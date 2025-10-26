Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Главное условие мира: Зеленский раскрыл, какой компромисс согласовал Трамп

Руслан Иваненко
26 октября 2025, 23:32
179
Зеленский подтвердил, что Трамп поддержал украинскую позицию относительно прекращения боевых действий на фронте.
Главное условие мира: Зеленский раскрыл, какой компромисс согласовал Трамп
Зеленский отметил катастрофический эффект санкций США и ЕС / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

  • Трамп признал украинский компромисс - остановку боевых действий
  • Дональд Трамп согласился с предложением Украины по линии фронта
  • США поддержали позицию Киева по прекращению огня на фронте

Дональд Трамп признал единственный приемлемый для Украины компромисс - остановку боевых действий по нынешней линии фронта. Об этом Зеленский рассказал в интервью ведущей "ТСН Тиждень" Алле Мазур.

"Трамп действительно согласился, что украинский компромисс - это остановка огня по линии фронта", - отметил Зеленский.

видео дня

Факторы, повлиявшие на позицию Трампа

По словам украинского лидера, позиция Трампа по Украине формировалась не только из-за стремления урегулировать войну, но и под влиянием действий Кремля: удара по детскому саду в Харькове, неспособности российского диктатора Владимира Путина достичь успехов на фронте и деструктивных заявлений из Москвы.

"Санкционный удар Америки выглядит еще более катастрофическим после 19-го пакета санкций из Европы", - добавил Зеленский.

В то же время, несмотря на санкции, Трамп, вероятно, оставляет для Путина "переговорное окно" и шанс согласиться на мирные переговоры.

Прогноз эксперта относительно войны

Война между Россией и Украиной, вероятно, продлится как минимум до конца 2025 года, а ресурсы России позволят вести боевые действия до лета 2026-го. Такую оценку дал военный аналитик и ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

"Я считаю, что активные боевые действия могут завершиться в середине следующего года. В то же время существует небольшая вероятность, что перемирие будет достигнуто уже в этом году", - отметил эксперт.

Санкции США против России и их последствия - новости:

Как сообщал Главред, 23 октября Соединенные Штаты ударили по России новыми санкциями. Под ограничения попали нефтяные гиганты Роснефть и Лукойл, а также их дочерние предприятия. Таким образом, американцы пытаются усадить Путина за стол переговоров.

Путина загоняют в угол, Трамп принял колоссальное решение, считают журналисты Sky News. Штаты фактически перекрыли кислород российской нефти и надеются на геополитический успех. Но если цены на энергоносители резко взлетят, то могут возникнуть проблемы и у самих США.

Трамп хочет, чтобы Путин вместо разговоров предпринял реальные действия для мира в Украине, сказали в Белом доме. Встреча лидеров США и РФ может состояться тогда, когда появится предмет для разговора.

Читайте также:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Главное условие мира: Зеленский раскрыл, какой компромисс согласовал Трамп

Главное условие мира: Зеленский раскрыл, какой компромисс согласовал Трамп

23:32Война
Москву атакуют "добрые дроны": жители столицы считают взрывы

Москву атакуют "добрые дроны": жители столицы считают взрывы

22:13Мир
У кого 27 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

У кого 27 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

21:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках семейного обеда за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках семейного обеда за 19 секунд

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовь

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовь

Последние новости

23:32

Главное условие мира: Зеленский раскрыл, какой компромисс согласовал Трамп

22:14

"Что делаете в воскресенье": Терен пофлиртовал с участницей нового сезона "Холостяка"

22:13

Москву атакуют "добрые дроны": жители столицы считают взрывыВидео

21:47

Как обогреть дом при помощи подвала: уникальный способ из США

21:26

У кого 27 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБУ России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ
21:01

Сюрпризы от Трампа, и не только: чего ждать дальшемнение

20:48

Готовьте сразу двойную порцию: рецепт закуски, которая исчезает со стола за минуту

20:42

Дамба в Белгороде не выдержала: "Мадяр" раскрыл подробности и последствия удараВидео

19:36

Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

Реклама
19:33

"Мы люди вежливые": Россия признает независимость Украины, но есть нюанс

18:59

Сельский рецепт успеха: как простой прием осенью помогает урожаю веснойВидео

18:56

Сгорел до тла: россияне атаковали дроном пассажирский автобус с людьми

18:30

"Жизнь только начиналась": россияне убили 19-летнюю Анастасию и ее маму в Киеве

18:18

Чтобы не "лезли" к соседям - на каком расстоянии от забора законно сажать деревьяВидео

17:43

"Нужно было действовать иначе": Суханов признался, какое решение стало ошибкой

17:37

В России раздаются взрывы: под атакой военные аэродромы

17:32

Важный церковный день: что ни в коем случае нельзя делать 27 октября, приметы

17:01

Оккупанты просачиваются в Покровск: офицер ВСУ раскрыл масштабы угрозы

16:50

Погода не прекращает удивлять: в Украину идет ощутимое потепление, но есть нюанс

16:40

"После Нового года будет мир": раввин дал дал точную дату завершения войныВидео

Реклама
16:21

Визит главного переговорщика Путина в США обернулся провалом - что произошло

16:10

Бой Усик - Уордли уже назначен: промоутер назвал дату и место поединка

15:43

Бойцы ГУР провели дерзкую операцию Крыму: что удалось "подстрелить"

15:20

Бывшая Цымбалюка не сдержалась и резко высказалась о "Холостяке" и их разрыве

15:01

Россия атаковала Кривой Рог КАБом: что известно о последствиях удара

14:58

Украину накроют ливни и сильный ветер: в какие регионы ворвется штормовая погода

14:52

Как приготовить еду, если нет электричества и газа: самый лучший способВидео

14:36

Сколько еще может длиться война в Украине - Туск приоткрыл завесу переговоров

14:22

Самый вкусный осенний десерт: рецепт запеканки из тыквы за 30 минут

14:00

Почему 27 октября нельзя работать с острыми предметами: какой церковный праздник

13:58

В Кремле паранойя, Путин испугался переворота и передачи власти – The Telegraph

13:57

Россия готовит массированные удары - под прицелом шесть украинских областей

13:35

Китайский гороскоп на завтра 27 октября: Тиграм - обида, Кроликам - гнев

13:21

Доллар запрыгнул на пьедестал: что будет с курсом валюты в ближайшее время

13:08

Как сказать по-украински "чиновник": ошибка, которую часто совершаютВидео

13:02

Финансовый гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

13:01

Погода на завтра 27 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

12:52

Что на самом деле означает лай: ученые расшифровали "язык" собак

12:38

"Четыре дня в реанимации": известный украинский актер-воин попал в ДТП

12:33

Блэкаут в шести регионах России: эксперт оценил сценарий для Украины

Реклама
12:11

ВСУ отбросили врага и освободили три села - какая сейчас ситуация под Покровском

12:09

Самые экономные знаки зодиака: кто умеет обращаться с деньгами лучше всех

11:59

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

11:49

Не США: неожиданно появился новый возможный посредник в переговорах Украины и РФ

11:33

Украина и Россия могут сесть за стол переговоров, но при одном условии – NYT

11:28

Украина становится частью американских выборов 2026 годамнение

11:05

Путину доложили об окружении украинских войск в Купянске: что говорят в ВСУ

10:20

Любовный гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

10:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 октября (обновляется)

09:57

Ударили в пиковый момент: партизаны в Крыму серьезно нарушили снабжение армии РФ

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять