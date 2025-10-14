Отключение света и изменение движения поездов: РФ атаковала Кировоградскую область

Коротко:
- Россияне атаковали Кировоградскую область
- Под ударом оказалась критическая инфраструктура
- Без света остались 5 населенных пунктов
В ночь на 14 октября страна-агрессор Россия атаковала объекты критической инфраструктуры в Кировоградской области. Под ударом оказались Долинская и Новопражская громады. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.
По его словам, в результате атаки есть повреждения зданий, без света осталось 5 населенных пунктов.
"Предварительно - без жертв. Есть повреждения зданий. Без света 5 населенных пунктов. На объектах пожары ликвидированы. Все службы работают", - говорится в сообщении.
В ГСЧС заявили, что к ликвидации последствий обстрела были привлечены 34 спасателя и 7 единиц техники ГСЧС Кировоградской области, а также местная пожарная команда одной из общин.
Изменение движения поездов
В то же время, в Укрзализныце добавили, что в связи с вражеским обстрелом есть изменения в движении пригородных поездов.
По сменному маршруту (без заезда до станции Тимково) будут курсировать поезда:
- №6035/6036 Помошная - Долинская (вместо Помошная - Знаменка);
- №6041 Долинская - Помошная;
- №6466/6455 Высунь - Пятихатки (вместо Тимково - Пятихатки);
- №6487 Кривой Рог - Высунь (вместо Кривой Рог - Тимково);
- №6488 Высунь - Кривой Рог (вместо Тимково - Кривой Рог).
Также 14 октября временно не будут курсировать поезда №6039 Долинская - Тимково и №6040 Тимково - Долинская.
Цели ударов России
Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что Россия усиливает удары по территории Украины, сосредотачиваясь, в частности, на объектах энергетики.
По его мнению, Москва продолжает эскалацию, пользуясь тем, что международное внимание сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке.
Удары по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате вражеских авиаударов по городу есть разрушения, вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.
Вечером 13 октября обстрелу подвергся Слободской район Харькова, а в Салтовском районе возник масштабный пожар. Кроме того, попадание произошло на территории медицинского учреждения - предварительно разрушено одно из хозяйственных сооружений.
В ночь на 12 октября армия страны-агрессора РФ атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины. В результате ударов РФ повреждения получили объекты энергетики в трех областях: Донецкой, Одесской, Черниговской.
