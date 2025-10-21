Когда включат отопление по всей Украине: в Укрэнерго дали окончательный ответ

Главное:
- Из-за холодной погоды увеличилось потребление электроэнергии
- Скоро тепло должно появиться в домах по всей Украине
- Это должно снизить пиковую нагрузку на энергосистему
Резкое снижение температуры привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца. Уже в течение десяти дней тепло должно появиться в домах по всей Украине. Об этом заявил глава Укрэнерго Виталий Зайченко в эфире телемарафона.
По его словам, значительная часть украинцев сейчас вынужденно обогревает дома с помощью кондиционеров и электрообогревателей, что существенно нагружает энергосистему.
Он подчеркнул, что поведение бытовых потребителей сейчас критически влияет на баланс в сети, ведь именно население является крупнейшим потребителем электроэнергии.
"Невключение мощных приборов в часы пиковой нагрузки, отказ от одновременного использования нескольких энергоемких устройств и замена неэффективных ламп могут значительно помочь энергосистеме", - отметил Зайченко.
Он также добавил, что в ближайшие дни ожидается восстановление теплоснабжения на всей территории Украины.
"Это должно снизить пиковую нагрузку, поскольку потребность в интенсивном электрообогреве уменьшится", - подытожил глава Укрэнерго.
Удары РФ по энергетике
Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что Россия зимой станет больше бить по энергетике.
По его мнению, Россия сосредоточится на городах-миллионниках, в частности на Киеве, Львове, Днепре.
"Продолжатся комбинированные атаки ракетами и шахедами на наши энергетические объекты. Мы это уже видели раньше, и этой зимой будет то же самое", - подчеркнул аналитик.
Ситуация в энергосистеме - последние новости Украины
Как сообщал Главред, министр энергетики Светлана Гринчук сказала, что ситуация в энергосистеме на данный момент контролируемая. Самое сложное положение - в Черниговской области, куда российские войска направили значительное количество атак, пытаясь оставить людей без света.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что зима будет сложной и вспоминать об экономии электроэнергии уже надо начинать.
Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что в Украине возможны перебои с электроснабжением из-за новых атак России по энергетической инфраструктуре. Однако Украина готова начать импорт электроэнергии из Европейского Союза в случае необходимости.
Читайте также:
- Тарифы на отопление и воду вырастут до 50%: когда и где в Украине подскочат цены
- Украинцам будут выделять 19 тысяч на отопление: кто и как сможет оформить помощь
- Некоторые регионы Украины могут остаться без отопления зимой: названа причина
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред