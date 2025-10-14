Отключение света и изменение движения поездов: РФ атаковала Кировоградскую область

Сообщается, что все пожары удалось ликвидировать.

РФ атаковала Кировоградскую область / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, facebook.com/Ukrzaliznytsia

Коротко:

Россияне атаковали Кировоградскую область

Под ударом оказалась критическая инфраструктура

Без света остались 5 населенных пунктов

В ночь на 14 октября страна-агрессор Россия атаковала объекты критической инфраструктуры в Кировоградской области. Под ударом оказались Долинская и Новопражская громады. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

По его словам, в результате атаки есть повреждения зданий, без света осталось 5 населенных пунктов.

"Предварительно - без жертв. Есть повреждения зданий. Без света 5 населенных пунктов. На объектах пожары ликвидированы. Все службы работают", - говорится в сообщении.

В ГСЧС заявили, что к ликвидации последствий обстрела были привлечены 34 спасателя и 7 единиц техники ГСЧС Кировоградской области, а также местная пожарная команда одной из общин.

Изменение движения поездов

В то же время, в Укрзализныце добавили, что в связи с вражеским обстрелом есть изменения в движении пригородных поездов.

По сменному маршруту (без заезда до станции Тимково) будут курсировать поезда:

№6035/6036 Помошная - Долинская (вместо Помошная - Знаменка);

№6041 Долинская - Помошная;

№6466/6455 Высунь - Пятихатки (вместо Тимково - Пятихатки);

№6487 Кривой Рог - Высунь (вместо Кривой Рог - Тимково);

№6488 Высунь - Кривой Рог (вместо Тимково - Кривой Рог).

Также 14 октября временно не будут курсировать поезда №6039 Долинская - Тимково и №6040 Тимково - Долинская.

Цели ударов России

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что Россия усиливает удары по территории Украины, сосредотачиваясь, в частности, на объектах энергетики.

По его мнению, Москва продолжает эскалацию, пользуясь тем, что международное внимание сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате вражеских авиаударов по городу есть разрушения, вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

Вечером 13 октября обстрелу подвергся Слободской район Харькова, а в Салтовском районе возник масштабный пожар. Кроме того, попадание произошло на территории медицинского учреждения - предварительно разрушено одно из хозяйственных сооружений.

В ночь на 12 октября армия страны-агрессора РФ атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины. В результате ударов РФ повреждения получили объекты энергетики в трех областях: Донецкой, Одесской, Черниговской.

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

