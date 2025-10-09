Удар по железной дороге: в Украине изменили движение поездов, есть задержки

Отмечается, что движение организовано так, чтобы люди не подвергались опасности.

Задержка поездов в Украине

Россияне атаковали железную дорогу

Некоторые поезда движутся по измененному маршруту

В четверг, 9 октября, страна-агрессор Россия снова атаковала железную дорогу. В Сумской области организовано движение поездов по измененным маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Враг снова атакует железную дорогу, но мы не останавливаем движение. Пассажиров, следующих в направлении Сумщины, везем другими маршрутами", - говорится в сообщении.

Известно, что изменения касаются поездов регионального назначения:

№895 Конотоп - Фастов;

№888/887 Славутич - Киев-Волынский;

№892 Фастов - Славутич.

В то же время, поезда пригородного сообщения доезжают до станции Носовка. Отправление также происходят с нее.

Поезда дальнего следования идут в объезд к своим станциям назначения. Названы такие рейсы:

№787 Терещенская - Киев;

№786 Киев - Терещенская;

№113 Харьков - Львов;

№779 Сумы - Киев;

№116 Киев - Сумы;

№774 Жмеринка - Терещенская.

Стоит добавить, что глава Сумской ОГА Олег Григоров отметил, что в связи с угрозой вражеских атак на отдельных участках пути поезда, следующие в направлении Сумщины и из нее, движутся по объездным маршрутам.

"Вчера из-за изменения направлений движения были значительные задержки в прибытии и отправлении поездов. Однако все меры направлены прежде всего на безопасность пассажиров. Движение организовано так, чтобы люди не подвергались опасности", - подчеркнул он.

Увеличение ударов по железной дороге

Украинский специалист в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" заявил, что оккупанты могут уничтожить украинскую железную дорогу.

По его словам, россияне начали следить за локомотивами.

"Они наблюдают за его движением, ища место стоянки. Когда это место известно, оккупанты бьют туда", - подчеркнул он.

Российские удары - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 9 октября страна-агрессор Россия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей уничтожено силами ПВО, однако есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры.

В ночь на 7 октября Россия атаковала Полтавскую область дронами. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены админздание, складские помещения и подвижной состав железнодорожной инфраструктуры.

Вечером понедельника, 6 октября, российские войска осуществили массированную атаку дронами на Харьков. Под удар попал Индустриальный район, где после попадания возник пожар.

