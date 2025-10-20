Укр
РФ ударила по энергосистеме Черниговщины: без света 2,7 тыс. человек

Анна Ярославская
20 октября 2025, 07:25
Повреждения, нанесенные энергообъекту, являются "очень масштабными".
Энергетика, спасатели, ракетный удар
Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС

Кратко:

  • РФ ударила по объекту энергетики на Черниговщине
  • 2 700 абонентов остались без электричества

Российская оккупационная армия атаковала энергетическую инфраструктуру в Нежинском районе Черниговской области. Тысячи людей остались без света.

"Враг не прекращает масштабной атаки на энергосистему нашей области. Имеем еще одно попадание в энергообъект в Нежинском районе и 2 700 абонентов без электроснабжения", - сообщили в АО Черниговоблэнерго.

В компании отметили, что повреждения, нанесенные объекту, являются "очень масштабными".

Энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для потребителей.

Воздушные атаки РФ на Украину

Как писал Главред, осенью 2025 года армия РФ каждый день армия РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины. При этом оккупанты применяют двойной террор – бьют "Шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что октябрь 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев в войне с точки зрения атак на энергосистему Украины. Детальнее читайте в материале: Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список.

По данным The Wall Street Journal, Украина ввела в эксплуатацию новую систему резервных аккумуляторов, разработанных в США, которые размещены в совершенно секретных места и обеспечивают стабильность энергоснабжения даже при возможных атаках России.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

РФ готовит новый удар: мнение эксперта

Зима 2025-26 станет очередным этапом энергетической войны с Россией, которая началась в 1992 году с попытки остановить украинские АЭС, а сейчас продолжится очередной попыткой заморозить Украину. Об этом заявил журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва Вадим Денисенко.

"РФ считают, что могут создать этот кризис и ЕС поплывет, в том числе в переговорах по снятию санкций. А для усиления своей позиции они продолжат запускать дроны. Правда, тут есть один весомый нюанс - сейчас в том, чтобы поплыл ЕС не заинтересованы США (...) Вся эта история - это часть 33-летней российской энергетической войны против Украины", - считает он.

Другие новости:

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

новости Украины энергетика война России и Украины атака дронов Ракетная атака на Украину
Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила Россия

Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила Россия

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 октября: Львам - тревога, Ракам - риск

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 октября: Львам - тревога, Ракам - риск

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Карта Deep State онлайн за 19 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

