"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газу

Руслана Заклинская
13 октября 2025, 20:42
Президент сообщил, что для прохождения зимнего сезона Украина готовится импортировать больше газа из других стран.
Из-за атак РФ в Украине возможны проблемы со светом и газом / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скриншот из видео в YouTube

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Из-за новых атак РФ в Украине возможны перебои с электроснабжением
  • Украина готова импортировать электроэнергию из ЕС
  • Украина начала обсуждать с партнерами импорт газа

В Украине возможны перебои с электроснабжением из-за новых атак России по энергетической инфраструктуре. Украина готова начать импорт электроэнергии из Европейского Союза в случае необходимости. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге с высокой представительницей ЕС Каей Каллас.

"Мы ожидаем проблем с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию", - предположил он.

Зеленский подчеркнул, что импорт электроэнергии во время зимы для Украины - стандартная практика, которая "всегда открыта, и это важно".

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Проблемы с газом

Президент также сообщил, что на фоне атак по энергообъектам Украина начала обсуждать с международными партнерами возможность импорта газа. Он подчеркнул, что основной проблемой является не сам газ, а средства для его закупки.

"Они (россияне - ред.) атакуют наши газовые хранилища, водоснабжение и вообще нашу газовую инфраструктуру, поэтому мы начали говорить об импорте газа. У нас есть наши оценки, что нам может понадобиться, но в основном речь идет о средствах. По состоянию на сейчас, газ - это не проблема", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина имеет четкие оценки относительно необходимого объема газа и способов его закупки. Также он уверен, что вопрос финансирования будет решен.

"Мы понимаем, где можно его закупить, мы знаем, какая цена. У нас есть партнеры, которые готовы поставлять и сейчас не спрашивают о средствах (Новрегия - ред.)... И также это могут быть представители Среднего Востока. Мы также на эти отношения опирались прошлой зимой. Мы понимаем, где закупить газ, но опять же вопрос, где получить достаточно средств. Но нам все удастся", - добавил президент.

Смотрите видео заявления Зеленского о проблемах с электроэнергией:

В Украине возможны проблемы с электроэнергией / Фото: скриншот

Возможны ли проблемы с отоплением этой зимой - мнение эксперта

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии Главреду отметил, что масштабные атаки России по энергетике потенциально могут создать сложную ситуацию для любого города. В то же время он подчеркнул, что украинские энергетики тщательно подготовились к зиме.

"Учитывая то, что мне известно о подготовке Харькова, Одессы, Николаева и, безусловно, Киева (который, фактически, делает столько, сколько вся остальная страна вместе взятая в сфере энергетической безопасности) - шансов на какие-то апокалиптические сценарии просто нет", - сказал Харченко.

Эксперт добавил, что аварийные или временные отключения электроэнергии возможны, однако они не станут критическими и не приведут к энергетическому коллапсу.

Атака РФ по Украине 10 октября - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 10 октября Россия осуществила массированный комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине, поражены Киев, Днепропетровская, Запорожская и Полтавская области. Основной целью врага стала энергетическая инфраструктура.

В результате атак есть погибшие, среди которых ребенок, и десятки раненых. Из-за массированной ракетно-дроновой атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины введены аварийные отключения в Киеве и семи областях.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские силы выпустили 32 ракеты и 465 ударных беспилотников, среди которых около 200 "шахедов". Украинская ПВО сбила или приглушила 420 целей.

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

