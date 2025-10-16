РФ атаковала объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области: работа остановлена

Кратко:
- РФ атаковала Украину дронами и ракетами
- Под удар попал объект газодобычи на Полтавщине
В ночь на 16 октября армия РФ нанесла ракетно-дроновый удар по Украине. Пострадала энергетическая инфраструктура.
Как сообщили в ДТЭК, враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами.
"В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена", - говорится в сообщении.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, утром 16 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в России самолета МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". После этого в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве прогремели взрывы.
По данным мониторинговых каналов, в течение сегодняшнего утра оккупанты применили более 20 баллистических ракет "Искандер-М".
Тем временем в ГосЧС Украины сообщили, что вечером 15 октября РФ атаковала дронами Нежин Черниговской области.
БпЛА попали в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом. По предварительной информации, один человек ранен.
Ситуация в украинской энергетике
Как писал Главред, октябрь 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев в войне с точки зрения атак на энергосистему Украины. Детальнее читайте в материале: Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине возможны перебои с электроснабжением из-за новых атак России по энергетической инфраструктуре. Украина готова начать импорт электроэнергии из Европейского Союза в случае необходимости.
"Мы ожидаем проблем с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию", - предположил он.
