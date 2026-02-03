Можно ли не включать режим полета на телефоне в самолете: ответ стюардессы

Иногда люди игнорируют просьбы стюардесс о режиме полета на телефоне, не зная, насколько это опасно.

Стюардесса объяснила, зачем включать режим полета на телефоне в самолете / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Действительно ли обязательно включать режим полета на телефоне

Чем опасен включенный телефон на борту самолета

Перед взлетом самолета стюардессы обычно ходят между рядами и проверяют, пристегнуты ли люди ремни безопасности и выключены ли у пассажиров телефоны и другие устройства.

Главред узнал, действительно ли так важно переводить телефон в режим полета и насколько реальна опасность, если пренебрегать этим правилом. Об этом в TikTok рассказала стюардесса международных авиалиний и эксперт по преодолению страха полетов Татьяна Иванихина.

Действительно ли включенные телефоны мешают во время перелета

По словам стюардессы, хотя авиация и технологии уже продвинулись вперед, телефоны все еще просят ставить в режим полета, потому что при отсутствии сети устройство будет искать ближайшую точку.

Это может создать помехи на устройствах самолета, соответственно управление бортом для пилотов усложнится.

"Пилоты общаются с диспетчерами весь рейс и иногда через телефон могут быть у них помехи в наушниках", - добавила стюардесса.

О персоне: tanya_ivanikhina_ tanya_ivanikhina_ — TikTok-страница стюардессы международных авиалиний и эксперта по преодолению страха полетов. Татьяна ведет блоги в Instagram, TikTok, где рассказывает об авиации, преодолении страхов и техниках самопомощи.

