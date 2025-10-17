Более 30 "прилетов": РФ била дронами и КАБами по Сумам, Херсону, Кривому Рогу

Кратко:
- РФ атаковала Украину дронами и КАБами
- Силы ПВО сбили/подавили 35 вражеских БпЛА
В ночь на 17 октября и утром в пятницу в Украине прогремели взрывы - ряд областей атаковала российская армия. В частности, под удар попали Сумы, Херсон, Кривой Рог, Новгород-Северский.
В Воздушных силах Украины сообщили, что с 20:00 16 октября армия РФ атаковала 70 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 пятницы, противовоздушной обороной сбито/подавлено 35 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Атака на Сумы
Войска РФ утром в пятницу, 17 октября, атаковали КАБами город Сумы. В результате удара по областному центру повреждены многоэтажки, также ранения получил 56-летний мужчина.
"Сегодня утром враг нанес удары управляемыми авиабомбами по нашему городу. Под атаку попал объект гражданской инфраструктуры - нежилое помещение. К сожалению, есть раненый - 56-летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь", - рассказал и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.
Он также сообщил, что в результате попаданий повреждено около 30 окон в близлежащих многоэтажках, на месте работают все соответствующие службы.
Атака на Херсон
Как сообщили в ГосЧС, в Херсоне российские войска ударили БПЛА по спасателям.
"Ночью в результате попадания вражеских беспилотников произошло возгорание многоэтажки в пригороде Херсона. При ликвидации последствий обстрела россияне ударили дроном по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.
Обломками поврежден пожарный автомобиль. К счастью, личный состав не пострадал.
Атака на Черниговщину
Ночью российские оккупанты нанесли серию ударов БпЛА по лесозаготовительному предприятию в приграничном городе Новгород-Северский в Черниговской области.
Возник пожар в служебных зданиях, повреждены и уничтожены грузовики и другая производственная техника, сообщили в ГосЧС.
Информации о пострадавших не поступало.
Атака на Кривой Рог
В ночь на 17 октября Россия массированно атаковала Шахедами Кривой Рог. В городе прогремело множество взрывов. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
По его словам, в области и в небе над Криворожьем работала ПВО - было сбито 22 БпЛА. Но были и попадания.
"В Кривом Роге оккупанты ударили по объектам инфраструктуры. В результате более 10 попаданий. На объектах возникли пожары. На место были направлены все оперативные службы. Пожары были ликвидированы на всех локациях", - говорится в сообщении.
Люди не пострадали. В то же время, другие последствия вражеской атаки уточняются.
Вилкул также рассказал, что без электричества остались села Авангагд, Верабово и Мировское.
Воздушные атаки РФ на Украину
Как писал Главред, осенью 2025 года армия РФ каждый день армия РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины. При этом оккупанты применяют двойной террор – бьют "Шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
16 октября под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской области. В Нежине Черниговской области повредили почту, один человек ранен. В Харьковской области под удар попала критическая инфраструктура, часть ГосЧС. Есть раненые.
В ДТЭК сообщили, что враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами. В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.
Стоит отметить, что октябрь 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев в войне с точки зрения атак на энергосистему Украины. Детальнее читайте в материале: Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список.
Другие новости:
- "Третьей мировой не будет": Трамп пообещал завершить войну в Украине
- Ночные "прилеты" в Крыму и Донецке: горит нефтебаза и склады боеприпасов
- Трамп отложил введение санкций против РФ: в чем причина
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред