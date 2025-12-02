Укр
"Жизнь станет сложнее для уклонистов": в Раде озвучили, что именно могут изменить

Дарья Пшеничник
2 декабря 2025, 20:27
3562
Работа над этим продолжается.
Вениславский, мобилизация
Уклонистам предлагают "усложнить жизнь" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Федор Вениславский / X (Twitter)

О чем идет речь:

  • В Верховной Раде рассматривают новые санкции для военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации
  • Среди возможных мер - запрет управления авто и блокировка банковских счетов
  • Часть депутатов не готова поддержать такие инициативы

В Верховной Раде обсуждают усиление ответственности для военнообязанных, которые пытаются избежать мобилизации во время войны. Законодатели стремятся создать реальные последствия для тех, кто игнорирует свой конституционный долг защищать государство.

видео дня

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "Телеграфу".

"Жизнь должна стать сложнее"

По словам парламентария, уклонение от службы должно влечь за собой "ощутимые негативные последствия". Он напомнил об идеях, которые уже обсуждались во время подготовки законопроекта о мобилизации.

Среди возможных мер для тех, кто самовольно оставил воинскую часть или не явился по повестке:

  • запрет на управление автомобилем;
  • блокировка банковских счетов.

Пример с коммунальными долгами

Вениславский сравнил ситуацию с механизмом взыскания долгов за коммунальные услуги. Если человек не платит за свет или воду, а на его счетах есть средства, суд в упрощенном порядке блокирует доступ к деньгам.

"И пока долг не будет погашен, человек не может пользоваться своими платежными средствами", - пояснил депутат.

По его мнению, подобные быстрые инструменты должны действовать и в отношении тех, кто уклоняется от мобилизации.

В то же время Вениславский признал: не все народные депутаты готовы поддержать такие инициативы. Поэтому процесс принятия изменений может быть длительным и непростым.

Розыск ТЦК — что нужно знать
Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика - Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что в Украине вступил в силу новый закон. Теперь мужчинам в возрасте от 60 лет и старше разрешается проходить военную службу по контракту на добровольных началах.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сказал, возможно ли расширение мобилизации. Он подчеркнул, что это один из самых сложных вопросов для государства, армии и общества.

Также в ГПСУ сообщали, что, начиная с сентября 2025 года в Украине фиксируется тенденция к уменьшению количества лиц, которые пытаются незаконно пересечь государственную границу. Однако нарушителей все же продолжают задерживать ежедневно,

Также стоит ознакомиться:

О персоне: Федор Вениславский

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

