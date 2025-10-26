Главное условие мира: Зеленский раскрыл, какой компромисс согласовал Трамп

Зеленский подтвердил, что Трамп поддержал украинскую позицию относительно прекращения боевых действий на фронте.

Зеленский отметил катастрофический эффект санкций США и ЕС

Дональд Трамп признал единственный приемлемый для Украины компромисс - остановку боевых действий по нынешней линии фронта. Об этом Зеленский рассказал в интервью ведущей "ТСН Тиждень" Алле Мазур.

"Трамп действительно согласился, что украинский компромисс - это остановка огня по линии фронта", - отметил Зеленский. видео дня

Факторы, повлиявшие на позицию Трампа

По словам украинского лидера, позиция Трампа по Украине формировалась не только из-за стремления урегулировать войну, но и под влиянием действий Кремля: удара по детскому саду в Харькове, неспособности российского диктатора Владимира Путина достичь успехов на фронте и деструктивных заявлений из Москвы.

"Санкционный удар Америки выглядит еще более катастрофическим после 19-го пакета санкций из Европы", - добавил Зеленский.

В то же время, несмотря на санкции, Трамп, вероятно, оставляет для Путина "переговорное окно" и шанс согласиться на мирные переговоры.

Прогноз эксперта относительно войны

Война между Россией и Украиной, вероятно, продлится как минимум до конца 2025 года, а ресурсы России позволят вести боевые действия до лета 2026-го. Такую оценку дал военный аналитик и ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

"Я считаю, что активные боевые действия могут завершиться в середине следующего года. В то же время существует небольшая вероятность, что перемирие будет достигнуто уже в этом году", - отметил эксперт.

Санкции США против России и их последствия - новости:

Как сообщал Главред, 23 октября Соединенные Штаты ударили по России новыми санкциями. Под ограничения попали нефтяные гиганты Роснефть и Лукойл, а также их дочерние предприятия. Таким образом, американцы пытаются усадить Путина за стол переговоров.

Путина загоняют в угол, Трамп принял колоссальное решение, считают журналисты Sky News. Штаты фактически перекрыли кислород российской нефти и надеются на геополитический успех. Но если цены на энергоносители резко взлетят, то могут возникнуть проблемы и у самих США.

Трамп хочет, чтобы Путин вместо разговоров предпринял реальные действия для мира в Украине, сказали в Белом доме. Встреча лидеров США и РФ может состояться тогда, когда появится предмет для разговора.

