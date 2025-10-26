Укр
Сколько еще может длиться война в Украине - Туск приоткрыл завесу переговоров

Юрий Берендий
26 октября 2025, 14:36
Премьер Польши Туск высказался относительно сроков окончания войны и процитировал президента Украины Владимира Зеленского.
Сколько еще может длиться война в Украине - Туск приоткрыл завесу переговоров
Туск сделал заявление о сроках окончания войны / Коллаж: Главред, фото: 18 отдельная бригада армейской авиации, УНИАН

О чем сказал Туск:

  • Украина имеет право бить по целям, связанным с РФ
  • Украина по итогам войны выстоит как независимое государство
  • Война России против Украины может продлиться еще 2-3 года

Война России против Украины может длиться не десятки лет, а закончиться в течение следующих двух-трех лет. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью The Sunday Times.

Дональд Туск заявил о праве Украины наносить удары по объектам, связанным с Россией, в любой части Европы. Это произошло после того, как суд в Варшаве в этом месяце отклонил запрос Германии на экстрадицию украинского водолаза, которого обвиняют в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в 2022 году.

Вместе с тем Туск признал, что Киев беспокоится из-за возможных последствий длительной войны для населения и экономики.

"Я не сомневаюсь, что Украина выживет как независимое государство. Сейчас главный вопрос заключается в том, сколько жертв будет. Президент Зеленский сказал мне, что надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова бороться еще два-три года", - сказал он.

Политик также отметил, что война существенно подрывает российскую экономику, которая, по его мнению, не сможет выдержать долгосрочную войну и уже сталкивается с серьезными трудностями, усиленными новыми нефтяными санкциями США.

В то же время Туск считает, что внутренние потрясения в России могут сделать Путина еще более агрессивным, и выразил сомнение в стабильности новой санкционной стратегии президента Трампа в отношении Москвы.

"Россияне находятся в очень трудном положении [в экономическом плане, - ред.] Значит ли это, что мы можем сказать, что побеждаем? Совсем нет. Они имеют одно большое преимущество над Западом, а особенно над Европой: они готовы воевать... в военное время это абсолютно решающий вопрос", - сказал Туск.

Когда закончится война России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, война России против Украины, вероятно, продлится до марта 2026 года. До этого времени войска российского диктатора Владимира Путина будут пытаться достичь всех возможных результатов на фронте. Такую оценку дал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью изданию Главред.

По словам Ступака, конфликт может завершиться раньше в случае непредсказуемых событий - таких как импичмент Дональда Трампа или смерть Владимира Путина. Однако пока этого не произошло, Россия до марта будет вести боевые действия с максимальной интенсивностью, пытаясь при этом избегать новых санкций.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, обвинения, выдвинутые ФСБ против российского оппозиционера Михаила Ходорковского, проживающего в Лондоне, свидетельствуют о панике в Кремле. По данным The Telegraph, Владимир Путин боится переворота и все больше обеспокоен вопросом передачи власти.

В то же время в США неоднократно заявляли о готовности выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Однако неожиданно о своей готовности принять такие переговоры объявила и Сербия. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Марко Джурич.

Как отмечает The New York Times, энергетическое противостояние может скорее заставить Россию и Украину сесть за стол переговоров, чем дипломатические инициативы. С наступлением зимы оккупационные войска, вероятно, продолжат боевые действия, однако их интенсивность снизится из-за сложных погодных условий.

Другие новости:

Об источнике: The Sunday Times

The Sunday Times - британская воскресная газета, тираж которой делает ее крупнейшей в категории британского рынка качественной прессы. Была основана в 1821 году как The New Observer. В марте 2020 года тираж газеты The Sunday Times составлял 647 622 экземпляра, превышая тираж ее главных конкурентов, The Sunday Telegraph и The Observer, вместе взятых, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Туск мирные переговоры
