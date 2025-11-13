Один из украинских городов хотят захватить во второй раз: в ВСУ рассказали о планах россиян

Для Сил обороны Украины критически важно удержать не только Лиман, но и Яровую, Святогорск и другие близлежащие населенные пункты.

Россия готовит повторную оккупацию освобожденного украинского города / Коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, АрмияInform

Основные факты:

Российские войска пытаются повторно захватить Лиман

Украинские силы обороны сосредоточены на упреждающем обнаружении врага

Удержание Лимана, Яровой и Святогорска является критически важным для стабильности на восточном фронте

На Лиманском направлении продолжается активизация боевых действий. Российские войска сосредоточили значительные силы с целью повторного захвата города Лиман, который уже находился под оккупацией в 2022 году.

Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максим Белоусов в эфире Общественного радио.

Цель врага - реванш за Лиман

"Основная краткосрочная и долгосрочная цель противника - выйти на Лиман и "вернуть" его себе", - подчеркнул Белоусов.

Он напомнил, что город был освобожден украинскими силами после временной оккупации в 2022 году, и теперь враг пытается повторить сценарий захвата.

Тактика малых групп и ДРГ

По словам военного, россияне активно применяют тактику штурмов малыми группами, а также присылают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые пытаются проникнуть вглубь украинских позиций. Белоусов подчеркнул, что противник накопил значительные резервы личного состава, что свидетельствует о серьезности намерений.

Украинские защитники сосредоточены на заблаговременном выявлении врага и его уничтожении еще на подступах.

"Для этого у нас есть аэроразведка, есть наша пехота, и все другие подразделения бригады тоже работают над тем, чтобы останавливать врага", - отметил Белоусов.

Критические точки обороны - не только Лиман

Кроме Лимана, под угрозой остаются и другие населенные пункты - Яровая, Святогорск и прилегающие территории. Их удержание является стратегически важным для стабильности на всем восточном фронте.

Лиман / Инфографика: Главред

Последние новости о войне РФ против Украины

Ранее Главред рассказывал, что эксперты и политики в последнее время все чаще высказывают опасения, что страна-агрессор Россия может расширить войну на территорию Европы, при этом не прекращая боевые действия в Украине.

Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала оценил возможности РФ действовать шире, чем только на территории Украины. По его словам, Россия уже накапливает ресурсы и рассматривает различные сценарии новой эскалации.

Кроме того, российские оккупационные войска установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблоково в Запорожской области, а также осуществили тактическое продвижение на участках фронта в Донецкой и Днепропетровской областях.

Важно знать:

Когда освободили Лиман Первого октября 2022-го года украинские войска вошли в Лиман и освободили город от российских оккупантов, а второго октября Владимир Зеленский заявил, что город полностью зачищен. После освобождения Лимана в нем обнаружены массовые захоронения. По предварительным данным, в одном из них похоронено около 200 гражданских, а в другом по крайней мере 20 украинских военнослужащих. Полиция начала эксгумацию, пишет Википедия.

