В Украине - взрывы, РФ подняла в небо МиГ-31К и запустила ракеты: что известно

Утром 16 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в России самолета МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". После этого в ряде украинских городов прогремели взрывы.
"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные силы в Telegram.
Украинцев предупреждали о движении ракет в направлении Полтвы и Миргорода.
Как сооьщало Суспільне, взрывы прогремели в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве.
Украинские военные сообщали о скоростных целях в направлении Павлограда и Днепра.
В 06:25 стало известно о движении ракеты через Харьковщину в направлении Полтавы.
В 06:27 мониторинговые каналы сообщили о движении "Кинжала" на Полтавщине. Особый риск для Полтавы.
06:43 Отбой угрозы по МиГ-31К.
Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября страна-агрессор Россия атаковала объекты критической инфраструктуры в Кировоградской области. Под ударом оказались Долинская и Новопражская общины.
Также российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. Одно из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждено трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили.
Кроме того, российская армия нанесла удары по Черниговской и Сумской областям. Дроны РФ попали в нефтебазу, вспыхнул пожар. После "прилета" по магазину есть жертва и пострадавший.
Президент Владимир Зеленский заявил, что главная цель россиян - энергетика Украины. Каждую ночь Россия бьет по электростанциям, линиям электропередачи, под ударами также газовые объекты.
