Трамп хочет 'протащить' компромисс по территориям Украины в ООН - что изменится

США планируют изменить формулировку резолюции ООН по Украине, изъяв упоминания о "территориальной целостности" и "российской агрессии", указывают СМИ.

О чем говорится в материале Kyiv Post:

США хотят изменить резолюцию ООН по территориальной целостности Украины и осуждению российского вторжения

Вашингтон посылает сигнал Москве по Украине

У Трампа пытаются сместить акцент с российской агрессии против Украины

Администрация президента США Дональда Трампа выступила с инициативой изъять из резолюции ООН положения, подтверждающие территориальную целостность Украины и осуждающие российскую оккупацию Крыма и других украинских регионов. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники, знакомые с внутренними обсуждениями в ООН.

В материале издания отмечается, что ежегодно Украина подает в Третий комитет Генассамблеи ООН резолюцию под названием "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь". Документ традиционно служит важным дипломатическим инструментом, который подтверждает международную поддержку украинского суверенитета и фиксирует нарушения прав человека на территориях, захваченных Россией.

Авторы напоминают, что в декабре прошлого года США вместе с 77 государствами поддержали принятие этой резолюции - за нее проголосовали 78 стран. В документе отмечалось подтверждение территориальной целостности Украины, осуждалась аннексия Крыма Россией и отмечалось ухудшение ситуации с правами человека на оккупированных территориях.

"Теперь Вашингтон стремится изъять эти формулировки. США настаивают на том, чтобы резолюцию подали в более широком формате - под названием "война в Украине" - без упоминаний о "территориальной целостности" или "агрессии"", - сообщили два источника на правах анонимности.

В публикации говорится, что западные партнеры в частных разговорах выражают обеспокоенность, поскольку этот шаг может фактически ослабить главную ежегодную резолюцию ООН, которая последовательно осуждала российскую агрессию, и будет означать отход от двухпартийного согласия, которое сохранялось с 2014 года.

"Это еще один пример того, как Вашингтон отходит от ключевых интересов Украины в решающий момент дипломатии. Если эти формулировки уберут, сигнал Москве будет однозначный: США больше не возглавляют защиту международного порядка", - один из неназванных европейских дипломатов в комментарии.

Отмечается, что для многих представителей дипломатических кругов ООН нынешняя позиция администрации Трампа напоминает предыдущие случаи, когда США действовали вопреки позиции союзников, в частности, во время временного прекращения помощи Украине в 2019 году или попыток изменить формулировки, касающиеся ответственности России на международной арене.

Несмотря на официальные объяснения американских чиновников, что изменения должны сделать документ "более инклюзивным" и "направленным в будущее", западные дипломаты неофициально считают это попыткой уменьшить акцент на российской агрессии в многосторонних форматах.

"Вопрос не в терминах. Речь идет о том, будет ли мир и в дальнейшем признавать российскую оккупацию незаконной, или начнет воспринимать ее как данность", - сказал один из европейских дипломатов на условиях анонимности.

Авторы материала резюмируют, что накануне голосования союзники надеются, что Белый дом изменит свою позицию, однако пока сигналы из Вашингтона свидетельствуют о другом - преданность США защите украинских границ, которая ранее была основой трансатлантического единства, снова поставлена под сомнение.

Могут ли США признать Крым российским - мнение эксперта

Как писал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний подчеркнул, что Украина ни при каких условиях не признает Крым российским. По его словам, никто не пойдет на такой шаг, ведь это означало бы фактическое подписание себе приговора за государственную измену. В то же время, теоретически, Соединенные Штаты могли бы признать Крым территорией России.

"Но им это ничего не даст, кроме позора", - резюмирует он.

Политика Трампа в отношении войны РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время брифинга в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что уже остановил восемь войн, а завершение девятой - впереди. Предположительно, речь идет о войне в Украине. По его словам, как Россия, так и Украина нанесли США ущерб, поскольку Вашингтон потратил 350 миллиардов долларов на военную поддержку Киева.

Ранее Трамп сообщил о "значительном прогрессе" в вопросе завершения войны в Украине.

Кроме того, около двух недель назад Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого Путин якобы обратился к нему с просьбой помочь в завершении войны.

