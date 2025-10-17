Более 30 "прилетов": РФ била дронами и КАБами по Сумам, Херсону, Кривому Рогу

В ряде регионов Украины прогремели взрывы.

https://glavred.info/war/bolee-30-priletov-rf-bila-dronami-i-kabami-po-sumam-hersonu-krivomu-rogu-10707170.html Ссылка скопирована

РФ атаковала дронами - что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

РФ атаковала Украину дронами и КАБами

Силы ПВО сбили/подавили 35 вражеских БпЛА

В ночь на 17 октября и утром в пятницу в Украине прогремели взрывы - ряд областей атаковала российская армия. В частности, под удар попали Сумы, Херсон, Кривой Рог, Новгород-Северский.

В Воздушных силах Украины сообщили, что с 20:00 16 октября армия РФ атаковала 70 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них – "шахеды".

видео дня

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 пятницы, противовоздушной обороной сбито/подавлено 35 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Отчет Воздушных сил / Фото: t.me/kpszsu

Атака на Сумы

Войска РФ утром в пятницу, 17 октября, атаковали КАБами город Сумы. В результате удара по областному центру повреждены многоэтажки, также ранения получил 56-летний мужчина.

"Сегодня утром враг нанес удары управляемыми авиабомбами по нашему городу. Под атаку попал объект гражданской инфраструктуры - нежилое помещение. К сожалению, есть раненый - 56-летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь", - рассказал и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

Он также сообщил, что в результате попаданий повреждено около 30 окон в близлежащих многоэтажках, на месте работают все соответствующие службы.

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Атака на Херсон

Как сообщили в ГосЧС, в Херсоне российские войска ударили БПЛА по спасателям.

"Ночью в результате попадания вражеских беспилотников произошло возгорание многоэтажки в пригороде Херсона. При ликвидации последствий обстрела россияне ударили дроном по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Обломками поврежден пожарный автомобиль. К счастью, личный состав не пострадал.

В Херсоне дрон атаковал спасателей / Фото: t.me/dsns_telegram

Атака на Черниговщину

Ночью российские оккупанты нанесли серию ударов БпЛА по лесозаготовительному предприятию в приграничном городе Новгород-Северский в Черниговской области.

Возник пожар в служебных зданиях, повреждены и уничтожены грузовики и другая производственная техника, сообщили в ГосЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

Последствия атаки РФ на Черниговщину / Фото: t.me/dsns_telegram

Последствия атаки дронов на Черниговщину / Фото: t.me/dsns_telegram

Последствия атаки дронов на Черниговщину / Фото: t.me/dsns_telegram

Атака на Кривой Рог

В ночь на 17 октября Россия массированно атаковала Шахедами Кривой Рог. В городе прогремело множество взрывов. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, в области и в небе над Криворожьем работала ПВО - было сбито 22 БпЛА. Но были и попадания.

"В Кривом Роге оккупанты ударили по объектам инфраструктуры. В результате более 10 попаданий. На объектах возникли пожары. На место были направлены все оперативные службы. Пожары были ликвидированы на всех локациях", - говорится в сообщении.

Люди не пострадали. В то же время, другие последствия вражеской атаки уточняются.

Вилкул также рассказал, что без электричества остались села Авангагд, Верабово и Мировское.

Воздушные атаки РФ на Украину

Как писал Главред, осенью 2025 года армия РФ каждый день армия РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины. При этом оккупанты применяют двойной террор – бьют "Шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

16 октября под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской области. В Нежине Черниговской области повредили почту, один человек ранен. В Харьковской области под удар попала критическая инфраструктура, часть ГосЧС. Есть раненые.

В ДТЭК сообщили, что враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами. В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

Стоит отметить, что октябрь 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев в войне с точки зрения атак на энергосистему Украины. Детальнее читайте в материале: Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред