Священник пытался спрятать ребенка от обстрела внутри: россияне ударили по храму

Ангелина Подвысоцкая
11 октября 2025, 20:47
Российские оккупанты атаковали храм в Константиновке авиабомбами.
Россияне ударили по храму в Константиновке / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция Украины

Что известно:

  • Россияне ударили авиабомбами по Константиновке
  • Вражеская бомба ударила по храму, возле которого были люди
  • В результате атаки погибла 4-летняя девочка

Российские оккупанты ударили бомбами по Константиновке в Донецкой области. Один из ударов был по храму. В результате атаки погибли два человека, еще 5 - ранены. Об этом заявил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Отмечается, что погибшими были местные мужчины 49 и 56 лет. На месте удара нашли 2-летнего мальчика. Ребенок не пострадал, но были ранены его папа и дедушка. Мальчика эвакуировали в Краматорск.

"Оставаться с ребенком в нескольких километрах от линии фронта - это верх безответственности! Не бережете себя - так поберегите хотя бы своих детей! Они заслуживают жизни!" - написал Филашкин.

Он добавил, что в результате атаки были повреждены также 9 частных домов.

В Нацполиции отметили, что россияне сбросили на храм бомбу "ФАБ-250" с УМПК. В этот момент на территории храма были гражданские. Ранеными оказались мужчины в возрасте 47 и 74 года, а также женщины в возрасте 56 и 62 года.

В полиции уточнили, что 2-летний мальчик является сыном священника. Его мама погибла на прошлой неделе в результате вражеского удара.

"Еще одна женщина, 54 года, получила ранения во время другого авиаудара по городу, который произошел в 10:50. Сотрудники полиции забирали раненых и ребенка под обстрелом. Каждые несколько минут на полицейских пикировали дроны, из-за чего приходилось рассредотачиваться и прятаться", - отметили в полиции.

Погибла 4-летняя девочка и священник

В результате вражеского удара по храму погибла девочка, которой было всего четыре года. Оказалось, что священник пытался спасти ребенка от вражеского обстрела и спрятать его в храме. Но именно туда попала российская бомба. Ребенок погиб, а священник выжил.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что этот удар не является случайностью.

"Когда тебе четыре, у тебя впереди вся жизнь. Но россияне решают иначе. Сначала они убивают твою маму, а потом отнимают и твою жизнь. Константиновка. 11.10.2025. Российская бомба унесла жизнь 4-летней девочки... Россияне называют себя христианами. И при этом изо дня в день нарушают Первую заповедь. Убивают невинных. Это не случайность. Это их суть. Террор имеет имя: Россия. Вечная память невинно убиенным. Ярость. Просто ярость", - написал Ермак.

Что известно о Константиновке / Инфографика: Главред

Омбудсман Дмитрий Лубинец отметил, что вблизи храма не было никаких военных целей.

"Атака на храм, в котором находились люди, является грубым нарушением международного гуманитарного права и еще одним свидетельством целенаправленного террора против гражданского населения Украины", - написал Лубинец.

Воздушные атаки России на Украину - новости:

Как сообщал Главред, в ночь на 10 октября российские оккупанты нанесли массированный удар БПЛА по Киеву. В столице были пожары. Часть города оставалась без света, были проблемы с водой. Городской транспорт работал с перебоями.

В Воздушных силах ВСУ сказали, что россияне атаковали Украину 497 средствами нападения. Из них 465 дронов и 13 ракет. Это одна из самых масштабных атак за всю полномасштабную войну.

В восьми регионах - Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях - из-за вражеских ударов по энергоинфраструктуре ввели аварийные отключения света. Энергетики работают над устранением последствий атак.

