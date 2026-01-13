Укр
Шмыгаля, Федорова и Малюка в отставку: Рада поддержала ряд решений

Анна Косик
13 января 2026, 13:41обновлено 13 января, 14:43
Теперь бывших министров могут назначить на новые должности.
Шмыгал, Федоров, Малюк
Депутаты поддержали отставки двух министров и главу СБУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, СБУ, t.me/Denys_Smyhal

Что сообщил Железняк:

  • Шмыгаль уволен с должности Министра обороны Украины
  • Отставку Федорова поддержали большинство нардепов
  • Василий Малыш больше не возглавляет СБУ

Во время пленарного заседания Верховной Рады Украины 13 января народные депутаты поддержали решение об увольнении Дениса Шмыгаля с должности Министра обороны.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. Поддержали увольнение эксминистра обороны 265 нардепов. "Против" проголосовали по одному депутату от партий "Слуга народа" и "Европейская солидарность", а также 6 нардепов от "Голоса".

Результаты голосования за увольнение Шмыгаля
Результаты голосования за увольнение Шмыгаля / фото: t.me/yzheleznyak

Парламент также поддержал отставку Михаила Федорова с должности Министра цифровой трансформации. "За" такое решение 270 депутатов. Не поддержали увольнение Федорова только два депутата от партии "Голос".

Результаты голосования за увольнение Федорова
Результаты голосования за увольнение Федорова / фото: t.me/yzheleznyak

Кроме этого 235 народных депутатов проголосовали за увольнение Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. Против этого решения были депутаты из пяти партий: 3 из "Слуги народа", 21 из "Европейской Солидарности", 3 из "Батькивщины", 16 из "Голоса" и 1 из "Партии "За будущее".

Результаты голосования за увольнение Малюка
Результаты голосования за увольнение Малюка / фото: t.me/yzheleznyak

На какие должности могут назначить Шмыгаля и Федорова

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Денису Шмыгалю возглавить Министерство энергетики и стать первым вице-премьер-министром.

Михаил Федоров получил от президента предложение возглавить Министерство обороны Украины.

Чем будет заниматься Василий Малюк

Глава Украины ранее сообщал, что Василий Малюк должен сосредоточиться на боевой работе, ведь асимметричных операций против оккупанта и российского государства должно быть больше, как и наших сильных результатов в уничтожении врага.

"Василий Васильевич умеет это лучше и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ. Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть", - отмечал Зеленский.

Что стоит за новыми назначениями Зеленского – мнение эксперта

Главред писал, что по словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, Зеленский не просто так предложил новые должности ряду чиновников. В частности, назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента является четким сигналом, что у Украины нет иллюзий относительно переговоров с врагом. Теперь процесс диалога будет рассматриваться исключительно через призму разведки и гибридной войны.

Россия использует переговоры не для мира, а как элемент давления – часть гибридной войны. Поэтому назначение показывает, что мы четко понимаем стратегию России и имеем свой ответ.

Кадровые решения Зеленского - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Владимир Зеленский подписал ряд кадровых указов, которыми утвердил новых глав областных государственных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой областях.

Кроме этого, с должности председателя Волынской ОГА уволили Ивана Рудницкого, который возглавлял область с ноября 2024 года. В дальнейшем он будет работать в Службе безопасности Украины — его назначили заместителем главы СБУ, обязанности которого временно выполняет Евгений Хмара.

Накануне стало известно, что Владимир Зеленский предложил бывшему главе Главного управления разведки МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента Украины.

О персоне: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

