Закрытие аэропорта и громкие взрывы: в Волгограде жалуются на атаку дронов

Коротко:
Ночь на субботу, 11 октября, была неспокойной для страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, в частности, в Волгограде. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
"Волгоград. Работает ПВО, есть попадания", - написал он.
В то же время, россияне начали говорить об атаке неизвестных дронов около 2 часов ночи.
Они заявляли, что было слышно несколько мощных взрывов. В частности, местные жители насчитали от 5 до 7 взрывов в регионе.
Очевидцы отмечали, что до этого слышали, характерный для дронов, звук. Перед этим в Волгоградском аэропорту ввели временные ограничения. Рейсы или задерживались, или же их перенаправляли в другие города.
Кроме того, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял о "массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на территорию области".
Он рассказал, что в результате падения обломков БпЛА якобы в 3 многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла. Также якобы есть пострадавший.
Взрывы в Волгограде - видео:
Удары по энергетике РФ
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что с помощью ракет Tomahawk Украина могла бы похоронить российскую энергетику.
По его словам, Tomahawk может бить по любым целям: заводам, базам, арсеналам.
"Например, Ямальский крест, где сходятся и расходятся газопроводы, сможет стать целью для Tomahawk: если его навернуть, начнется кризис в энергетике РФ", - подчеркнул он.
Взрывы в России - последние новости
Как сообщал Главред, 6 октября в России прогремели мощные взрывы. Они прогремели в 2000 километрах от украинской границы - в Тюмени. Известно, что был поврежден нефтеперерабатывающий завод.
3 октября ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", который расположен в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России.
Кроме того, 2 октября в Пермском крае РФ также гремели мощные взрывы. Тогда, предположительно, был атакован химзавод "Азот" - крупнейший производитель азотных удобрений, который также используется для производства взрывчатки.
О персоне: Петр Андрющенко
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
