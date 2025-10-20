Российские КАБы теперь летят гораздо дальше - в ГУР предупредили о новой угрозе

Россияне совершенствуют универсальные модули планирования и коррекции, которые превращают авиабомбы в дальнобойные управляемые боеприпасы, указывают в ГУР.

КАБы РФ теперь летят гораздо дальше, детали от ГУР / Коалж: Главред, фото: Минобороны РФ, Википедия

О чем сказал Скибицкий:

Россия модернизирует УМПК для удара авиабомбами на расстояние до 200 километров

Первые такие удары уже зафиксированы по Днепру и другим городам

В течение сентября-октября РФ работала над новыми модулями управления для авиабомб и уже вывела их на финальную стадию боевого испытания. Боевой радиус таких боеприпасов оценивается примерно в 200 км. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий, передает РБК-Украина.

По его словам, россияне продолжают дорабатывать универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют по-новому применять обычные авиабомбы весом 250, 500, 1500 и 3000 кг.

"Первые такие удары мы видели по Днепру, сейчас мы видим по другим городам", - отметил представитель ГУР.

Скибицкий пояснил, что суть подхода - увеличение дальности действия, повышение помехоустойчивости против наших систем РЭБ и другие технические изменения, позволяющие наносить удары на большее расстояние.

В ГУР признали, что эти образцы уже переходят в среднесерийное производство. Их иногда называют "Гром-1" (а также "Гром-2"), хотя по сути это обычные авиабомбы с установленными универсальными модулями планирования или барражирования.

"Мы говорим о том, что боевой радиус применения таких Бомб будет 150-200 км. По нашим данным, одно из последних испытаний, которые они провели, они достигли дальности 193 км", - резюмировал он.

Комплект ракетно-бомбового вооружения "Гром" / Инфографика: Главред

Чем опасны новые российские авиабомбы - мнение военного

Как писал Главред, россияне начали использовать дальнобойные управляемые авиабомбы (КАБы) не только для атак по прифронтовым районам, теперь они способны достигать даже Полтавы. Об опасности таких боеприпасов рассказал украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

По его словам, КАБы представляют значительно большую угрозу, чем ударные дроны типа "Шахед", поскольку их размер в 3-5 раз больше. Боевая часть таких бомб может весить от 250 до 315 кг в зависимости от модификации. Бунятов пояснил, что менее дальнобойные версии КАБов имеют еще более мощный заряд, чем те, что способны лететь на большую дистанцию.

"Это кратно повышает масштабы разрушений гражданской инфраструктуры от прилетов в глубоком тылу", - подчеркнул военный.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска нанесли удар по Украине управляемыми авиабомбами (УАБами). Впервые одна из них достигла территории Полтавской области. Этот факт официально подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

По данным украинской разведки, Россия изменила подход к ракетным и дроновым атакам на энергетическую инфраструктуру. Теперь противник делает ставку на постепенное уничтожение объектов в приграничных регионах, пытаясь создать так называемую "буферную зону". Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В ночь на 20 октября и утром понедельника российские войска атаковали Днепропетровскую и Харьковскую области. Из-за обстрелов в Сумской области возникли задержки движения поездов. Воздушные силы ВСУ сообщили, что из 60 запущенных дронов было сбито 38.

О персоне: Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

