Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Удары против жизни: Зеленский сказал, когда российский террор потеряет смысл

Мария Николишин
14 октября 2025, 10:18
57
Зеленский отметил, что Украине нужно достаточно средств ПВО.
Удары против жизни: Зеленский сказал, когда российский террор потеряет смысл
Российский воздушный террорт / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявления президента:

  • Россияне снова атаковали энергетику Украины
  • Мир может лишить Москву возможности наносить удары
  • Нужна ПВО, чтобы закрыть небо от ракет, дронов, КАБов

В ночь на 14 октября воздушный террор страны-агрессора России против украинских городов, украинской инфраструктуры снова продолжился. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, главные цели россиян - энергетика Украины.

видео дня

"Девяносто шесть ударных дронов было, большинство удалось сбить, но, к сожалению, не все. Вчера вечером ударили авиабомбами по Харькову, по городской больнице, пострадало 57 человек. Абсолютно террористический, циничный удар по тому, где спасают жизни. Били и по энергетической инфраструктуре в регионе. На Кировоградщине повредили гражданскую инфраструктуру, в том числе и железнодорожную в двух поселках региона. На Сумщине были удары по энергетике, предприятию. Били и по Донецкой области. Всюду, где нужно, сейчас работают необходимые службы, продолжаются восстановительные работы. Спасибо всем, кто привлечен", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что ежедневно, каждую ночь Россия бьет по электростанциям, линиям электропередачи, под ударами также газовые объекты.

"Мир может лишить Москву возможности наносить эти жестокие удары против жизни. Партнеры знают, что для этого нужно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, другие жизненно важные системы. Мы рассчитываем на действия США и Европы, "семерки", всех партнеров, которые имеют эти системы и могут предоставить их для защиты наших людей", - отметил глава государства.

Он также добавил, что Украине нужно достаточно средств ПВО, чтобы закрыть небо от ракет, дронов, КАБов, тогда российский воздушный террор потеряет всякий смысл.

"Мир должен заставить Москву сесть за стол настоящих переговоров. Только мир через силу может дать результат. Спасибо всем, кто помогает", - подытожил президент.

  • Удар по Украине 14 октября
    Удар по Украине 14 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Удар по Украине 14 октября
    Удар по Украине 14 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Удар по Украине 14 октября
    Удар по Украине 14 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Удар по Украине 14 октября
    Удар по Украине 14 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Удар по Украине 14 октября
    Удар по Украине 14 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Удар по Украине 14 октября
    Удар по Украине 14 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Удар по Украине 14 октября
    Удар по Украине 14 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Удар по Украине 14 октября
    Удар по Украине 14 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Удар по Украине 14 октября
    Удар по Украине 14 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Удары РФ по энергетике

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что россияне переориентировались на удары в полосе шириной преимущественно 100-120 км от линии боевого соприкосновения и государственной границы.

Он отметил, что в этих регионах оккупанты наносят удары по всем элементам критической инфраструктуры.

"Если раньше россияне условно пытались отключить свет у двух миллионов украинцев, то теперь стремятся, хотя бы, у 60 тысяч", - подчеркнул эксперт.

Удары против жизни: Зеленский сказал, когда российский террор потеряет смысл
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Российские удары - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября страна-агрессор Россия атаковала объекты критической инфраструктуры в Кировоградской области. Под ударом оказались Долинская и Новопражская общины.

Также российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. Одно из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждено трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили.

В то же время, по данным мониторинговых источников, Россия активизирует подготовку к новой массированной ракетной атаке на Украину.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ продвинулись в двух областях, в РФ успех в трех направлениях – ISW

ВСУ продвинулись в двух областях, в РФ успех в трех направлениях – ISW

10:53Украина
Удары против жизни: Зеленский сказал, когда российский террор потеряет смысл

Удары против жизни: Зеленский сказал, когда российский террор потеряет смысл

10:18Украина
РФ уничтожила 60% газодобычи Украины: как это повлияет на начало отопительного сезона

РФ уничтожила 60% газодобычи Украины: как это повлияет на начало отопительного сезона

08:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

Последние новости

10:53

ВСУ продвинулись в двух областях, в РФ успех в трех направлениях – ISW

10:30

Китайский гороскоп на завтра 15 октября: Тиграм - потери, Свиньям - вызовы

10:18

Удары против жизни: Зеленский сказал, когда российский террор потеряет смыслФото

10:07

Правильные варианты знают единицы: как на украинском называется "леска"Видео

09:59

Неузнаваемая Лилия Ребрик сменила имидж: "Оставляем так"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:57

Калининград и Севастополь уничтожат: генерал из США об ответе НАТО на агрессию РФ

09:52

"Его уважает Путин": Трамп назвал политика, который может помочь закончить войну

09:45

"Это очень трудно": Джанабаева призналась, что происходит у ее браке с Меладзе

09:18

Россия может начать войну против НАТО раньше: в ISW раскрыли план Кремля

Реклама
09:14

"Стало стыдно": Мохаммад Захур публично признался в изменах в браке

09:00

Лучше дружить: четыре знака зодиака, которые могут стать вашими худшими врагами

08:48

РФ уничтожила 60% газодобычи Украины: как это повлияет на начало отопительного сезона

08:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 октября (обновляется)

08:31

Отключение света и изменение движения поездов: РФ атаковала Кировоградскую областьФото

08:29

Карта Deep State онлайн за 14 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Украинский импичмент Трампа: как Киеву не попасть под горячую рукумнение

07:18

Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Белом доме: о чем будут говорить

06:38

Армия РФ сбросила КАБ на больницу в Харькове: что известноФото

06:10

Трамп открыто выразил разочарование Путиныммнение

06:00

"Подали иск": путинист Филипп Киркоров лишился наследства

Реклама
05:55

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 22 секунды найти букву M

05:03

"Ее сгребут и уберут": будущее предательницы Повалий в РФ под угрозой

04:30

Прорыв в диагностике деменции: ученые раскрыли революционный метод

03:52

Гороскоп на завтра 15 октября: Скорпионам - конфликт, Девам - повышение

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

02:30

Головоломка вызывает иррациональную ярость: сколько кубиков в трейлере ​

01:53

"Она надо мной издевается": Павел Зибров пожаловался на жену

01:48

Враг наращивает силы для прорыва: эксперт предупредил об угрозе для одного из городов

01:30

"Ненавидела слышать это": жена Брюса Уиллиса раскрыла детали о жизни актера с деменцией

00:15

Свитолина номинирована на престижную премию: известна сумма для победителя

13 октября, понедельник
23:44

"Зависим от Камалии": Захур сделал громкое признание о (не)расставании с певицей

23:20

"Трамп заставляет их прогибаться": раскрыто, почему США помогают Украине

23:03

Планы РФ были мастерски сорваны: Силы обороны "покрошили" кучу оккупантов с техникой

22:21

Харьков под ударами КАБ: повреждена больница, есть пострадавшие

22:13

Штраф за превышение скорости можно не платить - юристы рассказали, когда это реально

21:48

Потеряете защиту и придут болезни: строгие приметы 14 октября

21:36

ChatGPT и большие языковые модели: как изменилось представление об интеллекте

21:25

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

21:14

"Не доехал один километр": Ольга Сумская сообщила о страшной трагедии

20:55

Когда ABS не спасает: эксперт раскрыл метод, который поможет избежать заноса зимойВидео

Реклама
20:42

"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газуВидео

20:27

Как алкоголь перепрограммирует мозг: научное объяснение бессмысленных поступков

20:24

Простой секрет идеальной пасты: главную ошибку допускают почти всеВидео

20:13

"И на русском": Потап попал в новый скандал в США

20:00

Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

19:53

Использование ИИ-актрисы в фильмах - показали нового персонажа

19:41

Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

19:30

Зеленский после двух разговоров встретится с Трампом с глазу на глаз - что известноВидео

19:11

Приняты сверхважные решения: Зеленский открыто рассказал детали со Ставки

19:10

Миссия Томагавков: что ждет РФмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять