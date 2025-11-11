"Собрал всех": Трамп вышел с интересным заявлением об окончании войны в Украине

Американский лидер прокомментировал угрозу перерастания войны в Украине в Третью мировую.

https://glavred.info/war/sobral-vseh-tramp-vyshel-s-interesnym-zayavleniem-ob-okonchanii-voyny-v-ukraine-10714253.html Ссылка скопирована

Трамп считает, что его приход к власти предотвратил разворачивание Третьей мировой / Коллаж: Главред, фото: ОШБ НПУ "Ярость", скриншот из видео

Что сказал Трамп:

США планируют завершить еще одну войну

Америка больше не тратит средства на Украину

Война в Украине не приведет к Третьей мировой

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме в очередной раз заявил, что остановил восемь войн, а прекращение девятой впереди. При этом, вероятно, он имел в виду войну в Украине.

Как передает Fox News, он заявил, что страна-агрессор Россия и Украина нанесли США "ущерб". А все потому, что Штаты потратили 350 миллиардов долларов на военную помощь Киеву.

видео дня

"Мы больше не тратим никаких денег. Теперь они платят нам через НАТО. Знаете, я заставил НАТО поднять взносы 2% до 5%. Это очень важно. Когда ты президент, ты должен следить за миром, иначе тебя втянут в проблемы, тебя втянут в мировую войну", - добавил Трамп.

Может ли война в Украине привести к Третьей мировой

Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что если бы он был президентом во время председательства Байдена, войны бы не произошло, а если бы его сейчас не избрали на занимаемую должность, война в Украине могла бы привести к Третьей мировой. Однако этого, по мнению Трампа, не произойдет.

"Когда я впервые пришел, я сказал: "Вау, эта ситуация может привести к Третьей мировой". И я объединил НАТО, собрал всех вместе", - подчеркнул политик.

Когда закончится война в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что по мнению военного эксперта и содиректора программ внешней политики, координатора международных проектов Центра Разумкова Алексея Мельника, завершение полномасштабной войны в 2026 году маловероятно.

Однако, не стоит исключать то, что Киев и Москва смогут достичь прекращения огня. Наиболее реалистичным сценарием сейчас является именно прекращение огня по линии соприкосновения.

Позиция Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Ранее Трамп заявлял, что для Путина война в Украине является тяжелой, ведь он потерял много солдат, возможно, миллион. Так же война тяжелая и для Украины. Поэтому теперь надо позволить войне дойти до конца.

Накануне стало известно, что Америка под руководством Трампа не позволит России победить, но и не станет оплачивать все самостоятельно. Конгресс не спешит утверждать многомиллиардные пакеты помощи, а сам президент требует, чтобы основное финансовое бремя легло на Европу.

Напомним, Главред писал, что недавно президент США уже заявлял о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине. Он добавил, что Соединенные Штаты стремятся закончить войну в Украине.

Другие новости:

Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред