Удары против жизни: Зеленский сказал, когда российский террор потеряет смысл

Зеленский отметил, что Украине нужно достаточно средств ПВО.

Российский воздушный террорт / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявления президента:

Россияне снова атаковали энергетику Украины

Мир может лишить Москву возможности наносить удары

Нужна ПВО, чтобы закрыть небо от ракет, дронов, КАБов

В ночь на 14 октября воздушный террор страны-агрессора России против украинских городов, украинской инфраструктуры снова продолжился. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, главные цели россиян - энергетика Украины.

"Девяносто шесть ударных дронов было, большинство удалось сбить, но, к сожалению, не все. Вчера вечером ударили авиабомбами по Харькову, по городской больнице, пострадало 57 человек. Абсолютно террористический, циничный удар по тому, где спасают жизни. Били и по энергетической инфраструктуре в регионе. На Кировоградщине повредили гражданскую инфраструктуру, в том числе и железнодорожную в двух поселках региона. На Сумщине были удары по энергетике, предприятию. Били и по Донецкой области. Всюду, где нужно, сейчас работают необходимые службы, продолжаются восстановительные работы. Спасибо всем, кто привлечен", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что ежедневно, каждую ночь Россия бьет по электростанциям, линиям электропередачи, под ударами также газовые объекты.

"Мир может лишить Москву возможности наносить эти жестокие удары против жизни. Партнеры знают, что для этого нужно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, другие жизненно важные системы. Мы рассчитываем на действия США и Европы, "семерки", всех партнеров, которые имеют эти системы и могут предоставить их для защиты наших людей", - отметил глава государства.

Он также добавил, что Украине нужно достаточно средств ПВО, чтобы закрыть небо от ракет, дронов, КАБов, тогда российский воздушный террор потеряет всякий смысл.

"Мир должен заставить Москву сесть за стол настоящих переговоров. Только мир через силу может дать результат. Спасибо всем, кто помогает", - подытожил президент.

Удары РФ по энергетике

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что россияне переориентировались на удары в полосе шириной преимущественно 100-120 км от линии боевого соприкосновения и государственной границы.

Он отметил, что в этих регионах оккупанты наносят удары по всем элементам критической инфраструктуры.

"Если раньше россияне условно пытались отключить свет у двух миллионов украинцев, то теперь стремятся, хотя бы, у 60 тысяч", - подчеркнул эксперт.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Российские удары - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября страна-агрессор Россия атаковала объекты критической инфраструктуры в Кировоградской области. Под ударом оказались Долинская и Новопражская общины.

Также российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. Одно из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждено трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили.

В то же время, по данным мониторинговых источников, Россия активизирует подготовку к новой массированной ракетной атаке на Украину.

