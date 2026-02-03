Можно ли не включать режим полета на телефоне в самолете: ответ стюардессы

Вы узнаете:
Перед взлетом самолета стюардессы обычно ходят между рядами и проверяют, пристегнуты ли люди ремни безопасности и выключены ли у пассажиров телефоны и другие устройства.
Главред узнал, действительно ли так важно переводить телефон в режим полета и насколько реальна опасность, если пренебрегать этим правилом. Об этом в TikTok рассказала стюардесса международных авиалиний и эксперт по преодолению страха полетов Татьяна Иванихина.
Действительно ли включенные телефоны мешают во время перелета
По словам стюардессы, хотя авиация и технологии уже продвинулись вперед, телефоны все еще просят ставить в режим полета, потому что при отсутствии сети устройство будет искать ближайшую точку.
Это может создать помехи на устройствах самолета, соответственно управление бортом для пилотов усложнится.
"Пилоты общаются с диспетчерами весь рейс и иногда через телефон могут быть у них помехи в наушниках", - добавила стюардесса.
