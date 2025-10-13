Зарево видно за десятки километров: в Феодосии горит нефтебаза после атаки дронов

Кратко:
- В Крыму прогремели взрывы
- Атакована нефтебаза в Феодосии, вспыхнул пожар
- В нескольких городах начались проблемы со светом
В ночь на 13 октября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии. В результате на объекте возник масштабный пожар, пламя от которого было видно за несколько километров.
Как пишет Telegram-канал Крымский ветер, ночью в Крыму заметили дроны с реактивными двигателями. Впоследствии прогремели взрывы. Местные жители сообщили о взрывах и пожаре на нефтебазе в Феодосии.
Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт атаки, заявив, что "вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии", в результате чего возникло возгорание. Он также утверждает, что российская ПВО якобы сбила более 20 беспилотников.
В социальных сетях и местных Telegram-каналах появились видео, на которых зафиксирован мощный пожар. На кадрах видно огромный столб огня и густой черный дым, поднимающийся над объектом. Очевидцы сообщали, что зарево от пожара было видно из разных районов города и его окрестностей.
"Зарево над Феодосией видно за десятки километров", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что к нефтебазе проехало много пожарных машин.
Горящая в Феодосии нефтебаза видна из космоса, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.
"Масштабы пожара впечатляют: тепловые сигнатуры показывают клубы раскаленного воздуха над городом и над морем. Второй раз за последние семь дней Феодосийский морской нефтеналивной терминал прикурили сегодня около полуночи", - говорится в сообщении.
Какие еще объекты поражены в Крыму
Кроме информации о попадании в нефтебазу, Telegram-канал Supernova+ также сообщил о возможном пожаре на одной из автозаправочных станций в этом же районе. Сейчас детали этого инцидента и степень повреждений инфраструктуры уточняются.
По данным Крымского ветра, возможно был "прилет" по электроподстанции "Кафа" 220 кВ под Феодосией. Свет моргает в Феодоссии и Симферополе.
"По данным спутниковой съемки, виден пожар рядом с подстанцией. Была ли повреждена подстанция, неизвестно", - говорится в сообщении.
Электроподстанция "Кафа" — это высоковольтная подстанция напряжением 220 кВ. Её основная функция — разворот энергосистемы с севера на восток и распределение большей части мощности энергомоста между Крымом и россией.
Подстанция является ключевым узлом для энергоснабжения Крыма, обрабатывая большую часть мощности энергомоста, а также обеспечивает распределение электроэнергии между северной и восточной частями полуострова.
"Над Гвардейским очень много дронов и продолжаются взрывы. В последние месяцы из Гвардейского армия рф запускает "шахеды" по городам материковой Украины. Здесь же находятся их склады", - говорится в сообщении.
В районе Денисовки очень много дронов, с 5:30 были слышны взрывы.
В Марьино (Симферополь) моргает свет и слышны отдалённые взрывы. По предварительным данным, есть попадание по Симферопольской ТЭС.
Взрывы в Феодосии - последние новости
Как писал Главред, днем 29 сентября во временно оккупированном Крыму неожиданно вспыхнул пожар. Предварительно зафиксировано попадание по нефтебазе в Феодосии.
В ночь на 6 октября в Крыму снова прогремели взрывы. Полуостров атаковали дроны. В результате атаки в Феодосии загорелась нефтебаза.
Сообщалось, что в Крыму горит нефтеналивной терминал - крупнейший на оккупированном полуострове.
Феодосийский нефтеналивной терминал горел несколько суток.
Могут ли ВСУ прорваться в Крым: мнение эксперта
Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный считает, что сейчас возможность высадки крупного десанта на берег временно оккупированного Крыма маловероятна.
"SkyNews пишут о возможности морского десанта. Это у меня вызывает улыбку. Когда мы говорим о высадке ДРГ, какой-то небольшой группы - это реально. И это уже несколько раз было. И на морские вышки высаживались. И на берег высаживались. Но, когда мы говорим о массированном морском десанте, у которого будет задача захватить какой-то город в Крыму, и удерживать его - у нас, пока, таких ресурсов нет", - сказал Нарожный в эфире на Радио NV.
По его словам, для этого нужны большие десантные корабли и возможность высадить десятки тысяч бойцов с поддержкой авиации.
Другие новости:
- В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС
- "Украинцы любят сюрпризы": когда Киев может нанести неожиданный удар по Крыму - Sky News
- "Отдаю четыре области и Крым": Арестович рассказал Собчак о своем "мирном плане"
О персоне: Павел Нарожный
Павел Нарожный – украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.
Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред