Перед обстрелом все пошло не по плану: в РФ самоуничтожился гиперзвуковой МиГ-31

Минобороны РФ подтвердило потерю самолета, который россияне использовали для ударов по Украине "Кинжалами".

В РФ разбился МиГ-31 / Коллаж: Главред, Фото: aviation21.ru, скриншот из видео (иллюстративное фото)

В России прямо перед массированным обстрелом Украины, о котором предупреждали мониторинговые каналы, внезапно "самоуничтожился" гиперзвуковой истребитель МиГ-31, который бьет по Украине ракетами "Кинжал". Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"В России на один МиГ-31 меньше", - написал он.

Позже даже сами россияне подтвердили уничтожение самолета. МиГ-31 потерпел аварию в Липецкой области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Там утверждают, что оккупанты якобы успели спастись.

"Самолет МиГ-31 потерпел аварию в Липецкой области, экипаж катапультировался, угрозы жизни летчикам нет, сообщили в Минобороны России", - пишут росСМИ.

Российский Telegram-канал Mash пишет, что все это произошло якобы во время учебно-тренировочного полета без боекомплекта. Утверждается, что во время посадки у самолета отказала система выпуска шасси, из-за чего МиГ-31 направили на лес, где он и разбился.

Пилот и штурман катапультировались за несколько секунд до взрыва. Они получили травмы. Сам МиГ взорвался в лесном массиве Чаплыгинского района.

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада российскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину заявил о подготовке новых массированных ударов по Украине.

В ночь на 9 октября Россия осуществила очередную атаку на Одесскую область, применив ударные беспилотники. Большинство дронов было сбито силами ПВО, однако часть вражеских аппаратов повредила гражданские, портовые и энергетические объекты, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

По данным мониторинговых каналов, РФ активно готовится к масштабному обстрелу Украины. На аэродромах уже концентрируется стратегическая авиация. Кроме того, самолеты Ту-95МС передислоцированы с Дальнего Востока на базы "Энгельс" и "Оленья".

Что известно о МиГ-31 Миг-31 – советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25. Миг-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км. МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является Миг-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.

