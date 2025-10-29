Укр
Взрывы на трех крупных нефтегазовых заводах РФ: детали мощных ударов Сил обороны

Алексей Тесля
29 октября 2025, 16:26
121
Сил обороны поразили два нефтеперерабатывающих завода, задействованных в обеспечении армии РФ.
Дрон
Поражены нефтегазовые предприятия в РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное:

  • Нанесены удары по двум нефтеперерабатывающим заводам РФ
  • Поражен Буденновский газоперерабатывающий завод

Подтверждено поражение Силами обороны двух нефтеперерабатывающих заводов, задействованных в обеспечении армии страны-агрессора: Новоспасского НПЗ (Ульяновская обл., РФ) и Марийского НПЗ (Республика Марий Эл).

Также поражен Буденновский газоперерабатывающий завод (Ставропольский край, РФ), сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины .

видео дня

Подробности ударов по российским НПЗ

"В ночь на 29 октября 2025 года подразделения Сил обороны поразили два нефтеперерабатывающих завода, задействованных в обеспечении армии страны-агрессора. На территории предприятий зафиксированы взрывы и пожары", - говорится в сообщении Генштаба.

Сообщается, что поражен Новоспасский НПЗ в населенном пункте Новоспасское, Ульяновская область РФ. Этот нефтеперерабатывающий завод входит в состав холдинга "Проминвест". Главное направление деятельности - первичная переработка углеводородов. Объем переработки составляет 600 тыс. тонн нефти в год (0,2% общей российской переработки). Завод производит бензин, дизтопливо и мазут. Обеспечивает топливом внутреннее потребление РФ, а также осуществляет экспорт нефтепродуктов.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
/ Главред

По сообщению Генштаба, также поражен Марийский НПЗ в населенном пункте Табашино, Республика Марий Эл. На объекте - взрывы и пожар. Завод обеспечивает внутренние потребности Приволжского федерального округа. Проектная мощность переработки - 1,3 млн тонн в год, что составляет 0,5% всей переработки РФ. Имеет две установки первичной переработки нефти и установку вакуумной переработки мазута.

Результаты миссий и степень нанесенного ущерба уточняются.

Взрывы на газоперерабатывающем заводе в Буденновске

Сообщается, что, кроме того, отечественные ударные беспилотники этой ночью поразили Буденовский газоперерабатывающий завод в городе Буденновске Ставропольского края РФ. Зафиксировано попадание в производственную установку ГПУ-1. Проектная мощность переработки этого ГПЗ - 2,2 млрд куб. м газа в год. Обеспечивает газом ряд предприятий в регионе и является источником сырья для нефтехимической отрасли.

Отмечено, что вывод из строя мощностей указанных предприятий на территории РФ снижает возможности российской армии в ведении боевых действий.

Screenshot
/ t.me/GeneralStaffZSU

Дальнобойные удары по РФ: мнение эксперта

Советник министра обороны и блогер Алексей Копытько отметил, что СБУ в плановом порядке продолжает эффективно наносить удары по предприятиям российского военно-промышленного комплекса, тем самым сокращая возможности РФ для ракетных и дроновых атак на территорию Украины. По его словам, у российского ВПК есть слабые места, и систематические удары по заводам приносят ощутимые результаты, особенно с учетом зависимости России от импорта. Даже одно успешное попадание может нанести серьезный ущерб РФ. В сочетании с действиями против стратегической авиации России это становится значимым фактором, влияющим на развитие войны.

Удары вглубь РФ: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что военные аэродромы страны-агрессора России оказались под атакой. Звуки взрывов раздавались в Московской области. Известно, что аэродромы атаковали сразу в нескольких регионах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Москву атаковали беспилотники. Минобороны РФ насчитало над столицей 34 якобы сбитых или перехваченных дронов. Российские СМИ утверждают, что это одна из самых массированных атак на российскую столицу.

Как писал Главред, ранее Силы обороны нанесли мощный удар по стратегическому "Рязанскому" НПЗ и складу боеприпасов в Белгородской области.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Генштаб ВСУ взрыв в России война России и Украины Удары вглубь РФ
Какое домашнее животное лучше всего подходит вашему знаку зодиака

