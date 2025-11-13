Один из украинских городов хотят захватить во второй раз: в ВСУ рассказали о планах россиян

Основные факты:
- Российские войска пытаются повторно захватить Лиман
- Украинские силы обороны сосредоточены на упреждающем обнаружении врага
- Удержание Лимана, Яровой и Святогорска является критически важным для стабильности на восточном фронте
На Лиманском направлении продолжается активизация боевых действий. Российские войска сосредоточили значительные силы с целью повторного захвата города Лиман, который уже находился под оккупацией в 2022 году.
Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максим Белоусов в эфире Общественного радио.
Цель врага - реванш за Лиман
"Основная краткосрочная и долгосрочная цель противника - выйти на Лиман и "вернуть" его себе", - подчеркнул Белоусов.
Он напомнил, что город был освобожден украинскими силами после временной оккупации в 2022 году, и теперь враг пытается повторить сценарий захвата.
Тактика малых групп и ДРГ
По словам военного, россияне активно применяют тактику штурмов малыми группами, а также присылают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые пытаются проникнуть вглубь украинских позиций. Белоусов подчеркнул, что противник накопил значительные резервы личного состава, что свидетельствует о серьезности намерений.
Украинские защитники сосредоточены на заблаговременном выявлении врага и его уничтожении еще на подступах.
"Для этого у нас есть аэроразведка, есть наша пехота, и все другие подразделения бригады тоже работают над тем, чтобы останавливать врага", - отметил Белоусов.
Критические точки обороны - не только Лиман
Кроме Лимана, под угрозой остаются и другие населенные пункты - Яровая, Святогорск и прилегающие территории. Их удержание является стратегически важным для стабильности на всем восточном фронте.
Когда освободили Лиман
Первого октября 2022-го года украинские войска вошли в Лиман и освободили город от российских оккупантов, а второго октября Владимир Зеленский заявил, что город полностью зачищен.
После освобождения Лимана в нем обнаружены массовые захоронения. По предварительным данным, в одном из них похоронено около 200 гражданских, а в другом по крайней мере 20 украинских военнослужащих. Полиция начала эксгумацию, пишет Википедия.
