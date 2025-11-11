Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Прилеты" в Саратове и Энгельсе: дроны атаковали нефтяные объекты РФ

Анна Ярославская
11 ноября 2025, 06:56
328
Саратовский нефтеперерабатывающий завод имеет проектную мощность переработки около 140 тысяч баррелей сырой нефти в сутки.
Саратовскую область РФ атаковали дроны
Саратовскую область РФ атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • В Саратовской области РФ прогремела серия взрывов
  • Взрывы слышали в Саратове и Энгельсе
  • Предварительно, удар пришелся по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу

В ночь на 11 ноября Саратовскую область страны-агрессора РФ массированно атаковали беспилотники. Взрывы прогремели в Саратове и Энгельсе. Местные жители сообщили о пожаре и "прилете" по объекту нефтяной промышленности.

Воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников в Саратовской области объявили еще около 22 часов 10 ноября. Росавиация сообщила об ограничении на прием и выпуск самолетов в аэропорту в Саратове. Местный губернатор предупреждал об угрозе дронов для региона.

видео дня

Вскоре российские Telegram-каналы сообщили о серии громких взрывов в Энгельсе и Саратове.

Как утверждают очевидцы, в Саратове прогремело около пяти-семи сильных взрывов. Также россияне слышали звуки гула моторов в небе и видели яркие вспышки.

В РФ прогремели взрывы
В РФ прогремели взрывы / t.me/exilenova_plus

По предварительной информации, беспилотники поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, сообщил мониторинговый канал Exilenova+.

Смотрите видео - В Саратовской области РФ прогремели взрывы, вспыхнул пожар:

Скриншот

Тем временем местные власти сообщают о якобы ударах беспилотников по гражданской инфраструктуре в Саратовской области.

"В результате атаки БпЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры", — отметил российский губернатор.

Официального подтверждения атаки на Саратовский НПЗ на момент публикации не поступало.

Справка. Саратовский нефтеперерабатывающий завод – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн тонн.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Успешные операции ВСУ в тылу врага - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей Вооруженных сил России.

3 ноября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в ночь на 3 ноября был поражен Саратовский НПЗ и ряд объектов логистики армии РФ. Было зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

6 ноября на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (СНХЗ) в российской Республике Башкортостан снова прогремел взрыв. Это предприятие уже подвергалось удару дронов в ночь на 4 ноября. По информации российского паблика Astra, причиной взрыва стало якобы падение обломков беспилотника.

В ночь на 8 ноября на территории России произошла масштабная атака дронов. В социальных сетях сообщали о многочисленных взрывах в Саратовской области, а также о перебоях с электроснабжением в нескольких районах Волгоградской области.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России НПЗ взрыв в России война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Собрал всех": Трамп вышел с интересным заявлением об окончании войны в Украине

"Собрал всех": Трамп вышел с интересным заявлением об окончании войны в Украине

08:18Война
"Прилеты" в Саратове и Энгельсе: дроны атаковали нефтяные объекты РФ

"Прилеты" в Саратове и Энгельсе: дроны атаковали нефтяные объекты РФ

06:56Война
Враг изменил цели: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

Враг изменил цели: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

02:21Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Гаремы были по всей Руси: сколько жен и наложниц имел Владимир Великий

Гаремы были по всей Руси: сколько жен и наложниц имел Владимир Великий

Китайский гороскоп на сегодня 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

Китайский гороскоп на сегодня 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всего

Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всего

Алла Пугачева внезапно дала новое интервью — что она сказала

Алла Пугачева внезапно дала новое интервью — что она сказала

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выбор

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выбор

Последние новости

08:24

Китайский гороскоп на 2026 год Красного Огненного Коня: прогноз для всех знаков

08:18

"Собрал всех": Трамп вышел с интересным заявлением об окончании войны в Украине

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Чем отличаются проблемы со светом 2022/2023 от 2025?мнение

07:50

Видимость до 200 метров: жителей Киевщины предупредили о погодной опасности

Новые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после ПокровскаНовые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после Покровска
07:42

Отключение света в Украине — графики на 11 ноября (обновляется)

06:56

"Прилеты" в Саратове и Энгельсе: дроны атаковали нефтяные объекты РФ

06:11

Стоит ли выключать бойлер на ночь: эксперты предупредили о скрытой опасности

06:10

Почему Столтенберг отказал Зеленскому?мнение

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой на пляже за 65 секунд

05:27

Раскрыт секрет могилы Ивана Мазепы - почему Москва устроила охоту за нейВидео

05:05

Подземные тайны египетских пирамид: сенсационное открытие археологов

04:30

Магнетический момент месяца: четырех знаков зодиака окутает новое чувство

03:45

"Не считаю плохими и позорными": известная актриса сделала заявление о Каменских

03:03

До какой температуры надо прогревать автомобиль: эксперт назвал золотой стандарт

02:30

"Поезд несется в пропасть": эксперт, сказал какая судьба ждет ПокровскВидео

02:21

Враг изменил цели: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

02:05

"У меня был дикий страх": Дорофеева сделала признание о своем украиноязычном творчестве

01:30

"Больные, неправильные отношения": известная певица пережила насилие

01:23

Анна Кошмал показала мужа и дочь на редком фото

Реклама
01:11

РФ будет "стирать" два больших города: украинцев предупреждают о серьезной опасности

01:03

На кону солидная сумма: ЕС готовит новую схему помощи Украине - Reuters

10 ноября, понедельник
23:57

Динамо планирует омолодить состав: кто из лидеров может покинуть клуб

23:09

Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

23:04

Россияне могут оккупировать областной центр Украины - раскрыт опасный сценарий

23:02

Может повредить даже фундамент: какое дерево не стоит сажать возле домаВидео

22:35

Коррупционный скандал в энергетике: Зеленский впервые заговорил о приговорах причастнымВидео

21:55

Враг активно давит: на стратегическом направлении существенно выросла серая зона

21:24

Москва поставила дедлайн для окончания войны, но есть нюанс - экс-сотрудник СБУ

21:01

"Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

20:57

Не потеряет форму и объем: как постирать пуховик дома и не испортить его

20:53

Миф или реальность: можно ли заряжать аккумулятор без отсоединения клемм

20:39

Мощный циклон обрушится на Украину: какие регионы будет заливать сильным дождем

19:58

Как будет выглядеть гибель Земли и когда она произойдет - ученые увидели "поедание" планет

19:51

Кремль готовит "финальный ход" на Донбассе: Сырский объяснил планы РФ — NYP

19:49

Невеста Дмитрия Кулебы раскрыла детали их помолвки

19:43

Света не будет по 16 часов: эксперт сделал тревожный прогноз для украинцев

19:32

Графики отключения света на 11 ноября: регионы часами будут без электроэнергии

19:27

Украина срочно обратилась к МАГАТЭ с требованием: ситуация в энергосистеме критическая

19:10

Провальные результаты наступления оккупантов за первую неделю ноябрямнение

Реклама
18:58

Расследование НАБУ о коррупции в энергетике: у Зеленского впервые отреагировалиФото

18:54

Имеет менее 1% людей: какая самая редкая группа крови в мире

18:40

Света может становиться меньше: эксперт рассказал, как изменятся графики отключений

18:31

Государственная помощь до 4500 грн - кто получит выплаты уже в ноябре

18:27

ССО провели операцию в Крыму: в третий раз "загорелась" важная для РФ нефтебазаВидео

18:23

Россияне начали наступление по дну Каховского водохранилища - в ВСУ назвали цель врага

18:05

Батареи раскалятся после одной настройки: секрет, о котором молчат сантехникиВидео

17:56

Не покупайте их: 7 вещей из секонд-хенда, которые принесут больше проблем, чем пользы

17:43

Россия усилит удары зимой - какие города и регионы в зоне опасности, список

17:11

Доллар дешевеет на глазах, евро резко взлетел: свежий курс валют на 11 ноября

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять