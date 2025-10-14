"Прилет" по нефтебазе и пожар: дроны РФ атаковали Сумщину и Черниговщину

Больше всего атак — в Сумском и Шосткинском районах.

https://glavred.info/war/prilet-po-neftebaze-i-pozhar-drony-rf-atakovali-sumshchinu-i-chernigovshchinu-10706297.html Ссылка скопирована

На Черниговщине горит нефтебаза / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

В Черниговской области зафиксировано 22 обстрела и 84 взрыва

В Сумской области - почти 110 обстрелов по 37 населенным пунктам

В Нежинском районе дроны попали в нефтебазу

На месте работают спасатели

В ночь на 14 октября российская армия нанесла удары по Черниговской и Сумской областям. Дроны РФ попали в нефтебазу, вспыхнул пожар. После "прилета" по магазину есть жертва и пострадавший.

Как сообщили в ОК "Север", по состоянию на утро 14 октября оккупанты 22 раза обстреляли.Черниговскую область. Было зафиксировано 84 взрыва. Враг атаковал Новгород-Северский, Корюковский и Нежинский районы.

видео дня

В Семеновке россияне FPV-дроном ударили по магазину в центре города. Погиб местный житель, владелец магазина. Ранена местная жительница, она госпитализирована. После взрыва помещение магазина загорелось, спасатели ликвидировали пожар. В течение дня в городе в результате повторных атак повреждены два дома.

В Нежинском районе после попадания четырех ударных дронов произошел пожар на нефтебазе. Подразделения ГосЧС работают над его ликвидацией.

В Сумской области российские войска совершили почти 110 обстрелов по 37 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Российские удары - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября страна-агрессор Россия атаковала объекты критической инфраструктуры в Кировоградской области. Под ударом оказались Долинская и Новопражская общины.

Также российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. Одно из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждено трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили.

Президент Владимир Зеленский заявил, что главная цель россиян - энергетика Украины. Каждую ночь Россия бьет по электростанциям, линиям электропередачи, под ударами также газовые объекты.

"Девяносто шесть ударных дронов было, большинство удалось сбить, но, к сожалению, не все (...) Всюду, где нужно, сейчас работают необходимые службы, продолжаются восстановительные работы. Спасибо всем, кто привлечен", - говорится в сообщении главы государства.

Почему Украина не может противодействовать воздушному террору РФ: мнение эксперта

Аналитик Александр Кочетков считает странным и опасным факт того, что на четвертом году полномасштабной войны у нас отсутствует адекватная программа противодействия воздушным ударам РФ. Кроме того, в попытках отбиваться от атак с неба катастрофически отсутствуют профессиональный анализ угроз и системный подход к противодействию.

"Если попытаться проанализировать ситуацию, то становится понятным, что главная угроза - это не крылатые ракеты врага. И даже не баллистические. Потому что их цена и - главное - объемы производства примерно такие же, как и для соответствующих зенитных ракет наших партнеров (...) Главная угроза - это вражеские беспилотники дальнего действия, шахеды в первую очередь. Потому что это удачная технологическая конструкция, которую враг еще и постоянно совершенствует. И наращивает производство", - написал Кочетков в Facebook.

"Зато у нас имеется сугубо рефлексивная позиция: враг сделал что-то новое, мы почувствовали это в виде жертв и разрушений, и только после этого начинаются поспешные и, соответственно, не очень удачные попытки противодействия. Кроме того, полностью отсутствует комплексный подход: есть дилетантские попытки найти некое универсальное супероружие и закрыть вопрос сразу и навсегда. Отсюда и такое увлечение нашего руководства дронами-перехватчиками, которые не будут эффективными, пока не станут многоразовыми и смогут действовать без оператора при любой погоде", - добавил аналитик.

Другие новости:

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред