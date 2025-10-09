Нардепы разрешили бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета

Соответствующий закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения был принят во втором чтении.

Кратко:

Бронированию подлежат все военнообязанные работники критически важных предприятий

Продолжительность бронирования не должна превышать 45 дней

Верховная Рада приняла закон, которым, в частности, разрешается бронирование предприятиями военнообязанных работников, которые не имеют военно-учетных документов, не уточнили данные или находятся в розыске.

Соответствующий закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения был принят во втором чтении 272 голосами народных депутатов.

Согласно проекту закона, бронированию подлежат все военнообязанные работники критически важных предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, или он не состоит на воинском учете, или не уточнил персональные данные, а также если такой работник находится в розыске ТЦК.

Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза за один календарный год.

Что изменится в правилах бронирования

Министерство экономики сообщило, что 13 августа 2025 года Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных, подготовленные Минэкономики. Нововведения расширяют возможности для сохранения кадрового потенциала предприятий, работающих в зонах боевых действий.

Как отметили в Минэкономики, менять лимит бронирования через портал "Дія" сможет государственный орган, который признал предприятие критически важным, на основании обращения областной военной администрации по месту фактической деятельности. Эти изменения должны обеспечить стабильную работу прифронтовых предприятий, сохранение рабочих мест и непрерывное выполнение задач в сфере обороны и жизнеобеспечения регионов.

"Это решение позволяет поддержать бизнес, который работает в сложных условиях, и одновременно обеспечить потребности обороны. Мы создаем механизм, который гибко реагирует на вызовы и позволяет предприятиям продолжать свою деятельность даже во время активных боевых действий", - отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив.

В то же время, как говорится в сообщении Минэкономики, порядок бронирования остается неизменным.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине продлено военное положение и мобилизация. К военнообязанным относятся все мужчины от 25 до 60 лет, однако для категории 50+ существуют определенные особенности. Главред выяснил, кого именно могут мобилизовать после 50 лет.

Недавно вступил в силу закон №3632-ІХ, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнообязанных. Его планируют полностью запустить до конца 2025 года.

Кроме этого, в Украине действует новый формат службы для добровольцев в возрасте 60+ - "Контракт 60+". Как пояснил офицер 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель, эти контракты заключаются на период военного положения. Они в основном касаются небоевых должностей, однако при наличии офицерского звания могут предусматривать и руководящие позиции.

