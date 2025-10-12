Оккупанты атакуют Харьков: в городе прогремела серия громких взрывов взрывов

Вечером в воскресенье, 12 октября, в Харькове объявили воздушную тревогу. Как сообщают в Воздушных силах, на город двигались вражеские беспилотники с севера.
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об ударе дрона по Шевченковскому району города:
"В городе прозвучала серия взрывов из-за российской атаки".
Городской голова Игорь Терехов уточнил, что, по предварительной информации, попадание произошло рядом с жилой застройкой и добавил:
"В городе прозвучало по меньшей мере три взрыва".
В результате ударов в Шевченковском районе повреждены окна двух двухэтажных домов и ряда частных зданий. Информации о пострадавших пока нет.
Кроме того, Терехов ранее сообщал об ударах по Харькову вражескими КАБами. По его данным, в Немышлянском районе попадание было в землю, жилой фонд не пострадал. В Слободском районе также не поступало жалоб о разрушениях жилых домов. Обследование мест прилетов продолжается.
Новость дополняется. . . . .
