"Зафиксированы на бумаге": в России назвали условия окончания войны против Украины

Юрий Берендий
11 ноября 2025, 16:36
Лавров заявил, что Россия настаивает на двух обязательных условиях для завершения войны, в Украине отреагировали.
В России назвали условия окончания войны против Украины

О чем говорится в материале:

  • Лавров назвал условия России для завершения войны против Украины
  • Глава МИД РФ сравнил позицию Трампа и Байдена
  • В ЦПД при СНБОУ назвали главную цель россияне в войне

Для прекращения войны в Украине обязательными условиями остаются "демилитаризация" и "денацификация". Москва не собирается менять требования в отношении Украины. Такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ озвучил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что позиция России официально зафиксирована "на бумаге" и не является тайной - ее публично изложил российский диктатор и военный Владимир Путин в июне 2024 года во время выступления в Министерстве иностранных дел, обозначив основные подходы как по Украине, так и в отношениях с Западом.

"И среди других абсолютно непременных условий регулирования, таких как демилитаризация, снятие любых угроз Российской Федерации, в том числе путем затягивания Украины в НАТО, обеспечение прав русских и русскоязычных, Украинской Православной Церкви (МП, - ред.), там есть и требования денацификации", - указал он.

Он отметил, что эти принципы не являются новыми или чуждыми для современной Европы, напомнив о Нюрнбергском процессе и его результатах, которые стали частью Устава ООН и фундаментом послевоенного международного порядка. Однако, по словам министра, сейчас, в частности в Германии, чувствуется, что прежние акты покаяния потеряли свое значение.

Смотрите видео циничного заявления Лаврова:

Также Лавров отметил важность позиции администрации Дональда Трампа, которая, по его мнению, ориентируется на прекращение конфликта путем достижения стабильных договоренностей - в отличие от подхода команды Джо Байдена. Он заверил, что Россия якобы готова к переговорам, но только при условии соблюдения своих ключевых принципов.

"Мы признавали Украину, которая не была нацистской, которая не запрещала <...> русский язык. И мы признавали ее проектом, который в соответствии с декларацией независимости был <...> внеблоковым и крайне государственным", - резюмировал Лавров.

Реакция Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя заявления Лаврова, подчеркнул, что главная цель России остается неизменной - уничтожение Украины как государства, захват ее территорий и массовое выселение украинцев с родной земли. Все разговоры о "миротворчестве" без реальных действий, в частности без прекращения огня, являются лишь манипуляциями, с помощью которых Москва пытается смягчить последствия собственной агрессии.

Он также отметил, что милитаризация Украины является естественным и неизбежным следствием российской агрессии, а одновременно - одной из ключевых гарантий дальнейшего существования украинского государства.

"Если нет изменения риторики Кремля, значит пока Россия и режим до сих пор не несет критические потери, и давление нужно усиливать. Уничтожение нефтепереработки, энергетики врага в ответ на его действия, увеличение интенсивности ударов за счет западного оружия, усиление санкций и отсутствие экономической поддержки Москвы Китаем - это необходимость. Факторов больше, но это одни из. Россия должна стать территорией войны, иначе она перенесет войну на территорию стран НАТО. Невозможно локализовать угрозу, которой является нынешний сырьевой придаток россия, не уничтожив способность к финансированию войны", - резюмирует он.

Что может заставить Путина закончить войну против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, по словам военного эксперта и бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, есть лишь один человек, способный заставить кремлевского диктатора Владимира Путина остановить войну России против Украины - и это не президент США Дональд Трамп.

Как отметил Ступак, прекратить войну может лидер Китая Си Цзиньпин. Для этого, по мнению эксперта, достаточно лишь одного его телефонного звонка Путину. Причина проста - Россия чрезвычайно зависима от экспорта в Китай нефти, газа, древесины, угля и других ресурсов.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Позиция Китая относительно войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 11 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Орскнефтеоргсинтез" в российской Оренбургской области. На территории объекта зафиксированы взрывы и масштабный пожар. По предварительным данным, повреждена одна из установок первичной переработки нефти (АВТ), сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Зима 2025-2026 годов может стать решающей в войне между Украиной и Россией. Как отмечается в аналитическом материале Foreign Affairs, украинские силы сталкиваются с беспрецедентными вызовами - истощением боевых подразделений, нехваткой боеприпасов и риском потери стратегических населенных пунктов Донбасса.

Тем временем российские войска прорвались в Покровск, где сейчас находятся уже несколько сотен оккупантов. По информации 7-го корпуса ДШВ, враг активизировался на южной окраине города, используя легкую технику для продвижения.

Другие новости:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

война в Украине мирное урегулирование Сергей Лавров мирные переговоры
