Армия РФ сбросила КАБ на больницу в Харькове: что известно

Один из "прилетов" зафиксирован в Салтовском районе города. Вспыхнули пожары.

РФ ударила КАБами по Харькову / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

В Харькове прогремели взрывы

РФ нанесла авиаудары по городу

Есть разрушения и пострадавшие

В ночь на 14 октября российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате вражеских авиаударов по городу есть разрушения, вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

Как сообщили в ГосЧС, одно из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждено трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили. Произошло два очага возгорания.

Все пациенты, которые были в больнице на момент удара вражескими КАБами, переведены в другое лечебное учреждение. В настоящее время их обследуют медики.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, в том числе пиротехники и психологи, а также сотрудники полиции, медицинской и коммунальной службы.

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о четырех пострадавших.

"Все 57 пациентов, находившихся в больнице на момент удара вражескими КАБами, переведены в другое лечебное учреждение. Их дополнительно обследуют врачи по ранениям и острой реакции на стресс", - написал он.

Кроме того, по его словам, в результате ударов по городу частично обесточены три района Харькова.

"Шесть человек получили ранения стеклом в результате вражеского удара КАБ в Харькове. Также некоторые пациенты медицинского учреждения в Салтовском районе получили острую реакцию на стресс. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - добавил позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

