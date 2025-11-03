В российском Саратове - взрывы: дроны атаковали НПЗ

Саратовский НПЗ задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

Дроны атаковали НПЗ в российском Саратове / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

В Саратове прогремели взрывы

Под удар дронов попал Саратовский НПЗ

В ночь на 16 сентября в России прогремели взрывы. Громко было в Саратове. Под удар дронов, вероятно, попал Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

По данным российского паблика Astra, ночью жители Саратова сообщали о взрывах и сирене в городе. По данным "Росавиации", ограничения в работе аэропорта Саратова продолжались более 6 часов.

Саратовский НПЗ / t.me/astrapress

Саратовский НПЗ / t.me/astrapress

В Astra проанализировали кадры, опубликованные в Сети, и пришли к выводу, что под удар попал Саратовский НПЗ.

"Судя по кадрам, установка затянута сеткой. Стоит отметить, что на видео уже есть источник огня в западной части завода, возможно, рядом с резервуарами", — добавил OSINT-аналитик издания.

В Минобороны РФ заявили, что за ночь над РФ уничтожены 64 БПЛА.

"29 БПЛА – над территорией Ростовской области, 29 БПЛА – над территорией Саратовской области, 4 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Ставропольского края", — говорится в сообщении.

Саратовский НПЗ / t.me/astrapress

Справка. Саратовский нефтеперерабатывающий завод — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн.

Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и др. В общем — более 20 видов нефтепродуктов.

Объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн.

Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ и неоднократно становилось целью мероприятий Сил обороны Украины.

Отметим, что 16 октября 2025 года ВСУ уже наносили удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки на российские НПЗ - последние новости

Как писал Главред, 29 октября было подтверждено поражение Силами обороны двух нефтеперерабатывающих заводов, задействованных в обеспечении армии страны-агрессора: Новоспасского НПЗ (Ульяновская обл., РФ) и Марийского НПЗ (Республика Марий Эл). Также поражен Буденновский газоперерабатывающий завод (Ставропольский край, РФ).

В начале октября в России прогремели мощные взрывы в 2000 километрах от украинской границы - в Тюмени. Таким образом был установлен новый рекорд дальности полета. Известно, что в РФ поврежден нефтеперерабатывающий завод.

По данным The Sun, Украина наносит серьезный удар по российской экономике, атакуя объекты нефтегазовой промышленности. В рамках тщательно спланированной кампании украинцы нанесли России ущерб на около 100 миллиардов долларов.

