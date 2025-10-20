РФ била по Украине дронами и ракетами: есть "прилеты" и раненые, задерживаются поезда

Зафиксировано попадание трех баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 12 локациях.

Стали известны последствия атаки РФ на Украину 20 октября 2025

Кратко:

РФ атаковала дронами и ракетами

38 дронов были сбиты, но есть "прилеты"

Пострадали люди, есть разрушения

В ночь на 20 октября и утром в понедельник российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую и Харьковскую области, на Сумском направлении из-за обстрела задерживаются поезда. В Воздушных силах ВСУ отчитались о 38 сбитых дронах из шестидесяти.

В ВС ВСУ сообщили, что в ночь на 20 октября (с 19:00 19 октября) армия РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 60 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 понедельника, противовоздушной обороной сбито/подавлено 38 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание трех баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 12 локациях.

Атака на Днепропетровщину

В ГосЧС сообщили, что ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе и артиллерией.

В Никопольском районе повреждены 4 частных жилых дома, 6 хозяйственных сооружений и линия электропередач.

В Синельниковском районе в результате обстрела возник пожар в пятиэтажном жилом доме. Огонь также охватил магазины. Поврежден дом культуры.

Все пожары оперативно ликвидировали. К счастью, никто не пострадал.

​Атака на Сумщину

Из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. Поэтому ряд поездов следует с задержками.

В частности, от ст. Плиски поезда: №46 Ужгород – Харьков и №113 Харьков – Львов отправились с задержкой более часа из-за замены локомотивной тяги.

Есть изменения и в региональном сообщении. Так, с резервными тепловозами и в соответствии с задержкой курсирует региональный поезд №895 Конотоп – Фастов-1. Прибудет на конечную ориентировочную с задержкой 1 час 20 минут.

Также задерживается пригородный рейс №6452 Нежин – Конотоп. Задержка 2 часа, отметили в Укрзализныце.

Атака на Харьковщину

Утром 20 октября оккупанты атаковали Харьковскую область, сообщили в ГосЧС.

Под удар беспилотника попал частный дом в поселке Орелька Лозовского района, где в момент обстрела находилась семья. Возник пожар, также повреждены два хозяйственных сооружения.

Ранена 42-летняя женщина, ее муж и двое детей получили острую реакцию на стресс.

РФ ударила по энергосистеме Черниговщины

Как писал Главред, российская оккупационная армия атаковала энергетическую инфраструктуру в Нежинском районе Черниговской области. Тысячи людей остались без света.

"Враг не прекращает масштабной атаки на энергосистему нашей области. Имеем еще одно попадание в энергообъект в Нежинском районе и 2 700 абонентов без электроснабжения", - сообщили в АО Черниговоблэнерго.

В компании отметили, что повреждения, нанесенные объекту, являются "очень масштабными".

Энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для потребителей.

Напомним, по словам президента Зеленского, осенью 2025 года армия РФ каждый день армия РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины. При этом оккупанты применяют двойной террор – бьют "Шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений.

