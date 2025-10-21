Когда включат отопление по всей Украине: в Укрэнерго дали окончательный ответ

Поведение бытовых потребителей сейчас критически влияет на ситуацию в энергосистеме.

Когда включат отопление в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Из-за холодной погоды увеличилось потребление электроэнергии

Скоро тепло должно появиться в домах по всей Украине

Это должно снизить пиковую нагрузку на энергосистему

Резкое снижение температуры привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца. Уже в течение десяти дней тепло должно появиться в домах по всей Украине. Об этом заявил глава Укрэнерго Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

По его словам, значительная часть украинцев сейчас вынужденно обогревает дома с помощью кондиционеров и электрообогревателей, что существенно нагружает энергосистему.

Он подчеркнул, что поведение бытовых потребителей сейчас критически влияет на баланс в сети, ведь именно население является крупнейшим потребителем электроэнергии.

"Невключение мощных приборов в часы пиковой нагрузки, отказ от одновременного использования нескольких энергоемких устройств и замена неэффективных ламп могут значительно помочь энергосистеме", - отметил Зайченко.

Он также добавил, что в ближайшие дни ожидается восстановление теплоснабжения на всей территории Украины.

"Это должно снизить пиковую нагрузку, поскольку потребность в интенсивном электрообогреве уменьшится", - подытожил глава Укрэнерго.

Как подготовиться к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Удары РФ по энергетике

Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что Россия зимой станет больше бить по энергетике.

По его мнению, Россия сосредоточится на городах-миллионниках, в частности на Киеве, Львове, Днепре.

"Продолжатся комбинированные атаки ракетами и шахедами на наши энергетические объекты. Мы это уже видели раньше, и этой зимой будет то же самое", - подчеркнул аналитик.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Ситуация в энергосистеме - последние новости Украины

Как сообщал Главред, министр энергетики Светлана Гринчук сказала, что ситуация в энергосистеме на данный момент контролируемая. Самое сложное положение - в Черниговской области, куда российские войска направили значительное количество атак, пытаясь оставить людей без света.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что зима будет сложной и вспоминать об экономии электроэнергии уже надо начинать.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что в Украине возможны перебои с электроснабжением из-за новых атак России по энергетической инфраструктуре. Однако Украина готова начать импорт электроэнергии из Европейского Союза в случае необходимости.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

