РФ будет "стирать" два больших города: украинцев предупреждают о серьезной опасности

Ангелина Подвысоцкая
11 ноября 2025, 01:11
Российские оккупанты пытаются продвигаться в сторону Днепра и Запорожья.
РФ прорывается к Днепру и Запорожью / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские оккупанты пытаются перерезать трассу Павлоград - Покровск. В то же время они уже зашли на 17 км глубь Днепропетровской области, что ставит под угрозу оккупацию Покровского (населенный пункт на Днепропетровщине). Об этом во время чата на Главреде сказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Такое продвижение врага является "серьезным и болезненным". Также россияне продолжают свое наступление на Запорожье. Сейчас рано говорить об угрозе наступления на сам Днепр, но и нельзя исключать развитие такого сценария.

"Пока что российская армия движется параллельно побережью Азовского моря в сторону Запорожья. Такое движение может продолжиться. Точно так же российское наступление может развернуться в направлении города Днепр. Не хочу нагнетать и говорить, что Днепр под угрозой, но мы должны быть готовы к различным поворотам сюжета", - отметил Ступак.

Россияне пытаются захватить город Степногорск, который расположен на высоте. Если оккупантам удастся это сделать, то у них появится возможность обстреливать Запорожье с высоты.

"Тогда Запорожье ждет то же, что и Херсон, где из-за постоянных обстрелов невозможно находиться: город пустеет, на людей охотятся FPV-дроны, идут постоянные артиллерийские обстрелы", - акцентировал внимание эксперт.

Несмотря на то, что сейчас нет угрозы прямой оккупации Запорожья и Днепра, россияне будут продолжать уничтожать города.

"Здесь вопрос в том, что они сделают с этими городами. Для россиян уничтожение жилой застройки – это что-то вроде спортивного интереса. Для них здорово, когда снаряд в секунду прошивает дом с девятого до первого этажа, и все рушится ... Поэтому чисто технически Днепр или Запорожье россиянам придется брать долго и нудно, но при этом города будут уничтожены", - сказал Ступак.

Наступление РФ - мнение эксперта

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что российские оккупационные войска готовят давление на Днепропетровщину с южного направления, двигаясь по трассе М-15 в сторону Покровского и вдоль реки Волчья. По его оценке, противник пытается сформировать плацдарм в районе Покровское-Гуляйполе, что открывает новые возможности для наступления на Запорожье.

"Это делается для того, чтобы расширить оперативные возможности врага и подготовить дальнейшее наступление на Запорожье", - подчеркивает Коваленко.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский говорил, что интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. Украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий.

Представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации.

Аналитики DeepState сообщали, что Мирноград находится под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики.

новости Днепра война в Украине вторжение России Покровск
