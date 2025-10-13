Самолеты и 'Искандеры' уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

Россия активизирует подготовку к новой массированной ракетной атаке на Украину. По данным мониторинговых источников, враг концентрирует стратегическую авиацию на аэродромах и готовит удары с применением вооружения высокого класса.
В течение ночи зафиксирован повышенный уровень угрозы использования крылатых ракет "Искандер-К", баллистических ракет "Искандер-М" и северокорейских "KN-23". Эти комплексы способны нанести значительные разрушения благодаря большой дальности и точности.
Стратегическая авиация Ту-22м3 продолжает выполнять передислокационные рейсы третий день подряд по маршруту Ахтубинск - Борисоглебское (Казань) - Ахтубинск. Существует высокая вероятность, что самолеты перевооружают крылатыми ракетами Х-22 для следующей волны ударов.
Кроме того, источники "monitoringwar" сообщают о недавнем массированном запуске ударных беспилотников "Герань-2" с различных пусковых позиций, что свидетельствует о наращивании угроз и комплексности подготовки к атаке.
