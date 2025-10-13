Укр
Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

Руслан Иваненко
13 октября 2025, 21:25
Самолеты и 'Искандеры' уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов
Россия активизирует подготовку к новой массированной ракетной атаке на Украину. По данным мониторинговых источников, враг концентрирует стратегическую авиацию на аэродромах и готовит удары с применением вооружения высокого класса.

В течение ночи зафиксирован повышенный уровень угрозы использования крылатых ракет "Искандер-К", баллистических ракет "Искандер-М" и северокорейских "KN-23". Эти комплексы способны нанести значительные разрушения благодаря большой дальности и точности.

Стратегическая авиация Ту-22м3 продолжает выполнять передислокационные рейсы третий день подряд по маршруту Ахтубинск - Борисоглебское (Казань) - Ахтубинск. Существует высокая вероятность, что самолеты перевооружают крылатыми ракетами Х-22 для следующей волны ударов.

видео дня

Кроме того, источники "monitoringwar" сообщают о недавнем массированном запуске ударных беспилотников "Герань-2" с различных пусковых позиций, что свидетельствует о наращивании угроз и комплексности подготовки к атаке.

Новость дополняется. . . . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

