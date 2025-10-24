Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отопление

Отмечается, что старт отопительного сезона в большинстве городов привязан к уплате ПСО.

https://glavred.info/ukraine/seychas-zhdat-tepla-ne-stoit-izvestno-v-kakom-mesyace-ukraincam-vklyuchat-otoplenie-10709240.html Ссылка скопирована

Когда включат отопление в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Отопление появится в домах украинцев не раньше ноября

В Киеве отопление могут включить даже в декабре

Также есть проблема с обеспечением электропитания для насосов, которые подают тепло

Отопительный сезон в Украине начнется не раньше ноября. Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

Он пояснил, что старт тепла в большинстве городов привязан к уплате ПСО с 1-го ноября, но это очень условная дата.

видео дня

В то же время, по его словам, в Киеве отопление могут включить даже в декабре.

"Начало отопительного сезона в большинстве городов Украины начнется именно с 1 ноября. Опять же, 1 ноября - это очень условная цифра, потому что, как показывает ситуация последних лет, в некоторых районах Киева отопительный сезон начинался и в декабре, поэтому не стоит ожидать тепло именно с 1 ноября: 15 ноября, 20 ноября, 1 декабря и даже 10 декабря - это реальность начала отопительного сезона для многих киевлян", - подчеркнул он.

Попенко добавил, что отдельной проблемой является обеспечение многоэтажек электропитанием для насосов, которые подают тепло на верхние этажи.

"При отключениях электроэнергии требуется питание насосных групп, которые будут подавать тепло на верхние этажи. И здесь огромная проблема, потому что в Киеве наставили солнечные станции через программу 70/30 вместо того, чтобы позаботиться, чтобы в домах выше пятого этажа стояли элементы питания для работы насосов во время отключений", - подчеркнул он.

Попенко о начале отопительного сезона - видео:

Какой может быть ситуация с газом и отоплением

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук не исключает, что украинцев могут ждать отключения газа.

По его словам, теплокоммунэнерго также будут ограничивать теплоснабжение многоквартирных домов до минимума.

"И людям придется не просто надевать свитер, как советовали, а, возможно, еще и шубу дома", - подчеркнул он.

Как подготовиться к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Отопление - последние новости Украины

Как сообщал Главред, глава Укрэнерго Виталий Зайченко говорил, что уже в течение десяти дней тепло должно появиться в домах по всей Украине.

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что из-за критической нехватки газа в Украине все чаще звучат призывы к отсрочке начала отопительного сезона.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, что в Кривом Роге возможны перебои с теплоснабжением даже без атак со стороны России. К группе риска он отнес также Сумы, Харьков, Николаев и Одессу.

Читайте также:

О персоне: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред