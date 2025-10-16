Кассетные "Шахеды" и "охота" на спасателей: РФ перешла к новой тактике террора

Главные тезисы:
- Россия ежедневно атакует энергетическую инфраструктуру Украины
- РФ применяет "двойной террор"
- Путин "глух ко всему, что говорит мир", Запад должен усилить давление
Осенью 2025 года армия РФ каждый день армия РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины. При этом оккупанты применяют двойной террор – бьют "Шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, минувшей ночью российские военные наносили удары по энергетике и гражданской инфраструктуре Украины.
"Более 300 ударных дронов и 37 ракет, из них значительное количество баллистических, применила Россия против Украины. Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской области", - рассказал президент.
В Нежине Черниговской области повредили почту, один человек ранен.
В Харьковской области под удар попала критическая инфраструктура, часть ГосЧС. Есть раненые.
"И есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор – бьют "шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений", - сообщил Зеленский.
Глава государства добавил, что глава РФ "Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, – это язык давления".
"Давление санкциями, давление дальнобойностью. Возможны сильные решения, которые помогут. И это зависит от Соединенных Штатов, от Европы, от всех партнеров, чья сила напрямую влияет на завершение войны. Сейчас важен импульс достижения мира на Ближнем Востоке. В Европе это тоже возможно. Именно об этом буду говорить сегодня и завтра в Вашингтоне", - добавил Зеленский.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Октябрь 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев в войне с точки зрения атак на энергосистему Украины. Детальнее читайте в материале: Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список.
Как писал Главред, вечером 15 октября РФ атаковала дронами Нежин Черниговской области.
БпЛА попали в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом. По предварительной информации, один человек ранен.
Утром 16 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в России самолета МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". После этого в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве прогремели взрывы.
По данным мониторинговых каналов, в течение сегодняшнего утра оккупанты применили более 20 баллистических ракет "Искандер-М".
В ДТЭК сообщили, что враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами.
"В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена", - говорится в сообщении.
