Самолеты и 'Искандеры' уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

https://glavred.info/war/samolety-i-iskandery-uzhe-na-starte-massirovannyy-udar-mozhet-byt-v-techenie-24-chasov-10706189.html Ссылка скопирована

Россия активизирует подготовку к новой массированной ракетной атаке на Украину. По данным мониторинговых источников, враг концентрирует стратегическую авиацию на аэродромах и готовит удары с применением вооружения высокого класса.

В течение ночи зафиксирован повышенный уровень угрозы использования крылатых ракет "Искандер-К", баллистических ракет "Искандер-М" и северокорейских "KN-23". Эти комплексы способны нанести значительные разрушения благодаря большой дальности и точности.

Стратегическая авиация Ту-22м3 продолжает выполнять передислокационные рейсы третий день подряд по маршруту Ахтубинск - Борисоглебское (Казань) - Ахтубинск. Существует высокая вероятность, что самолеты перевооружают крылатыми ракетами Х-22 для следующей волны ударов.

видео дня

Кроме того, источники "monitoringwar" сообщают о недавнем массированном запуске ударных беспилотников "Герань-2" с различных пусковых позиций, что свидетельствует о наращивании угроз и комплексности подготовки к атаке.

Новость дополняется. . . . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред