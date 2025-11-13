Возможно ли расширение мобилизации в Украине - ответ Зеленского

Главное из заявления:
- Вопрос мобилизации один из самых сложных
- Численность украинской армии нельзя сравнивать с российской
- Сейчас система мобилизации работает по решению армии
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, возможно ли расширение мобилизации. Он подчеркнул, что это один из самых сложных вопросов для государства, армии и общества. Об этом глава государства рассказал в интервью Bloomberg.
Так, на вопрос журналиста об увеличении мобилизации из-за временных отступлений на фронте, Зеленский ответил: "Вопрос о людях является самым чувствительным и сложным для меня, для солдат, для людей, для общества и для партнеров".
По его словам, численность украинской армии нельзя сравнивать с российской из-за разницы в масштабах стран.
Он подчеркнул, что даже если военные просят мобилизовать больше людей, надо учитывать потребности общества: люди работают, платят налоги, а эти средства идут на оборону.
"Поэтому нужно найти баланс", - отметил президент.
Зеленский также добавил, что сейчас система мобилизации работает по решению армии, которая приняла призыв примерно 30 000 человек в месяц.
"Партнеры Украины поднимают этот вопрос, но они не находятся на поле боя и не сталкиваются с реалиями, с которыми сталкивается страна", - подытожил глава государства.
Возможное усиление мобилизации
Военный эксперт Иван Тимочко ранее говорил, что в ближайшее время возможно усиление мобилизации.
По его словам, автоматическая постановка мужчин на воинский учет в Украине позволит местным органам быстрее реагировать на потребности мобилизации.
Мобилизация в Украине - что известно
Как сообщал Главред, в Украине вступил в силу закон, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет и старше проходить военную службу по контракту на добровольных началах. Добровольцев 60+ не будут привлекать к штурмовым бригадам, однако они могут выполнять другие задачи, где не нужны чрезмерные физические нагрузки.
Нардеп Федор Вениславский говорил, что в Украине действует директива, предусматривающая мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет только по отдельному распоряжению Генерального штаба - это является согласованной позицией военного руководства.
Также известно, что Верховная Рада рассматривает законопроект № 13634, который может радикально изменить правила отсрочек от мобилизации, особенно для студентов, учащихся профтехучилищ и педагогов. Если его примут, право на отсрочку сохранят только те, кто соответствует ряду новых строгих условий.
Об источнике: Bloomberg
Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
