Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Оккупанты атакуют Харьков: в городе прогремела серия громких взрывов взрывов

Руслан Иваненко
12 октября 2025, 22:08обновлено 12 октября, 22:48
364
Шахед, ВГУ
/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Вечером в воскресенье, 12 октября, в Харькове объявили воздушную тревогу. Как сообщают в Воздушных силах, на город двигались вражеские беспилотники с севера.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об ударе дрона по Шевченковскому району города:

"В городе прозвучала серия взрывов из-за российской атаки".

видео дня

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что, по предварительной информации, попадание произошло рядом с жилой застройкой и добавил:

"В городе прозвучало по меньшей мере три взрыва".

В результате ударов в Шевченковском районе повреждены окна двух двухэтажных домов и ряда частных зданий. Информации о пострадавших пока нет.

Кроме того, Терехов ранее сообщал об ударах по Харькову вражескими КАБами. По его данным, в Немышлянском районе попадание было в землю, жилой фонд не пострадал. В Слободском районе также не поступало жалоб о разрушениях жилых домов. Обследование мест прилетов продолжается.

Новость дополняется. . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский сделал громкое заявление о Tomahawk и завершении войны в Украине

Зеленский сделал громкое заявление о Tomahawk и завершении войны в Украине

22:46Война
Оккупанты атакуют Харьков: в городе прогремела серия громких взрывов взрывов

Оккупанты атакуют Харьков: в городе прогремела серия громких взрывов взрывов

22:08Война
Трамп назвал "украинский импичмент" большим обманом и требует расследования

Трамп назвал "украинский импичмент" большим обманом и требует расследования

21:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллион

Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллион

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

Последние новости

22:46

Зеленский сделал громкое заявление о Tomahawk и завершении войны в Украине

22:16

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

22:08

Оккупанты атакуют Харьков: в городе прогремела серия громких взрывов взрывов

22:02

Гривна готовит сенсацию: кто из выдающихся украинцев появится на купюре 5000 грн

21:57

Какая разница между белыми и синими знаками городов - цвет полностью меняет правилаВидео

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
21:53

Ребров ответил на вопрос о Греции и заинтриговал неожиданным заявлением

21:16

"Наречие" и "искусственный язык": как отвечать на российские мифы об украинском языке

21:05

Трамп назвал "украинский импичмент" большим обманом и требует расследования

21:02

"За это придется заплатить": Макрон сделал жесткое предупреждение России

Реклама
20:40

Россия готовит новый удар по Украине и Европемнение

20:17

Почему 13 октября нельзя звать в дом гостей: строгие приметы, которые нельзя нарушать

20:13

ВСУ отвоевали более 3 км земли: Зеленский раскрыл новые детали контрнаступления

19:26

Ударит 3-градусный мороз и пойдет снег: в каких областях будет штормовая погода

19:03

Топливный кризис в РФ разгоняется: BBC раскрыли, кто останется с "пустым баком"

18:54

Слова "будоражить" не существует - названы красивые украинские аналогиВидео

18:48

Могут ли забрать имущество за неуплату коммуналки: чем рискуют должники

17:57

Украина способна похоронить российскую энергетику - раскрыт путь к коллапсу в РФ

17:49

Забытые дедовские приметы: как выбрать идеальное время для посадки озимого лукаВидео

17:49

Штурм РФ закончился катастрофой: десантники ВСУ "перемололи" врага на востоке

17:40

Звезда Женского Квартала впервые выходит замуж - источник

Реклама
16:51

Зеленский рассказал о новом разговоре с Трампом и намекнул на "дальнобой" для ВСУ

16:49

Базовый гардероб на осень: как выбрать теплый и стильный гольфВидео

16:45

Главный ингредиент десертов дешевеет - цены побили рекорд за 20 месяцев

16:44

"Сейчас есть удачный момент" - полковник объяснил, как ВСУ может освободить Крым

16:40

Имеет странную форму: в Днепропетровской области нашли интересный гриб

16:00

Как сушить одежду без отопления и затрат: гениальный трюк работает даже зимойВидео

15:39

Ушла из жизни Дайан Китон: 9 лучших фильмов с актрисойВидео

15:26

Фильмы ужасов помогают человеку худеть: ТОП "жиросжигающих" хорроров

15:23

Врасплох на яхте: Кэти Перри застали в объятиях известного политика

15:16

"Людям нужно понимать": для каких регионов отключения света станут привычнымиВидео

14:59

Мужчина переехал в необычный дом и сэкономил кучу денег: как это ему удалосьВидео

14:29

Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллионВидео

14:29

Китайский гороскоп на завтра 13 октября: Тиграм - обида, Кроликам - перемены

14:04

В Украину возвращается мокрый снег: синоптики назвали дату

14:00

Как Украина может уничтожить Крымский мост: генерал СБУ раскрыл сценарий

13:44

"Громко ушел": Суханов заговорил о своем внезапном увольнении

13:38

"Продолжаем бороться": ВСУ освободили село в Запорожской области

13:33

В Кремле заявили о готовности к окончанию войны и выставили циничное условие

12:57

Головоломка для самых зорких: лишь единицы найдут оленя за 10 секунд

12:52

"Во время боевого задания": на фронте погиб чемпион по богатырскому многоборью

Реклама
12:51

Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 октября

12:45

РФ переходит в новую фазу атак по Украине: Зеленский предупредил о плане Кремля

12:44

"Жаль, что не украинка": Константин Грубич обратился к россиянам из-за Пугачевой

12:00

Почему 13 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

11:56

Прилеты в трех областях: РФ ударила по объектам энергетики и газовой системы

11:39

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 октября

11:30

Гороскоп на завтра 13 октября: Ракам - болишая прибыль, Стрельцам - хорошие новости

11:25

"Буду делать миллионера": Светлана Билоножко сделала заявление о новом романе

11:03

Блэкауты в Белгороде не действуют: что реально может заставить Кремль отступитьВидео

10:55

Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину – Spiegel

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять