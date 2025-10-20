Исчезнут ли отключения света: Минэнерго рассказало о ситуации в энергосистеме

Министерка энергетики сообщает о завершении ремонтов и стабилизации поставок электроэнергии.

https://glavred.info/ukraine/ischeznut-li-otklyucheniya-sveta-minenergo-rasskazalo-o-situacii-v-energosisteme-10708079.html Ссылка скопирована

Зеленский держит ситуацию в энергосистеме под контролем/ Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

Частые атаки РФ осложняют работу энергосистемы Украины

Больше всего пострадала Черниговская область

Ремонтные работы уже почти завершены

Президент Владимир Зеленский держит на постоянном контроле ситуацию в энергосистеме Украины из-за регулярных атак на критическую инфраструктуру. Все службы мобилизованы для минимизации отключений света.

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, ситуация в энергосистеме пока контролируемая. Самое сложное положение - в Черниговской области, куда российские войска направили значительное количество атак, пытаясь оставить людей без света и, по данным ГУР, создать там "санитарную зону", - пишет 24 Канал.

видео дня

Прогноз стабилизации

"Очень надеемся, что с помощью ремонтных работ, которые сейчас завершаются, на днях ситуация в Черниговской области стабилизируется", - отметила министр.

Ночью российские удары коснулись также Днепропетровской и Харьковской областей, однако количество пострадавших потребителей было небольшим.

Гринчук добавила, что из-за погодных условий потребление электроэнергии в Украине возросло. Несмотря на это, ремонтные работы продолжаются и часть из них уже завершена, что в ближайшие дни позволит увеличить генерацию и обеспечить стабильную работу энергосистемы без аварийных отключений.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Экспертная оценка ситуации

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, российские атаки не способны спровоцировать масштабные блэкауты или критические перебои на общегосударственном уровне. В то же время эксперт отмечает, что в полосе шириной 100-120 км от линии боевого столкновения или государственной границы аварийные отключения будут оставаться привычной практикой.

Отключение света - новости по теме

Как сообщал Главред, причиной аварийных отключений электроэнергии в Украине стал резкий скачок потребления на фоне похолодания, технические работы на атомных станциях и последствия атак РФ по энергетической инфраструктуре.

Также эксперты напоминают, что состояние энергосистемы остается сложным и может меняться в зависимости от развития событий и состояния инфраструктуры. Потребителям советуют следить за официальными сообщениями облэнерго в своем регионе, чтобы своевременно узнавать о графиках отключений и возможных изменениях.

Эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар заявлял, что Россия изменила тактику и выбивает местные объекты энергетики в приграничных и прифронтовых регионах, то есть на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье.

Читайте также:

О персоне: Светлана Гринчук Светлана Гринчук - заместитель министра энергетики Украины с 05 сентября 2023 года, отметили в Минэнергетики. Госпожа Гринчук является экспертом в сфере энергетики, изменения климата и защиты окружающей среды с опытом работы в Правительстве Украины (Секретариат КМУ, Минприроды), международных финансовых институтах (Всемирный банк), международных проектах технической помощи (GIZ, USAID) и участия в переговорах в рамках ООН, Энергетического Сообщества, OECD и др.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред