оборонного рынка до новых подходов в применении дронов и современных средств связи.

"Мы должны и обязаны отвечать более активным применением технологий, более быстрым развитием новых видов оружия. Будем противодействовать затягиванию агрессии благодаря трансформации сферы обороны", — отметил президент.

Как отмечает Bloomberg, назначение 34-летнего Федорова стало логическим продолжением обновления состава правительства после отставки Андрея Ермака. Таким образом Зеленский делает акцент на технологическом преимуществе, рассматривая дроны и инновации как один из ключевых факторов способности Украины противостоять в войне.

В свою очередь, The Kyiv Independent отмечает, что решение о назначении Федорова связано с его результативной работой в сфере цифровизации государственных и военных процессов.

Михаил Федоров имеет потенциал существенно реформировать Министерство обороны, сделав его работу более технологичной и упорядоченной. В интервью Новини.LIVE заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев от фракции "Слуга народа" отметил, что Федоров зарекомендовал себя как эффективный управленец с опытом создания результативных государственных механизмов фактически с нуля. Именно такой подход, по его словам, Федоров успешно реализовал в Министерстве цифровой трансформации.

"Ему удалось построить эту систему, которая работает абсолютно четко. Я верю в то, что он справится. Хотя Министерство строилось как огромная машина с огромным количеством различных направлений, потому что армия, личный состав и вооружение – это не все, чем располагает Министерство обороны. Еще там есть строительство, еще там есть земли, еще там есть хозяйство. Ну, короче говоря, там очень-очень многое. Но я уверен, что, во-первых, с менеджерским опытом Михаила, с подходами к технологичности, он сможет это изменить, сделать и технологичной, и более системной работу в Министерстве обороны", - подчеркнул он.

Об источнике: Кабинет Министров Украины

Кабинет Министров Украины — Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственен перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтролен и подотчетен Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

