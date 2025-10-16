Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Украине - взрывы, РФ подняла в небо МиГ-31К и запустила ракеты: что известно

Анна Ярославская
16 октября 2025, 06:28обновлено 16 октября, 06:58
954
Взрывы были слышны в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве.
Миг-31К, ракета Кинжал
Миг-31К предаставляет угрозу для всей Украины / Коллаж: Главред, фото: militarywatchmagazine.com, t.me/alarmukraine

Кратко:

  • РФ подняла в небо Миг-31К
  • В Украине объявили воздушную тревогу
  • В ряде городов были слышны взрывы

Утром 16 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в России самолета МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". После этого в ряде украинских городов прогремели взрывы.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные силы в Telegram.

видео дня

Украинцев предупреждали о движении ракет в направлении Полтвы и Миргорода.

Как сооьщало Суспільне, взрывы прогремели в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве.

Украинские военные сообщали о скоростных целях в направлении Павлограда и Днепра.

В 06:25 стало известно о движении ракеты через Харьковщину в направлении Полтавы.

В 06:27 мониторинговые каналы сообщили о движении "Кинжала" на Полтавщине. Особый риск для Полтавы.

06:43 Отбой угрозы по МиГ-31К.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Российские удары - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября страна-агрессор Россия атаковала объекты критической инфраструктуры в Кировоградской области. Под ударом оказались Долинская и Новопражская общины.

Также российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. Одно из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждено трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили.

Кроме того, российская армия нанесла удары по Черниговской и Сумской областям. Дроны РФ попали в нефтебазу, вспыхнул пожар. После "прилета" по магазину есть жертва и пострадавший.

Президент Владимир Зеленский заявил, что главная цель россиян - энергетика Украины. Каждую ночь Россия бьет по электростанциям, линиям электропередачи, под ударами также газовые объекты.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине - взрывы, РФ подняла в небо МиГ-31К и запустила ракеты: что известно

В Украине - взрывы, РФ подняла в небо МиГ-31К и запустила ракеты: что известно

06:28Война
Трамп заговорил о новом украинском наступлении и жестко обратился к Путину

Трамп заговорил о новом украинском наступлении и жестко обратился к Путину

23:51Война
Отключения света в Украине: директор ЦИЭ раскрыл причины и сделал прогноз на зиму

Отключения света в Украине: директор ЦИЭ раскрыл причины и сделал прогноз на зиму

23:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

Китайский гороскоп на завтра 16 октября: Крысам - конфликт, Кроликам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 16 октября: Крысам - конфликт, Кроликам - сплетни

Не монголы: кто на самом деле развалил Киевскую Русь

Не монголы: кто на самом деле развалил Киевскую Русь

Не хуже шубы и винегрета: новый рецепт салата со свеклой

Не хуже шубы и винегрета: новый рецепт салата со свеклой

Война в Украине на три года и удары РФ вглубь Европы: Сикорский сделал заявление

Война в Украине на три года и удары РФ вглубь Европы: Сикорский сделал заявление

Последние новости

07:21

РФ готовит вторую фазу агрессии: в Финляндии предупредили о новой угрозе

06:30

У всех людей одинаково - ученые раскрыли, сколько весит душа и как она выглядитВидео

06:28

В Украине - взрывы, РФ подняла в небо МиГ-31К и запустила ракеты: что известно

06:10

Как Путина ждет судьба ХАМАС?мнение

05:00

Они внезапно исчезли: раскрыта главная причина, почему снегири обходят УкраинуВидео

Два сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от ПутинаДва сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от Путина
04:44

"Наступит день": Юлия Санина ответила, когда вернет мужа в Украину

04:00

Фортуна наконец улыбнется: трех знаков зодиака ждет настоящее вознаграждение

03:45

Что нужно положить возле двери 16 октября: строгие приметы и запреты в этот день

03:30

Как укоренить любой черенок за один день: садовод назвала стопроцентный способВидео

Реклама
02:33

Гороскоп на завтра 17 октября: Овнам - невероятная прибыль, Стрельцам - проблемы

01:50

Деньги идут к ним сами: какие ТОП-4 знака имеют врожденный талант миллионера

15 октября, среда
23:51

Трамп заговорил о новом украинском наступлении и жестко обратился к ПутинуВидео

23:22

Отключения света в Украине: директор ЦИЭ раскрыл причины и сделал прогноз на зиму

22:54

Большинство хозяев даже не догадываются - как понять, что кот несчастенВидео

22:40

Черный список" приборов: какие гаджеты "убивают" предохранитель прикуривателя

22:14

Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

21:56

Самолет министра войны США подал сигнал бедствия над Атлантикой - что произошло

21:36

БпЛА дважды ударили по многоэтажке и Новой почте: детали вражеской атаки по Нежину

21:34

Как избавиться от влаги в погребе: простой "бабушкин" лайфхак, который работает

20:07

Похищали людей, били и требовали деньги: на Тернопольщине задержали группу военныхФото

Реклама
20:00

Может реально приблизить конец войны: раскрыто, что готовит Украина

19:53

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

19:49

Украинская блогерша потеряла более 6 миллионов гривен: стала известна новая схема мошенниковВидео

19:47

Кратковременное потепление накроет Украину: названа дата похолодания со снегом и дождем

19:33

Безобидная вещь из гардероба становится опасной за рулем - что не стоит носить в авто

19:30

"Как до войны больше не будет": известно, какая новая реальность ждет украинцев

19:10

РФ разрешила привлекать резервистов за рубежом: где Путин планирует их использоватьмнение

18:26

Уже до конца года: главный для украинцев продукт ощутимо подорожает

18:19

Начались отключения света по всей Украине - сколько не будет электроэнергии

18:13

Министр войны США пригрозил РФ и сделал заявление о завершении войны в УкраинеВидео

18:10

Порошенко выдал государственные РЭБы за собственную помощь армии, – заявление военного

17:57

"Не принимают ни свои, ни чужие": Дорн сделал скандальные заявления об Украине

17:52

Украина могла уже давно победить в войне, но все решил один нюанс - БудановВидео

17:34

Украинцам пересчитают тарифы на доставку газа: как узнать сумму уже сейчас

17:29

"Я бы с удовольствием его потревожил": Усик получил неожиданный вызов

16:56

РФ не отправит всю технику в Украину: раскрыт более "выгодный" план оккупантовВидео

16:54

"Не умеют опускать якорь": генсек НАТО Рютте удивил заявлением о россиянахВидео

16:48

Грызуны обходят стороной: автор раскрыл простые народные методы защиты деревьевВидео

16:41

В XIX веке в Украине появилась пирамида: где она находится и кому принадлежалаВидео

16:38

Насколько древней является история Украины: почему идея Орианы до сих пор популярна

Реклама
16:31

Евро продолжает безумно расти: новый курс валют на 16 октября

16:05

Почему россияне имеют успехи на фронте: в НАТО назвали главные причины

15:59

Хотела "по тихому": Лобода тайно выступила для известного российского футболистаВидео

15:52

Коробка передач будет служить дольше: что нужно сделать водителям в пробке

15:43

Штраф за забор: кого в Украине могут наказать на кругленькую сумму

15:25

Со стороны Беларуси есть угроза: Зеленский предупредил о намерениях врага

15:15

Войска Путина штурмуют район под Купянском: военные рассказали, что происходитВидео

15:11

Секрет скрывали 90 лет - находка в центре Киева меняет учебники историиВидео

15:04

Проблема большинства женщин: что должно быть в шкафу современной женщины

14:55

"Интересы страны": в Кремле ответили Трампу и традиционно обвинили Украину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять