Кассетные "Шахеды" и "охота" на спасателей: РФ перешла к новой тактике террора

Анна Ярославская
16 октября 2025, 10:34
Минувшей ночью РФ запустила более 300 дронов и 37 ракет, многие из них — баллистические.
Атака РФ на Украину
Под ударом оказались пять областей Украины / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Главные тезисы:

  • Россия ежедневно атакует энергетическую инфраструктуру Украины
  • РФ применяет "двойной террор"
  • Путин "глух ко всему, что говорит мир", Запад должен усилить давление

Осенью 2025 года армия РФ каждый день армия РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины. При этом оккупанты применяют двойной террор – бьют "Шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, минувшей ночью российские военные наносили удары по энергетике и гражданской инфраструктуре Украины.

"Более 300 ударных дронов и 37 ракет, из них значительное количество баллистических, применила Россия против Украины. Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской области", - рассказал президент.

В Нежине Черниговской области повредили почту, один человек ранен.

В Харьковской области под удар попала критическая инфраструктура, часть ГосЧС. Есть раненые.

"И есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор – бьют "шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений", - сообщил Зеленский.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Глава государства добавил, что глава РФ "Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, – это язык давления".

"Давление санкциями, давление дальнобойностью. Возможны сильные решения, которые помогут. И это зависит от Соединенных Штатов, от Европы, от всех партнеров, чья сила напрямую влияет на завершение войны. Сейчас важен импульс достижения мира на Ближнем Востоке. В Европе это тоже возможно. Именно об этом буду говорить сегодня и завтра в Вашингтоне", - добавил Зеленский.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Октябрь 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев в войне с точки зрения атак на энергосистему Украины. Детальнее читайте в материале: Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список.

Как писал Главред, вечером 15 октября РФ атаковала дронами Нежин Черниговской области.

БпЛА попали в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом. По предварительной информации, один человек ранен.

  • Атака РФ на Черниговщину 15 октября
    Атака РФ на Черниговщину 15 октября Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Черниговщину 15 октября
    Атака РФ на Черниговщину 15 октября Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Черниговщину 15 октября
    Атака РФ на Черниговщину 15 октября Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Черниговщину 15 октября
    Атака РФ на Черниговщину 15 октября Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Черниговщину 15 октября
    Атака РФ на Черниговщину 15 октября Фото: t.me/dsns_telegram

Утром 16 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в России самолета МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". После этого в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве прогремели взрывы.

По данным мониторинговых каналов, в течение сегодняшнего утра оккупанты применили более 20 баллистических ракет "Искандер-М".

В ДТЭК сообщили, что враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами.

"В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена", - говорится в сообщении.

