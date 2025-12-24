Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

Мария Тупик
24 декабря 2025, 17:23
87
Когда Украину накроют снегопады рассказал синоптик Иван Семилит.
Какой будет погода на Новый Год в Украине
Какой будет погода на Новый Год в Украине / Коллаж: Главред

Погода в Украине до конца года будет довольно опасной. Украину накроют морозы, метели, снегопады и гололедица.

Синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит в интервью Главреду рассказал, когда придут снегопады и метели, сколько продержатся сильные морозы до -15 и какой погоды ожидать на Новый год в Украине.

Украину накрыли сильные морозы. Сколько они могут продержаться?

видео дня

Сейчас в Украине уже довольно прохладно. Эту холодную погоду без осадков будет определять и завтра, 25 декабря, поле высокого давления от антициклона с центром над северным морем, то есть та холодная воздушная масса, которая распространяется из Скандинавии. В общем пока осадков не ожидаем. На небе будет переменная облачность.

Мы видим в столице Украины даже вышло солнышко, поэтому на Рождество в большинстве областей облачность будет просто меняться от большей к меньшей и продолжаться в течение суток.

Ветер будет преимущественно северо-западный в пределах 5-10 м/с и он будет приносить более прохладную воздушную массу. Ночью мы ожидаем значения температуры в пределах 7-12 градусов мороза, днем от -1 до -6.

На Закарпатье и в Крыму будет немного теплее за счет того, что Крым - это у нас самая южная точка Украины, а Закарпатье, оно будет просто защищено горами от этого прохладного северо-западного ветра. Поэтому там ночью мы ожидаем до -5 мороза, а днем от -1 до +4.

Уже в пятницу, 26 декабря, мы ожидаем поступления поля атмосферного давления, то есть циклон, который принесет больше облачности. В ночные часы мы ожидаем в северных, Харьковской, Полтавской, Черкасской областях, а днем по территории Украины, кроме крайнего запада, снег, метели, а на дорогах может образовываться гололедица.

Вместе с тем, ветер будет северо-западный, его скорость будет сильнее, до 7-12 м/с. Ночью в северных областях, а днем по территории Украины мы ожидаем порывы ветра 15-20 м/с. Атмосферный фронт принесет нам осадки. Именно атмосферный фронт будет находиться в циклоне, и поэтому именно он будет создавать эти осадки.

Погода на ближайшие 5 дней

Какой погоды ожидать в последние выходные 2025 года?

Будет немного теплее по сравнению с предыдущей ночью. Ночью будет 3-8 мороза, в Карпатах и на Прикарпатье будет оставаться до -12. Днем от 3 мороза до 2 тепла. На востоке страны 1-6 мороза.

Погода на выходные 27-28 декабря

27 декабря у нас будет уже полностью затуманенное небо. Будет оставаться небольшой снег. Днем снег будет пролетать местами. Скорость ветра будет оставаться сильной в пределах 7-12 м/с. Воздушные потоки будут продолжать двигаться с северо-запада. Однако значения температуры уже немного будут выше. Ночью - 1-6 мороза, днем от -3 до +2 по всей территории Украины. На выходных температурный фон будет немного выравниваться по территории Украины.

Что касается воскресенья, 28 декабря и понедельника, 29 декабря, то у нас временами будет снежить, значительные температуры ночью будут от -4 до -10. В Карпатах до -14. Днем ожидаем от -1 до -7. Теплее всего на Закарпатье и севере страны, ночью до -7 мороза, а днем максимум около 0.

Какой погоды нам ожидать до конца декабря и в начале января?

Предварительно, такая погода, как у нас будет в ближайшие 5 дней, она будет оставаться до конца года и даже в начале 2026 года. То есть, первые дни января ожидаем морозные. Иногда будет идти снег, будет образовываться снежный покров.

Погода на Новый год 2026

Так и в новогоднюю ночь мы можем увидеть немного снега на земле. Относительно морозов. В дневные часы это будет в пределах 0 градусов - 5. В ночные часы немного будет снижаться температура, местами по северо-востоку могут быть низкие значения температуры. Теплее всего будет на юге и западе страны. Там в дневные часы может быть около нуля градусов +1. В ночные часы от 4 до -6.

Погода в Україні
Погода в Украине на Новый Год 2026 / pixabay

Ожидать ли украинцам погодных сюрпризов в ближайшее время?

В ближайшее время можем ожидать гололедицу, поскольку снег у нас был не во всех областях. Поэтому водителям следует переобуть свои автомобили. Это довольно опасное явление. Также ожидаем порывы ветра, именно 26 декабря, они также будут опасны. Ну и 26 декабря по прогнозу ждем метели.

О персоне: Иван Семилит

Синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра. Изучал метеорологию на географическом факультете КНУ имени Тараса Шевченка.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ использует китайские спутники для ударов по энергетике Украины - Зеленский

РФ использует китайские спутники для ударов по энергетике Украины - Зеленский

17:52Украина
Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

17:23Синоптик
В одном городе Украины произошла настоящая экологическая катастрофа - что известно

В одном городе Украины произошла настоящая экологическая катастрофа - что известно

16:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответом

Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответом

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке невесты с цветами за 45 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке невесты с цветами за 45 секунд

Последние новости

17:52

РФ использует китайские спутники для ударов по энергетике Украины - Зеленский

17:23

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

17:02

Мизинец на ноге значительно важнее, чем вы думаете: какую функцию он скрывает

16:57

Украинские специалисты оздадут аналог системы HIMARS – СМИ

16:55

В одном городе Украины произошла настоящая экологическая катастрофа - что известноФотоВидео

Китай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – ЯгунКитай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – Ягун
16:15

"Замечательный автомобиль": механик назвал самый надежный кроссовер на рынке

16:07

25 декабря - Рождество Христово: что можно и нельзя делать в этот день

16:04

"С такой генетикой": Мозговая похвасталась повзрослевшей дочерью от Аксельрода

15:17

Хитрость при жарке рыбы: как достичь идеально-хрустящей корочки и нежной середины

Реклама
15:10

В Украину придут настоящие морозы: в каких областях будет самый большой "минус"

15:05

В Москве взорвали полицейских, которые пытали украинских пленных - СМИ

15:04

Бывший муж Лорак вывез их общую дочь в Турцию

14:31

Взрывы и масштабный пожар: Генштаб отчитался о поражении важных объектов РФ

14:29

Гороскоп на завтра 25 декабря: Овнам - незабываемый день, Весам - успех

14:12

Ситуация критическая: появились обновленные графики отключения 24 декабря

14:07

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

13:45

Ігорович, Ігоревич или Ігорьович: как сказать на украинском без ошибки

13:10

Россия ударила по ТЭЦ под Харьковом: есть погибший и много раненых, подробности

13:05

"Даже голос и взгляд другие": близкий человек обратился к Андрею Фединчику

12:46

Если Китай отвернется: известно, когда в РФ могут начаться проблемы с ракетами

Реклама
12:42

Сливать или оставлять бензин в газонокосилке на зиму: окончательный ответ специалистов

12:40

Россия выпустила 100 дронов по объектам "Укрнафты": есть критические разрушения

12:21

Умер популярный украинский ведущий Петр Остапишин

12:06

Что разрушает солнечные панели: срок службы снижается в разы

11:59

Зеленский раскрыл позицию США по санкциям против России после войны

11:51

США могут провести разговор с Путиным уже 24 декабря: Зеленский раскрыл детали

11:50

Экс-участница дуэта Пара Нормальных впервые заговорила об отношениях и свадьбе

11:44

"Разбила мне сердце": Барских со сцены сделал признание про роман с ЛободойВидео

11:42

Отмена военного положения и мобилизации: Зеленский назвал условия и сроки

10:51

Обязательный техосмотр авто: адвокат раскрыл, почему его внедрение маловероятно

10:44

"Я был бы счастлив": Клопотенко удивил отношением к изменам партнершиВидео

10:40

Астрологи назвали знаки зодиака, которые обладают самым высоким интеллектом

10:37

Украинцам дадут шанс оценить мирный план: Зеленский аносировал возможный референдум

10:30

Что нельзя дарить на Новый год: три вещи, которые могут притянуть бедыВидео

10:29

Китайский гороскоп на завтра 25 декабря: Собакам - потери, Козлам - стресс

10:24

Ученые раскрыли тайну сезонов, которая десятилетиями оставалась незамеченной

10:16

Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов мирного плана: о чем в них говорится

10:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 декабря (обновляется)

10:10

Александр Терен закрутил новый роман - кто его избранница

10:09

В Украину пришел холод из Баренцева моря: когда ударят сильные морозы и пойдет снег

Реклама
10:04

Дешевле уже не будет: какие продукты начнут стремительно дорожать с января

10:01

"Остается принимать": Решетник отреагировал на выбор "Холостяка" в финале

09:47

"Уже проявляется": Елена Тополя рассказала о личной жизни после развода

09:35

"Мы предупреждали": город на Донбассе перешел под полный контроль ВС РФ — DeepState

09:35

Экологическая катастрофа в Одессе: возле двух пляжей обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц

09:24

Гороскоп Таро на завтра 25 декабря: тельцам - верить в себя, Весам - равновесие

09:14

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:06

В сейфе банка открыли чемодан с сокровищами династии Габсбургов: что там нашли

08:42

Где сейчас Людмила Янукович: что известно о жене беглого президента

08:39

На столе - четыре документа: в США рассказали, что обсуждают на мирных переговорах

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять