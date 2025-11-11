"Прилеты" в Саратове и Энгельсе: дроны атаковали нефтяные объекты РФ

Саратовский нефтеперерабатывающий завод имеет проектную мощность переработки около 140 тысяч баррелей сырой нефти в сутки.

https://glavred.info/war/prilety-v-saratove-i-engelse-drony-atakovali-neftyanye-obekty-rf-10714247.html Ссылка скопирована

Саратовскую область РФ атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

В Саратовской области РФ прогремела серия взрывов

Взрывы слышали в Саратове и Энгельсе

Предварительно, удар пришелся по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу

В ночь на 11 ноября Саратовскую область страны-агрессора РФ массированно атаковали беспилотники. Взрывы прогремели в Саратове и Энгельсе. Местные жители сообщили о пожаре и "прилете" по объекту нефтяной промышленности.

Воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников в Саратовской области объявили еще около 22 часов 10 ноября. Росавиация сообщила об ограничении на прием и выпуск самолетов в аэропорту в Саратове. Местный губернатор предупреждал об угрозе дронов для региона.

видео дня

Вскоре российские Telegram-каналы сообщили о серии громких взрывов в Энгельсе и Саратове.

Как утверждают очевидцы, в Саратове прогремело около пяти-семи сильных взрывов. Также россияне слышали звуки гула моторов в небе и видели яркие вспышки.

В РФ прогремели взрывы / t.me/exilenova_plus

По предварительной информации, беспилотники поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, сообщил мониторинговый канал Exilenova+.

Смотрите видео - В Саратовской области РФ прогремели взрывы, вспыхнул пожар:

Тем временем местные власти сообщают о якобы ударах беспилотников по гражданской инфраструктуре в Саратовской области.

"В результате атаки БпЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры", — отметил российский губернатор.

Официального подтверждения атаки на Саратовский НПЗ на момент публикации не поступало.

Справка. Саратовский нефтеперерабатывающий завод – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн тонн.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Успешные операции ВСУ в тылу врага - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей Вооруженных сил России.

3 ноября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в ночь на 3 ноября был поражен Саратовский НПЗ и ряд объектов логистики армии РФ. Было зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

6 ноября на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (СНХЗ) в российской Республике Башкортостан снова прогремел взрыв. Это предприятие уже подвергалось удару дронов в ночь на 4 ноября. По информации российского паблика Astra, причиной взрыва стало якобы падение обломков беспилотника.

В ночь на 8 ноября на территории России произошла масштабная атака дронов. В социальных сетях сообщали о многочисленных взрывах в Саратовской области, а также о перебоях с электроснабжением в нескольких районах Волгоградской области.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред