Полный блэкаут в Чернигове: город остался без света и воды

Атаки РФ оставили Чернигов без жизнеобеспечения / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, Нацполиция

Кратко:

Российские обстрелы привели к полному отключению электроэнергии в Чернигове

Город остался без света и водоснабжения

Организован подвоз воды, жителей просят делать запасы

Вследствие российских атак Чернигов полностью обесточен. Кроме того, в городе полностью отсутствует водоснабжение.

Как сообщили в КП Черниговводоканал 21 октября, с 5:30 утра работники водоканала начали запуск объектов от альтернативных источников питания.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов. Просим заблаговременно делать запасы воды", - отметили на предприятии.

Также в КП сообщили, что утром будет организован подвоз воды в отдельные районы города.

Кроме того, в городе открыты водопроводные колонки, из которых жители многоэтажных домов могут набирать воду, если они расположены рядом.

"Задача водоканала - не только обеспечить население водой, но и отвести стоки с территории города, а это более 20 насосных станций канализации, которые нужно запустить и контролировать", - добавили в Черниговводоканале.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Атаки на объекты энергетики Украины

Как писал Главред, по словам президента Зеленского, осенью 2025 года армия РФ каждый день армия РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины. При этом оккупанты применяют двойной террор – бьют "Шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений.

20 октября российская оккупационная армия атаковала энергетическую инфраструктуру в Нежинском районе Черниговской области. Тысячи людей остались без света. В АО Черниговоблэнерго отметили, что повреждения, нанесенные объекту, являются "очень масштабными".

В ночь на 17 октября и утром в пятницу в Украине прогремели взрывы - ряд областей атаковала российская армия. В частности, под удар попали Сумы, Херсон, Кривой Рог, Новгород-Северский.

