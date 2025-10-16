В Украине - взрывы, РФ подняла в небо МиГ-31К и запустила ракеты: что известно

Взрывы были слышны в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве.

Миг-31К предаставляет угрозу для всей Украины / Коллаж: Главред, фото: militarywatchmagazine.com, t.me/alarmukraine

Кратко:

РФ подняла в небо Миг-31К

В Украине объявили воздушную тревогу

В ряде городов были слышны взрывы

Утром 16 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в России самолета МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". После этого в ряде украинских городов прогремели взрывы.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные силы в Telegram.

Украинцев предупреждали о движении ракет в направлении Полтвы и Миргорода.

Как сооьщало Суспільне, взрывы прогремели в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве.

Украинские военные сообщали о скоростных целях в направлении Павлограда и Днепра.

В 06:25 стало известно о движении ракеты через Харьковщину в направлении Полтавы.

В 06:27 мониторинговые каналы сообщили о движении "Кинжала" на Полтавщине. Особый риск для Полтавы.

06:43 Отбой угрозы по МиГ-31К.

Откуда РФ запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Российские удары - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября страна-агрессор Россия атаковала объекты критической инфраструктуры в Кировоградской области. Под ударом оказались Долинская и Новопражская общины.

Также российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. Одно из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждено трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили.

Кроме того, российская армия нанесла удары по Черниговской и Сумской областям. Дроны РФ попали в нефтебазу, вспыхнул пожар. После "прилета" по магазину есть жертва и пострадавший.

Президент Владимир Зеленский заявил, что главная цель россиян - энергетика Украины. Каждую ночь Россия бьет по электростанциям, линиям электропередачи, под ударами также газовые объекты.

