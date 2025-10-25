Укр
Когда в домах украинцев появится тепло - в Минэнерго ответили

Виталий Кирсанов
25 октября 2025, 16:35
Украинская энергосистема сейчас гораздо лучше подготовлена к зиме, чем в начале полномасштабного вторжения.
В ближайшие дни может начаться отопительный сезон
Кратко:

  • Правительство не будет затягивать со стартом отопительного сезона
  • В ближайшие дни может начаться отопительный сезон

Отопительный сезон в Украине начнется в ближайшие дни. Об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук, передает РБК-Украина.

По ее словам, затягиваний со стороны правительства этого вопроса точно не будет.

"В ближайшие дни со снижением температуры местные органы власти будут принимать решение о начале отопительного сезона в их регионах", - сказала она.

Кроме того, во время совместной пресс-конференции с министром энергетики Германии Катериной Райхе Гринчук заявила, что украинская энергосистема сейчас гораздо лучше подготовлена к зиме, чем в начале полномасштабного вторжения, передают Новости Live.

"После 10 октября 2022 года, когда РФ массово начала бить именно по энергетическим объектам, это были, пожалуй, самые тяжелые месяцы... долговременные, иногда круглосуточные отключения света. Но сегодня удалось восстановить значительную часть генерации, системы передачи и распределения электроэнергии", - сообщила она.

Какой может быть ситуация с газом и отоплением

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук не исключает, что украинцев могут ждать отключения газа.

По его словам, теплокоммунэнерго также будут ограничивать теплоснабжение многоквартирных домов до минимума.

"И людям придется не просто надевать свитер, как советовали, а, возможно, еще и шубу дома", - подчеркнул он.

Отопление - последние новости Украины

Как сообщал Главред, глава Укрэнерго Виталий Зайченко говорил, что уже в течение десяти дней тепло должно появиться в домах по всей Украине.

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что из-за критической нехватки газа в Украине все чаще звучат призывы к отсрочке начала отопительного сезона.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, что в Кривом Роге возможны перебои с теплоснабжением даже без атак со стороны России. К группе риска он отнес также Сумы, Харьков, Николаев и Одессу.

Читайте также:

О персоне: Светлана Гринчук

Светлана Гринчук - заместитель министра энергетики Украины с 05 сентября 2023 года, отметили в Минэнергетики.

Гринчук является экспертом в сфере энергетики, изменения климата и защиты окружающей среды с опытом работы в Правительстве Украины (Секретариат КМУ, Минприроды), международных финансовых институтах (Всемирный банк), международных проектах технической помощи (GIZ, USAID) и участия в переговорах в рамках ООН, Энергетического Сообщества, OECD и др.

