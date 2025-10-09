Глава Генштаба РФ анонсировал новые массированные удары по Украине и назвал цели

Герасимов анонсировал новые массированные удары по Украине и назвал приоритетные цели для российского Генштаба.

Герасимов анонсировал новые удары по Украине и назвал цели / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео, alerts in ua

Генштаб РФ сообщил о наступлении на Запорожье

Герасимов анонсировал новые массированные удары по Украине

Руководитель российского Генштаба Валерий Герасимов во время доклада диктатору и военному преступнику Путину анонсировал новые массированные удары по Украине. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Во время совещания Герасимов доложил Путину, что войска группировки "Днепр" ведут наступление в направлении Запорожья.

Он сообщил, что боевые действия сосредоточены вокруг населенных пунктов Приморское и Степногорск.

Также он отметил, что российские ВС приоритетно наносят удары по объектам, где якобы производят украинское ракетное оружие и БПЛА. По плану Генштаба, продолжается скоординированная кампания массированных ударов по военным целям и объектам военно-промышленного комплекса Украины.

"Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - уточнил он.

Откуда и какими ракетами Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Какие регионы могут стать целью российских ударов - мнение эксперта

Как писал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар заявил, что удары по украинской энергетике будут продолжаться. Он отметил, что не стоит надеяться на то, что враг передумает, поэтому вместо уменьшения нам нужно усиливать интенсивность собственных ударов.

"Конечно, для людей на Сумщине и Черниговщине, где приходится сидеть без света по несколько дней, это проблема, но это локально. Просто где-то для восстановления нужно несколько часов, где-то несколько дней. Мы к этому готовы", - отметил он.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшие 48 часов Россия может осуществить массированную атаку по Украине с применением крылатых и баллистических ракет, а также ударных дронов. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на данные мониторинговых каналов.

9 октября Россия снова обстреляла железнодорожную инфраструктуру. В результате атаки в Сумской области "Укрзалізниця" вынуждена была организовать движение поездов по измененным маршрутам, сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, российские войска снова ударили по энергетической инфраструктуре компании ДТЭК - на этот раз под удар попали объекты в Одесской области, информирует пресс-служба энергокомпании.

