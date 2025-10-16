Кассетные "Шахеды" и "охота" на спасателей: РФ перешла к новой тактике террора

Минувшей ночью РФ запустила более 300 дронов и 37 ракет, многие из них — баллистические.

https://glavred.info/war/kassetnye-shahedy-i-ohota-na-spasateley-rf-pereshla-k-novoy-taktike-terrora-10706858.html Ссылка скопирована

Под ударом оказались пять областей Украины / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Главные тезисы:

Россия ежедневно атакует энергетическую инфраструктуру Украины

РФ применяет "двойной террор"

Путин "глух ко всему, что говорит мир", Запад должен усилить давление

Осенью 2025 года армия РФ каждый день армия РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины. При этом оккупанты применяют двойной террор – бьют "Шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, минувшей ночью российские военные наносили удары по энергетике и гражданской инфраструктуре Украины.

видео дня

"Более 300 ударных дронов и 37 ракет, из них значительное количество баллистических, применила Россия против Украины. Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской области", - рассказал президент.

В Нежине Черниговской области повредили почту, один человек ранен.

В Харьковской области под удар попала критическая инфраструктура, часть ГосЧС. Есть раненые.

"И есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор – бьют "шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений", - сообщил Зеленский.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Глава государства добавил, что глава РФ "Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, – это язык давления".

"Давление санкциями, давление дальнобойностью. Возможны сильные решения, которые помогут. И это зависит от Соединенных Штатов, от Европы, от всех партнеров, чья сила напрямую влияет на завершение войны. Сейчас важен импульс достижения мира на Ближнем Востоке. В Европе это тоже возможно. Именно об этом буду говорить сегодня и завтра в Вашингтоне", - добавил Зеленский.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Октябрь 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев в войне с точки зрения атак на энергосистему Украины. Детальнее читайте в материале: Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список.

Как писал Главред, вечером 15 октября РФ атаковала дронами Нежин Черниговской области.

БпЛА попали в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом. По предварительной информации, один человек ранен.

Утром 16 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в России самолета МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". После этого в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве прогремели взрывы.

По данным мониторинговых каналов, в течение сегодняшнего утра оккупанты применили более 20 баллистических ракет "Искандер-М".

В ДТЭК сообщили, что враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами.

"В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена", - говорится в сообщении.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред