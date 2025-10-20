Исчезнут ли отключения света: Минэнерго рассказало о ситуации в энергосистеме

Кратко:
- Частые атаки РФ осложняют работу энергосистемы Украины
- Больше всего пострадала Черниговская область
- Ремонтные работы уже почти завершены
Президент Владимир Зеленский держит на постоянном контроле ситуацию в энергосистеме Украины из-за регулярных атак на критическую инфраструктуру. Все службы мобилизованы для минимизации отключений света.
По словам министра энергетики Светланы Гринчук, ситуация в энергосистеме пока контролируемая. Самое сложное положение - в Черниговской области, куда российские войска направили значительное количество атак, пытаясь оставить людей без света и, по данным ГУР, создать там "санитарную зону", - пишет 24 Канал.
Прогноз стабилизации
"Очень надеемся, что с помощью ремонтных работ, которые сейчас завершаются, на днях ситуация в Черниговской области стабилизируется", - отметила министр.
Ночью российские удары коснулись также Днепропетровской и Харьковской областей, однако количество пострадавших потребителей было небольшим.
Гринчук добавила, что из-за погодных условий потребление электроэнергии в Украине возросло. Несмотря на это, ремонтные работы продолжаются и часть из них уже завершена, что в ближайшие дни позволит увеличить генерацию и обеспечить стабильную работу энергосистемы без аварийных отключений.
Экспертная оценка ситуации
По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, российские атаки не способны спровоцировать масштабные блэкауты или критические перебои на общегосударственном уровне. В то же время эксперт отмечает, что в полосе шириной 100-120 км от линии боевого столкновения или государственной границы аварийные отключения будут оставаться привычной практикой.
Отключение света - новости по теме
Как сообщал Главред, причиной аварийных отключений электроэнергии в Украине стал резкий скачок потребления на фоне похолодания, технические работы на атомных станциях и последствия атак РФ по энергетической инфраструктуре.
Также эксперты напоминают, что состояние энергосистемы остается сложным и может меняться в зависимости от развития событий и состояния инфраструктуры. Потребителям советуют следить за официальными сообщениями облэнерго в своем регионе, чтобы своевременно узнавать о графиках отключений и возможных изменениях.
Эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар заявлял, что Россия изменила тактику и выбивает местные объекты энергетики в приграничных и прифронтовых регионах, то есть на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье.
О персоне: Светлана Гринчук
Светлана Гринчук - заместитель министра энергетики Украины с 05 сентября 2023 года, отметили в Минэнергетики.
Госпожа Гринчук является экспертом в сфере энергетики, изменения климата и защиты окружающей среды с опытом работы в Правительстве Украины (Секретариат КМУ, Минприроды), международных финансовых институтах (Всемирный банк), международных проектах технической помощи (GIZ, USAID) и участия в переговорах в рамках ООН, Энергетического Сообщества, OECD и др.
