"Собрал всех": Трамп вышел с интересным заявлением об окончании войны в Украине

Что сказал Трамп:
- США планируют завершить еще одну войну
- Америка больше не тратит средства на Украину
- Война в Украине не приведет к Третьей мировой
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме в очередной раз заявил, что остановил восемь войн, а прекращение девятой впереди. При этом, вероятно, он имел в виду войну в Украине.
Как передает Fox News, он заявил, что страна-агрессор Россия и Украина нанесли США "ущерб". А все потому, что Штаты потратили 350 миллиардов долларов на военную помощь Киеву.
"Мы больше не тратим никаких денег. Теперь они платят нам через НАТО. Знаете, я заставил НАТО поднять взносы 2% до 5%. Это очень важно. Когда ты президент, ты должен следить за миром, иначе тебя втянут в проблемы, тебя втянут в мировую войну", - добавил Трамп.
Может ли война в Украине привести к Третьей мировой
Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что если бы он был президентом во время председательства Байдена, войны бы не произошло, а если бы его сейчас не избрали на занимаемую должность, война в Украине могла бы привести к Третьей мировой. Однако этого, по мнению Трампа, не произойдет.
"Когда я впервые пришел, я сказал: "Вау, эта ситуация может привести к Третьей мировой". И я объединил НАТО, собрал всех вместе", - подчеркнул политик.
Когда закончится война в Украине - мнение эксперта
Главред писал, что по мнению военного эксперта и содиректора программ внешней политики, координатора международных проектов Центра Разумкова Алексея Мельника, завершение полномасштабной войны в 2026 году маловероятно.
Однако, не стоит исключать то, что Киев и Москва смогут достичь прекращения огня. Наиболее реалистичным сценарием сейчас является именно прекращение огня по линии соприкосновения.
Позиция Трампа относительно войны в Украине - последние новости
Ранее Трамп заявлял, что для Путина война в Украине является тяжелой, ведь он потерял много солдат, возможно, миллион. Так же война тяжелая и для Украины. Поэтому теперь надо позволить войне дойти до конца.
Накануне стало известно, что Америка под руководством Трампа не позволит России победить, но и не станет оплачивать все самостоятельно. Конгресс не спешит утверждать многомиллиардные пакеты помощи, а сам президент требует, чтобы основное финансовое бремя легло на Европу.
Напомним, Главред писал, что недавно президент США уже заявлял о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине. Он добавил, что Соединенные Штаты стремятся закончить войну в Украине.
Об источнике: Fox News
Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США
