РФ атаковала объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области: работа остановлена

Энергетическая инфраструктура ДТЭК Нафтогаз снова оказалась под ударом.

РФ ударила по объекту газодобычи на Полтащине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГосЧС

Кратко:

РФ атаковала Украину дронами и ракетами

Под удар попал объект газодобычи на Полтавщине

В ночь на 16 октября армия РФ нанесла ракетно-дроновый удар по Украине. Пострадала энергетическая инфраструктура.

Как сообщили в ДТЭК, враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами.

"В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена", - говорится в сообщении.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, утром 16 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в России самолета МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". После этого в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве прогремели взрывы.

По данным мониторинговых каналов, в течение сегодняшнего утра оккупанты применили более 20 баллистических ракет "Искандер-М".

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Тем временем в ГосЧС Украины сообщили, что вечером 15 октября РФ атаковала дронами Нежин Черниговской области.

БпЛА попали в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом. По предварительной информации, один человек ранен.

Ситуация в украинской энергетике

Как писал Главред, октябрь 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев в войне с точки зрения атак на энергосистему Украины. Детальнее читайте в материале: Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине возможны перебои с электроснабжением из-за новых атак России по энергетической инфраструктуре. Украина готова начать импорт электроэнергии из Европейского Союза в случае необходимости.

"Мы ожидаем проблем с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию", - предположил он.

