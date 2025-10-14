Армия РФ сбросила КАБ на больницу в Харькове: что известно

Кратко:
- В Харькове прогремели взрывы
- РФ нанесла авиаудары по городу
- Есть разрушения и пострадавшие
В ночь на 14 октября российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате вражеских авиаударов по городу есть разрушения, вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.
Как сообщили в ГосЧС, одно из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждено трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили. Произошло два очага возгорания.
Все пациенты, которые были в больнице на момент удара вражескими КАБами, переведены в другое лечебное учреждение. В настоящее время их обследуют медики.
На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, в том числе пиротехники и психологи, а также сотрудники полиции, медицинской и коммунальной службы.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о четырех пострадавших.
"Все 57 пациентов, находившихся в больнице на момент удара вражескими КАБами, переведены в другое лечебное учреждение. Их дополнительно обследуют врачи по ранениям и острой реакции на стресс", - написал он.
Кроме того, по его словам, в результате ударов по городу частично обесточены три района Харькова.
"Шесть человек получили ранения стеклом в результате вражеского удара КАБ в Харькове. Также некоторые пациенты медицинского учреждения в Салтовском районе получили острую реакцию на стресс. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - добавил позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Воздушные атаки РФ на Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 7 октября произошли массированные удары по Полтавской и Сумской областям. Оккупанты били по Полтаве и Сумам, пытаясь сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци.
В ночь на 10 октября российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.
В результате атаки на столицу пострадали 12 человек. Президент Владимир Зеленский сообщил, что известно о более чем 20 пострадавших.
В ночь на 11 октября российские оккупационные войска вновь совершили массированную атаку на украинские города. Под удар попали Одесса и область, Черниговщина и Чугуев Харьковской области. Враг бил по энергетической инфраструктуре. Гремело множество взрывов. Фиксировались проблемы с электроснабжением.
