Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Сильный удар по тылу врага: ВСУ поразили НПЗ и логистические объекты оккупантов

Анна Ярославская
3 ноября 2025, 11:47
513
Генштаб подтвердил, что Силы обороны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод.
Саратовский НПЗ, пожар
Саратовский НПЗ был поражен дронами ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Генштаб ВСУ подтвердил ночные удары по РФ
  • Зафиксировано попадание и пожар в районе установок ЭЛОУ АВТ-6 на НПЗ в Саратове
  • Поражены логистические объекты оккупантов в Луганской области

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 3 ноября был поражен Саратовский НПЗ и ряд объектов логистки армии РФ.

Как сообщили в пресс-службе, подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

видео дня

В Генштабе добавили, что Саратовский НПЗ – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн. тонн. Предприятие вовлечено в обеспечение потребностей вооруженных сил России.

Также нанесено огневое поражение по логистическим объектам оккупантов на территории временно оккупированной Луганщины.

В частности, поражен состав материально-технических средств в населенном пункте Роскошное и подвижной состав горюче-смазочных материалов в Довжанске.

"Силы обороны последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы государства-террориста с целью лишить его возможностей продолжать агрессию", - говорится в сообщении.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары по Саратовскому НПЗ - последние новости

Саратовский НПЗ неоднократно был под прицелом. Как писал Главред, в ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России.

В ночь с 19 на 20 сентября беспилотники-камикадзе также совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод в Саратове, который находится более чем в 450 км от украинской границы.

Этот НПЗ был под ударом ССО и 16 сентября.

10 августа Саратовский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру ПАО "Роснефть", временно остановил прием сырой нефти. Причиной стала атака беспилотников, которая повредила работу предприятия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России дроны НПЗ Генштаб ВСУ война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мужчин в розыске можно забронировать: Зеленский подписал закон

Мужчин в розыске можно забронировать: Зеленский подписал закон

12:54Украина
Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска

12:28Интервью
Сильный удар по тылу врага: ВСУ поразили НПЗ и логистические объекты оккупантов

Сильный удар по тылу врага: ВСУ поразили НПЗ и логистические объекты оккупантов

11:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален

Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры

Слышали все, но знают единицы: что на самом деле означает фраза "кіно і німці"

Слышали все, но знают единицы: что на самом деле означает фраза "кіно і німці"

Украина существенно усилила свою ПВО - Зеленский раскрыл детали

Украина существенно усилила свою ПВО - Зеленский раскрыл детали

Последние новости

12:54

Мужчин в розыске можно забронировать: Зеленский подписал закон

12:46

Над Украиной взойдет "бобровая" Луна: когда ждать самое большое суперлуние 2025

12:40

Точно не "под открытым небом" - как правильно сказать на украинскомВидео

12:39

"Никак не уймется": что происходит с женой молчуна Игоря Николаева

12:28

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и СиПаралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си
12:26

Украина может "влупить" по Уренгою и "Силе Сибири": прогноз ударов вглубь РФ

12:03

Киров и Петровский: почему эти области до сих пор так называются

11:47

"Любой взвоет": предательница Тодоренко уничтожила свой брак

11:47

Сильный удар по тылу врага: ВСУ поразили НПЗ и логистические объекты оккупантов

Реклама
11:44

Россия в опасности: украинские дроны изменили географию войны - Euronews

11:34

"Дочке еще не сказали": известный актер сообщил о разводе с женой

11:33

Накипь исчезает на глазах: раскрыт секрет мгновенной очистки чайника без усилийВидео

11:12

Что будет с ноутбуком, если он постоянно подключен к сети

10:58

Трамп объяснил, почему у него не получается остановить Путина в УкраинеВидео

10:58

В Украине временно отменили графики: когда снова начнут выключать свет

10:54

"Я действительно счастлив": Сасанчин слился в поцелуе с новой возлюбленной

10:48

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

10:45

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

10:36

Ситуация сверхкритическая, россияне есть по всему Покровску: военные - о ситуации в городе

10:31

"Покупайте все, что есть": Вучич не против продать ЕС боеприпасы для Украины

Реклама
09:47

Властные, жестокие и не хотят отношений: 5 мифов об Овнах, в которые все верят

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 ноября (обновляется)

09:25

Стратегическая цель РФ после Покровска: в ISW назвали, какой город под угрозой

09:25

"Можем взорвать мир 150 раз": Трамп похвастался американской "ядеркой"

09:24

Актер-военный раскрыл правду о Тарасе Цимбалюке и его волонтерстве

09:22

Гороскоп на завтра 4 ноября: Львам - новые возможности, Близнецам - предательство

09:02

Ирина Билык жестко обошлась с Димой Коляденко - что произошло

09:00

Максим Гардус: Орбану нечего предложить, его влияние на Трампа преувеличено

08:47

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:41

Ядерная дубина России давно прогнила, Путину нечем ответить СШАмнение

08:21

Есть ли угроза блэкаута: в Раде назвали цели новых массированных ударов РФ

08:11

"Последней капли не будет": Трамп сказал, когда закончится война в УкраинеВидео

07:23

Трамп не собирается передавать Tomahawk Украине, но есть нюанс: детали

06:54

В российском Саратове - взрывы: дроны атаковали НПЗВидео

06:32

Эмоциональные качели Трампамнение

05:30

"Без овечек и козочек никуда": Анна Asti решила кардинально менять жизнь

04:45

Любовь постучится в дверь: трех знаков зодиака ждут сюрпризы и встречи

04:09

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по законуВидео

03:30

Секрет "старой школы": зачем водители зимой берут в машину пакет с водой

03:00

Улыбнется удача: какие знаки зодиака получат денежный импульс от Вселенной

Реклама
02:30

"Чувствовал, что что-то будет": Бедняков высказался о воссоединении с Короткой

01:30

Бездонный запас воды из космоса: ученые ошеломили невероятным открытием

01:27

Машину Коляденко разбили в Киеве - детали

02 ноября, воскресенье
23:48

Максим Галкин покинул Кипр - где сейчас находится шоумен

23:43

Трамп нашел рычаг давления на РФ в обход Китая: неожиданный прогноз

22:45

Есть результаты в уничтожении россиян: Зеленский о ситуации вокруг Покровска

21:49

"Без света" продолжается: Укрэнерго объявило график отключений на 3 ноября

21:26

Мощные удары по россиянам: Силы обороны затормозили наступление РФ в Купянске

21:00

Неправильная обрезка "ворует" размер: как подрезать гортензию для пышного цветенияВидео

20:26

Без отопления и сушильной машины: как высушить белье за считанные минутыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять