"Не является приказом": будут ли вызывать в ЦПАУ Полтавы полицию на уклонистов

Что сообщила Величко:
- Администраторы ЦПАУ в Полтаве не будут вызывать полицию на "уклонистов"
- ЦПАУ только принимают заявления для получения отсрочки от призыва
Недавно СМИ распространили информацию, что администраторы ДіяЦПАУ Полтавского городского совета якобы обязаны "выявлять уклоняющихся" и вызывать на них полицию.
Заместитель городского головы Полтавы Ольга Величко сообщила, соответствует ли эта информация действительности. Она опубликовала официальные разъяснения на своей странице в Facebook.
Чиновница отметила, что администраторы не вызывают полицию, ведь ЦПАУ - это сервисные учреждения, а не правоохранительные органы. Администраторы действуют исключительно в рамках закона и не наделены функциями контроля, розыска или задержания граждан.
Относительно решения исполкома от 09.01.2026 Величко отметила, что исполнительный комитет лишь принял к сведению информацию и предложения ТЦК и СП.
"Формулировка "принять к сведению" не является приказом к исполнению и не вводит никаких новых правил для персонала или посетителей ЦПАУ. Это исключительно информационный пункт, который не имеет обязательного характера", - подчеркнула она.
Заместитель городского головы подчеркнула, что сотрудничество с ТЦК и СП носит исключительно сервисный характер. На сегодняшний день администраторы предоставляют только одну услугу в этой сфере - прием заявлений на получение отсрочки от призыва.
Что СМИ сообщали о якобы усилении контроля в Полтаве
Главред писал, что по данным украинских изданий, в Полтаве планируют создать специальную комиссию, которая будет проверять государственные органы, предприятия и учреждения на соблюдение правил воинского учета.
В частности, комиссия будет контролировать правильность ведения списков, своевременное сверку данных с территориальными центрами комплектования (ТЦК) и наличие ответственных лиц за воинский учет.
Военный учет в Украине - последние новости
Ранее стало известно, что в Украине ввели автоматическую систему постановки на воинский учет, которая работает на основе данных из государственных реестров и значительно упрощает сам процесс, ведь теперь он не требует очередей, справок или личного присутствия.
Напомним, Главред писал, что женщин с медицинским или фармацевтическим образованием в Украине с лета прошлого года автоматически начали брать на воинский учет, без личного присутствия.
Что важно, после постановки на учет у таких женщин будет всего 60 дней на прохождение военно-врачебной комиссии. В случае неявки их объявят в розыск.
О персоне: Ольга Величко
Ольга Величко - заместитель городского головы Полтавы по вопросам деятельности исполнительных органов, депутат Полтавского областного совета.
