Сильный удар по тылу врага: ВСУ поразили НПЗ и логистические объекты оккупантов

Кратко:
- Генштаб ВСУ подтвердил ночные удары по РФ
- Зафиксировано попадание и пожар в районе установок ЭЛОУ АВТ-6 на НПЗ в Саратове
- Поражены логистические объекты оккупантов в Луганской области
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 3 ноября был поражен Саратовский НПЗ и ряд объектов логистки армии РФ.
Как сообщили в пресс-службе, подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.
В Генштабе добавили, что Саратовский НПЗ – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн. тонн. Предприятие вовлечено в обеспечение потребностей вооруженных сил России.
Также нанесено огневое поражение по логистическим объектам оккупантов на территории временно оккупированной Луганщины.
В частности, поражен состав материально-технических средств в населенном пункте Роскошное и подвижной состав горюче-смазочных материалов в Довжанске.
"Силы обороны последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы государства-террориста с целью лишить его возможностей продолжать агрессию", - говорится в сообщении.
Удары по Саратовскому НПЗ - последние новости
Саратовский НПЗ неоднократно был под прицелом. Как писал Главред, в ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России.
В ночь с 19 на 20 сентября беспилотники-камикадзе также совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод в Саратове, который находится более чем в 450 км от украинской границы.
Этот НПЗ был под ударом ССО и 16 сентября.
10 августа Саратовский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру ПАО "Роснефть", временно остановил прием сырой нефти. Причиной стала атака беспилотников, которая повредила работу предприятия.
