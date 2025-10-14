Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Отключение света и изменение движения поездов: РФ атаковала Кировоградскую область

Мария Николишин
14 октября 2025, 08:31
179
Сообщается, что все пожары удалось ликвидировать.
Отключение света и изменение движения поездов: РФ атаковала Кировоградскую область
РФ атаковала Кировоградскую область / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, facebook.com/Ukrzaliznytsia

Коротко:

  • Россияне атаковали Кировоградскую область
  • Под ударом оказалась критическая инфраструктура
  • Без света остались 5 населенных пунктов

В ночь на 14 октября страна-агрессор Россия атаковала объекты критической инфраструктуры в Кировоградской области. Под ударом оказались Долинская и Новопражская громады. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

По его словам, в результате атаки есть повреждения зданий, без света осталось 5 населенных пунктов.

видео дня

"Предварительно - без жертв. Есть повреждения зданий. Без света 5 населенных пунктов. На объектах пожары ликвидированы. Все службы работают", - говорится в сообщении.

В ГСЧС заявили, что к ликвидации последствий обстрела были привлечены 34 спасателя и 7 единиц техники ГСЧС Кировоградской области, а также местная пожарная команда одной из общин.

  • РФ атаковала Кировоградскую область
    РФ атаковала Кировоградскую область фото: ГСЧС
  • РФ атаковала Кировоградскую область
    РФ атаковала Кировоградскую область фото: ГСЧС
  • РФ атаковала Кировоградскую область
    РФ атаковала Кировоградскую область фото: ГСЧС

Изменение движения поездов

В то же время, в Укрзализныце добавили, что в связи с вражеским обстрелом есть изменения в движении пригородных поездов.

По сменному маршруту (без заезда до станции Тимково) будут курсировать поезда:

  • №6035/6036 Помошная - Долинская (вместо Помошная - Знаменка);
  • №6041 Долинская - Помошная;
  • №6466/6455 Высунь - Пятихатки (вместо Тимково - Пятихатки);
  • №6487 Кривой Рог - Высунь (вместо Кривой Рог - Тимково);
  • №6488 Высунь - Кривой Рог (вместо Тимково - Кривой Рог).

Также 14 октября временно не будут курсировать поезда №6039 Долинская - Тимково и №6040 Тимково - Долинская.

Цели ударов России

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что Россия усиливает удары по территории Украины, сосредотачиваясь, в частности, на объектах энергетики.

По его мнению, Москва продолжает эскалацию, пользуясь тем, что международное внимание сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке.

Отключение света и изменение движения поездов: РФ атаковала Кировоградскую область
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате вражеских авиаударов по городу есть разрушения, вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

Вечером 13 октября обстрелу подвергся Слободской район Харькова, а в Салтовском районе возник масштабный пожар. Кроме того, попадание произошло на территории медицинского учреждения - предварительно разрушено одно из хозяйственных сооружений.

В ночь на 12 октября армия страны-агрессора РФ атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины. В результате ударов РФ повреждения получили объекты энергетики в трех областях: Донецкой, Одесской, Черниговской.

Читайте также:

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ГСЧС Укрзализныця Кировоградская область движение поездов новости Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ уничтожила 60% газодобычи Украины: как это повлияет на начало отопительного сезона

РФ уничтожила 60% газодобычи Украины: как это повлияет на начало отопительного сезона

08:48Украина
Отключение света и изменение движения поездов: РФ атаковала Кировоградскую область

Отключение света и изменение движения поездов: РФ атаковала Кировоградскую область

08:31Украина
Украинский импичмент Трампа: как Киеву не попасть под горячую руку

Украинский импичмент Трампа: как Киеву не попасть под горячую руку

08:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 14 октября: Кроликам - раздражение, Лошадям - конфликты

Китайский гороскоп на сегодня 14 октября: Кроликам - раздражение, Лошадям - конфликты

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

В РФ "взялись" за детей Аллы Пугачевой - что произошло

В РФ "взялись" за детей Аллы Пугачевой - что произошло

Отключение света в Украине — графики на 13 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 октября (обновляется)

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

Последние новости

09:18

Россия может начать войну против НАТО раньше: в ISW раскрыли план Кремля

09:14

"Стало стыдно": Мохаммад Захур публично признался в изменах в браке

09:00

Лучше дружить: четыре знака зодиака, которые могут стать вашими худшими врагами

08:48

РФ уничтожила 60% газодобычи Украины: как это повлияет на начало отопительного сезона

08:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 октября (обновляется)

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:31

Отключение света и изменение движения поездов: РФ атаковала Кировоградскую областьФото

08:29

Карта Deep State онлайн за 14 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Украинский импичмент Трампа: как Киеву не попасть под горячую рукумнение

07:18

Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Белом доме: о чем будут говорить

Реклама
06:38

Армия РФ сбросила КАБ на больницу в Харькове: что известноФото

06:10

Трамп открыто выразил разочарование Путиныммнение

06:00

"Подали иск": путинист Филипп Киркоров лишился наследства

05:55

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 22 секунды найти букву M

05:03

"Ее сгребут и уберут": будущее предательницы Повалий в РФ под угрозой

04:30

Прорыв в диагностике деменции: ученые раскрыли революционный метод

03:52

Гороскоп на завтра 15 октября: Скорпионам - конфликт, Девам - повышение

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

02:30

Головоломка вызывает иррациональную ярость: сколько кубиков в трейлере ​

01:53

"Она надо мной издевается": Павел Зибров пожаловался на жену

01:48

Враг наращивает силы для прорыва: эксперт предупредил об угрозе для одного из городов

Реклама
01:30

"Ненавидела слышать это": жена Брюса Уиллиса раскрыла детали о жизни актера с деменцией

00:15

Свитолина номинирована на престижную премию: известна сумма для победителя

13 октября, понедельник
23:44

"Зависим от Камалии": Захур сделал громкое признание о (не)расставании с певицей

23:20

"Трамп заставляет их прогибаться": раскрыто, почему США помогают Украине

23:03

Планы РФ были мастерски сорваны: Силы обороны "покрошили" кучу оккупантов с техникой

22:21

Харьков под ударами КАБ: повреждена больница, есть пострадавшие

22:13

Штраф за превышение скорости можно не платить - юристы рассказали, когда это реально

21:48

Потеряете защиту и придут болезни: строгие приметы 14 октября

21:36

ChatGPT и большие языковые модели: как изменилось представление об интеллекте

21:25

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

21:14

"Не доехал один километр": Ольга Сумская сообщила о страшной трагедии

20:55

Когда ABS не спасает: эксперт раскрыл метод, который поможет избежать заноса зимойВидео

20:42

"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газуВидео

20:27

Как алкоголь перепрограммирует мозг: научное объяснение бессмысленных поступков

20:24

Простой секрет идеальной пасты: главную ошибку допускают почти всеВидео

20:13

"И на русском": Потап попал в новый скандал в США

20:00

Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

19:53

Использование ИИ-актрисы в фильмах - показали нового персонажа

19:41

Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

19:30

Зеленский после двух разговоров встретится с Трампом с глазу на глаз - что известноВидео

Реклама
19:11

Приняты сверхважные решения: Зеленский открыто рассказал детали со Ставки

19:10

Миссия Томагавков: что ждет РФмнение

19:05

Настоящий убийца известкового налета: простое решение для блестящей ваннойВидео

19:02

Какая разница между словами "шкОда" и "шкодА" - раскрыт малоизвестный нюансВидео

18:51

Морковь и свекла принесут обильный урожай: "золотые" дни для подзимнего посеваВидео

18:39

47-летняя украинская ведущая рассекретила имя новорожденного сына

18:25

Доллар и евро растут: НБУ дал новый курс валют на 14 октября

18:00

Зеленский назвал "последний ход Путина" и рассказал, как завершить войну в Украине

17:59

Секрет идеальной яичницы: два простых ингредиента творят настоящие чудесаВидео

17:54

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять