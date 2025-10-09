Россияне ударили по поезду на Черниговщине, проводится эвакуация - детали

Коротко:
- Мэр Конотопа заявил о попадании в поезд
- В Укрзализныце опровергли эту информацию
Днем в четверг, 9 октября, оккупанты целенаправленно ударили по поезду на Черниговщине. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.
"Халимоново... Поезд... Люди...", - написал он.видео дня
В то же время, в Укрзализныце заявили, что распространенная информация о попадании в пассажирский поезд на Черниговщине не соответствует действительности.
"Просим следить за новостями только на официальных ресурсах Укрзализныци", - говорится в сообщении.
В 13:57 Артем Семенихин опубликовал видео, на котором видно, как Шахед пролетает над поездом. По его словам, это произошло за минуту до удара.
Шахед ударил по поезду - видео:
Он также добавил, что люди успели спрятаться в укрытие.
"Сейчас мы все делаем, чтобы помочь людям!", - написал мэр Конотопа.
Удары по железной дороге
Украинский специалист в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" заявил, что страна-агрессор Россия может уничтожить украинскую железную дорогу.
Он отметил, что россияне будут охотиться именно за локомотивами, без них железная дорога остановится.
Задержки поездов - последние новости
Как сообщал Главред, в четверг, 9 октября, страна-агрессор Россия снова атаковала железную дорогу. Известно, что в Сумской области организовано движение поездов по измененным маршрутам.
8 октября из-за российской атаки на Черниговскую область было затруднено движение поездов Нежинского направления. Некоторые поезда задерживались, а некоторые не курсировали в течение дня.
Кроме того, 4 октября страна-агрессор Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре, а именно в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев.
Читайте также:
- Атака РФ по Украине: Путин смеется над Западом, уверен Зеленский
- Россияне заявили об атаке дрона по Нововоронежской АЭС - что известно
- После удара ВСУ: в Крыму третьи сутки пылает нефтебаза, люди бегут из города
Об источнике: "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред