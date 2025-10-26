Украина и Россия могут сесть за стол переговоров, но при одном условии – NYT

Кратко:
- Энергетическая война может запустить переговоры Киева и Москвы
- Зимой темпы наступления РФ снизятся, но энерговойна продолжится
- США пытаются посадить Россию за стол переговоров
Энергетическая война может заставить страну-агрессора Россию и Украину сесть за стол переговоров быстрее, чем любая дипломатия. С наступлением зимы оккупанты продолжат боевые действия, но интенсивность снизится из-за ухудшения погодных условий.
В материале The New York Times говорится, что энергокризис может заставить обе стороны сесть за стол переговоров. И этот фактор, вероятно, станет более весомее, чем дипломатия.
"Украина активно добивается усиления международного давления на российскую энергетику и в то же время наносит собственные „дальнобойные санкции" — удары по российским энергетическим объектам. Россия же в ответ систематически атакует украинскую электрическую и газовую инфраструктуру, пытаясь парализовать энергосистему страны в преддверии зимы", - пишут журналисты.
Наступление РФ замедлится, а энергетическая война продолжится
Согласно прогнозам экспертов, Россия будет продолжать атаки, но боевые действия замедлятся, а главным станет противостояние именно в рамках энергетической войны.
США пытаются заставить Россию сесть за стол переговоров
Аналитик компании Politik, бывший дипломат Евросоюза Балаш Ярабик полагает, что новые санкции США в отношении российских нефтяных гигантов Лукойла и Роснефти, стали ответом на удары россиян по украинской энергетической инфраструктуре.
Такие ограничения, считает эксперт, должны заставить Кремль остановить свои атаки и рассмотреть возможность ограниченного перемирия, которое касается энергетических объектов.
Что говорит эксперт
Некоторые города, такие как Киев или Харьков, могут столкнуться с проблемами в отоплении, сказал в интервью Главреду военный эксперт Иван Ступак. Если РФ сохранит действующие темпы ударов по украинской энергетике, зимой будут проблемы. Однако ситуация вряд ли будет критической.
"Без лишней паники и без "розовых очков" следует отметить, что этой зимой Украине будет непросто, но у нас есть генераторы, батареи и опыт выживания во время регулярных атак на энергетику. Но чего-то критического я не жду", - отметил Ступак.
Удары России по энергетике Украины – новости:
Как сообщал Главред, в Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что теперь враг сосредоточился на попытке постепенного уничтожения критической в приграничных регионах. Россияне уже наносят удары с такой целью по Харьковской, Черниговской и Сумской областях.
В Украине уже ввели графики отключения света из-за вражеских ударов по энергетической инфраструктуре. Почасовые отключения в воскресенье, 26 октября, применяются с 9:00 до 22:00.
Отопительный сезон в Украине начнется уже в ближайшие дни, заявили в Министерстве энергетики. По словам министра Светланы Гринчук, местные власти в связи со снижением температуры будут принимать решение о включении отопления.
Об источнике: The New York Times
The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
