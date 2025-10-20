Россияне начали запускать реактивные КАБы: бомбы впервые упали под Полтавой

Российские реактивные КАБы могут бить атаковать цели на расстоянии 100 километров.

Российский КАБ долетел до Полтавщины / Коллаж: Главред, фото: Defense Express, pixabay

Россияне атаковали Украину КАБами. Впервые российская авиабомба долетела до Полтавщины. Это официально подтвердили Воздушные силы ВСУ.

"Пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Харьковщину с севера. КАБ с Харьковщины на Полтавщину", - говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили, что российские КАБы упали за городом под Полтавой.

"В целом эти КАБы пролетели ~145 км, пуск был из района Белгорода", - говорится в сообщении.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что россияне начали применять реактивные КАБы, которые покрывают радиус более 100 км.

Мониторы также отмечают, что эти КАБы враг активно уже использовал для ударов по Днепру, Кривому Рогу, Николаеву и Лозовой.

