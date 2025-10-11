Закрытие аэропорта и громкие взрывы: в Волгограде жалуются на атаку дронов

Россияне заявили об атаке неизвестных дронов около 2 часов ночи.

Дроны атаковали Волгоград / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Коротко:

Дроны атаковали российский город Волгоград

Россияне слышали от 5 до 7 взрывов

В Волгоградском аэропорту ввели временные ограничения

Ночь на субботу, 11 октября, была неспокойной для страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, в частности, в Волгограде. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Волгоград. Работает ПВО, есть попадания", - написал он. видео дня

В то же время, россияне начали говорить об атаке неизвестных дронов около 2 часов ночи.

Они заявляли, что было слышно несколько мощных взрывов. В частности, местные жители насчитали от 5 до 7 взрывов в регионе.

Очевидцы отмечали, что до этого слышали, характерный для дронов, звук. Перед этим в Волгоградском аэропорту ввели временные ограничения. Рейсы или задерживались, или же их перенаправляли в другие города.

Кроме того, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял о "массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на территорию области".

Он рассказал, что в результате падения обломков БпЛА якобы в 3 многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла. Также якобы есть пострадавший.

Взрывы в Волгограде - видео:

Удары по энергетике РФ

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что с помощью ракет Tomahawk Украина могла бы похоронить российскую энергетику.

По его словам, Tomahawk может бить по любым целям: заводам, базам, арсеналам.

"Например, Ямальский крест, где сходятся и расходятся газопроводы, сможет стать целью для Tomahawk: если его навернуть, начнется кризис в энергетике РФ", - подчеркнул он.

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, 6 октября в России прогремели мощные взрывы. Они прогремели в 2000 километрах от украинской границы - в Тюмени. Известно, что был поврежден нефтеперерабатывающий завод.

3 октября ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", который расположен в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России.

Кроме того, 2 октября в Пермском крае РФ также гремели мощные взрывы. Тогда, предположительно, был атакован химзавод "Азот" - крупнейший производитель азотных удобрений, который также используется для производства взрывчатки.

